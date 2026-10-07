平安紙懶人包2026｜民政處宣誓大錯特錯？立遺囑錯1步隨時變廢紙

遺囑｜遺產｜平安紙｜不少長者為了慳律師費，以為去民政處「宣誓」寫低遺產分配意願，就等於立了平安紙，這觀念其實大錯特錯！到底符合法律效力的遺囑是什麼？正確撰寫遺囑的流程是怎樣？找律師處理的收費又是如何？《香港01》「01金齡」頻道已為大家整理懶人包，一文拆解長者疑難，教你正確訂立有效遺囑，即睇下文！



及早訂立一份符合法定要求的平安紙，交代財產去向，才能讓自己、後人安枕無休。（《溏心風暴》劇照）

遺囑｜民政處宣誓＝有效平安紙 可處理遺產？

遺囑（平安紙）具有什麼法律效力？

遺囑是一份具法律效力的書面文件，主要有兩大用途：

1. 清晰指示死後的財產，包括銀行存款、股票、非長命契物業等，如何分配給指定受益人。

2. 委任「遺囑執行人」，讓他們有權向法庭申請接管並處理遺產。



民政處宣誓的是什麼？

民政處雖然設有「遺產受益人支援服務」，但那純粹是為家屬在長者離世後辦理身後事（如申請殯殮費提款）而設；民政處不會在長者生前為其遺囑擔任見證人。

民政事務總署提供的「免費法定聲明服務」，受《宣誓及聲明條例》規管，主要用途是讓市民聲明並證明某些特定事實，例如遺失出世紙、證明住址、申請提早提取強積金等，純粹是陳述事實的聲明，與牽涉資產轉移、具有嚴格門檻的「遺囑」屬兩回事。

民政事務總署提供的「免費法定聲明服務」，受《宣誓及聲明條例》規管，主要用途是讓市民聲明並證明某些特定事實。（資料圖片）

遺囑｜到民政處自製平安紙3大嚴重後果

很多老一輩為了慳律師費，以為只要經過政府部門蓋章的「法定聲明」就具備最高法律效力，於是自己寫好財產分配意願，便跑到民政處宣誓。然而，這其實大錯特錯！

【1】民政處不受理遺囑

根據民政事務總署的指引，其提供的「法定聲明」服務受《宣誓及聲明條例》規管，僅用作證明地址或單身狀態等事實，不能用作處理遺產分配。

【2】法庭不會將其視為有效遺囑

法例列明，民政處的監誓員沒有權力、亦不會為任何人的遺囑擔任見證人。若長者生前僅留下一張曾在民政處宣誓的「意願書」，法庭不會將其視為有效遺囑。

【3】家人無法提取資產 辦理身後事

一旦該文件被判無效，家屬將無法憑此到銀行提款辦理身後事。所有資產將被長期凍結，甚至被迫按《無遺囑者遺產條例》盲目瓜分，隨時違背長者生前意願。

值得留意的是，就算手持一份完美的遺囑正本，家屬也不能直接憑平安紙到銀行要求提款。家屬必須先向法院申請並取得「遺產承辦書」，銀行驗明承辦書後才會解凍資產。



一旦該文件被判無效，家屬將無法憑此到銀行提款辦理身後事。（AI生成圖片）

遺囑｜平安紙自己寫還是找律師？收費、風險及流程

既然不能去民政處，到底應該自己寫還是找律師代辦？其實香港法律並無規定遺囑必須由律師草擬，手寫遺囑同樣具備法律效力，前提是必須完全符合《遺囑條例》的嚴格要求。

自己寫遺囑｜如何讓自己寫的遺囑具法律效力？

【1】必須書面形式錄像無效

可以手寫或用電腦打字後列印出來（建議手寫，因打字較易在日後被質疑非本人意願，但兩者皆合法）。口頭錄音、錄影錄像在香港法律上均屬無效。

【2】立遺囑人親自簽署

立遺囑人必須在遺囑末端親自簽名。若因殘疾無法簽名，必須在立遺囑人的指示下，在其面前，由其他人代簽。

【3】必須有兩名獨立見證人

必須找兩名年滿18歲、精神健全的人作見證人。絕對不能是遺囑裏的任何「遺產受益人」或「受益人的配偶」。否則，這份遺囑雖然有效，但該受益人將無法得到任何財產。

【4】「三人同場」同時簽署

立遺囑人、見證人A、見證人B，三個人必須在同一時間、同一房間／空間內簽名。立遺囑人須在兩位見證人面前先簽名，然後隨即在同一張遺囑上簽上他們的名字，並寫下日期、身份證號碼及地址。

