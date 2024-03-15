跑者說｜Andy黎展峯的跑步哲學　堅持跑下去，才可見終點

從香港浸會大學體育系畢業後，輾轉透過英皇娛樂的《冤枉新秀訓練營》出道成為歌手，黎展峯（Andy）沒有放下「運動人」的身份，加入PUMA RUN SQUAD開始跑步，今年首次參加渣打香港馬拉松的10公里賽事，以48分04秒跑出驚喜。

「跑步是永遠向前的運動，堅持跑下去，才可見到終點。」這是Andy對運動、對人生的感悟。



黎展峯出道成為歌手後，沒有放下「運動人」的身份，今年更首度參加香港馬拉松。（公關提供）

Andy於大學時候立志成為歌手，從《冤枉新秀訓練營》最後五強獲得英皇垂青，2022年出道成為歌手，可說是夢想成真。難得的是，從浸大體育系畢業的他，沒有因為轉換人生航道而忘卻運動，他加入PUMA RUN SQUAD開始跑步，運動基因再次爆發。

Andy在2022年出道，沒有因為轉換人生航道而忘卻運動。（公關提供）

「平時跑10公里大約49、50分鐘，而第一次跑比賽卻獲得到48分04秒的成績，十分驚喜。其實比賽當日有點緊張，想不到迫出小宇宙，靠意志堅持跑。」Andy說的是今年初的渣打香港馬拉松，初試啼聲便跑出驚喜，他特別感恩PUMA教練和隊友的陪伴：「以前覺得跑步是個人運動，但一大班人互相鼓勵、互相支持，原來跑步都可以是團隊運動，感恩有大家半年來陪我密集式備戰。」

首次參加比賽即獲喜出望外的成績，Andy感激隊友與教練的陪伴。（公關提供）

除了PUMA RUN SQUAD的隊友，一雙合適的跑鞋亦是Andy練跑的好拍檔，今月上架的PUMA Velocity NITRO™ 3，便是他的心頭好。「Velocity NITRO™ 3的緩震與回彈非常適合我。我本身比較高大，落斜對膝頭負荷大，上斜又比較吃力，跑鞋的緩震能減輕膝頭負擔，回彈也有助我上斜更輕鬆。」

PUMA Velocity NITRO™ 3是黎展峯的練跑好拍檔。（公關提供）

一雙跑鞋帶領Andy不斷向前跑，尤其壓力大或者遇上不快事的時候，在海邊來一課輕鬆跑，迎面而來的海風，總能紓解情緒，也提醒Andy要繼續堅持，「跑步是永遠向前的運動，堅持跑下去，才可見到終點」。

「跑步是永遠向前的運動，堅持跑下去，才可見到終點。」這是Andy堅持跑步的原因。（公關提供）

那麼Andy的長跑路又有沒有終點？「我的目標有短期、中期和長期。短期是4月21日的『跑澳南2024』，我將會參加10公里賽事，希望跑進48分鐘內；中期目標則是兩年內能參加海外比賽，感受其他城市的跑步氣氛；至於長期目標，我希望30歲前可以完成一次全馬。」

對於26歲的Andy來說，一個30歲前的全馬並非不可能任務，我們都期待他完成這個長期目標後，還有下一個、再下一個長期目標。長跑路上，每個跑者都是無止境地向前邁進。