自己寫遺囑，基本上是零成本，最多花數百元購買坊間的現成範本填寫。但風險亦大，一不小心容易觸犯規例，平安紙隨時變廢紙。

自己寫遺囑常犯錯誤 常犯錯誤【1】錯找見證人 普羅大眾最易出錯的，是找了遺產受益人或其配偶做見證人，這會導致該受益人的繼承權即時作廢。因受法例規管，切勿找遺產受益人或其配偶擔任見證人，否則該受益人（或其配偶）獲分配的遺產將即時作廢。 常犯錯誤【2】 用字含糊 如果立遺囑人用字含糊，例如「把錢留給大兒子，但沒寫明銀行戶口」，令遺囑變廢紙。

立遺囑人、見證人A、見證人B，三個人必須在同一時間、同一房間／空間內簽名。（AI生成圖片）

律師代辦（簡單平安紙）｜2大保障減風險

由律師代辦，訂立遺囑，費用一般約由$2,000至$3,000起，視乎資產複雜程度及律師行定價。

律師代辦遺囑保障 保障【1】減觸犯法例風險 律師會確保措辭完全符合法例，並安排兩名合資格的獨立見證人同場作實。 保障【2】有效評估精神狀態 律師會先評估並記錄長者的精神狀態，避免日後有親戚以「神智不清」為由推翻遺囑的後患。

遺囑｜律師代辦正確流程 5步搞定！

如果決定找專業律師代辦，具體應如何入手？其實過程並不繁複，只需跟著以下5步，即可妥善規劃財產：

第1步｜盤點個人資產與債務

在見律師前，先自行列出清單，包括名下物業（需查明是長命契還是分權契）、銀行戶口存款、股票基金、強積金，以及任何未清還的債務（如按揭、私人貸款）。

長命契（聯權共有）：生還者全取：業權會自動歸於在生業主，完全不受遺囑約束。就算在平安紙寫明留給子女亦直接作廢。



分權契（分權共有）—— 按比例繼承：業主各自持有明確份額（如各佔一半）。死者的份額會撥入遺產，可嚴格按遺囑指示分配。



在見律師前，先自行列出清單，包括名下物業、銀行戶口存款、股票基金、強積金，以及任何未清還的債務等。（資料圖片）

第2步｜敲定執行人及受益人名單

決定誰來繼承哪一部分的財產。同時，必須委任最少一名年滿21歲、值得信賴的人擔任「遺囑執行人」（遺囑執行人可同時為遺產受益人）。如有未滿18歲的子女，亦應在遺囑中為他們指定法定監護人。

＊若遺產涉及未成年受益人，必須委任最少兩名「遺囑執行人」。



第3步｜律師面談及草擬文件

準備資產清單及相關人士的身份證副本與律師會面。律師會聆聽你的意願，再以法律用語撰寫遺囑。若立遺囑者年事已高，律師會在此階段評估並記錄其精神狀態。

何時需要或建議醫生證明？

雖然法律沒有硬性規定立遺囑必須有醫生證明，但若立囑人出現以下任何一類情況，法律界與醫學界強烈建議在簽署當天安排醫生進行心智能力評估並出具證明：

1. 年事已高（年屆70歲或以上）

2. 曾有特定病史（如中風、患有腦退化症／認知障礙症、精神疾病）

3. 正服用影響精神的藥物



第4步｜在兩名見證人前簽署

遺囑草擬完畢後，律師會安排兩名年滿18歲、非遺產受益人（及其配偶）的獨立見證人同場作實。立遺囑人必須在他們面前親筆簽名。

第5步｜妥善保管並通知家人

簽署完成後，正本必須妥善保存（如放在家中夾萬、銀行保險箱或存放於律師樓）。最後也是最關鍵，就是務必清楚告訴你的遺囑執行人該份遺囑的存放位置，否則一旦離世，家人找不到正本，一切準備也是徒然。

務必清楚告訴你的遺囑執行人該份遺囑的存放位置。（AI生成圖片）

遺囑｜萬一無立遺囑 遺產怎分配？

不少人以為只要結了婚，萬一突然離世，所有身家都會自動歸另一半接管。這其實是另一個常見誤區！一旦生前無立下有效遺囑（或遺囑被法庭判為無效），全數財產將會被強制撥入《無遺囑者遺產條例》，並按法定次序盲目瓜分：

情況【1】有配偶及子女

配偶不能獨攬全數遺產，只能先獲分配非土地實產（如傢俬、手錶）及剩餘遺產中的首50萬。扣除後若有剩額，配偶可再分得一半，而另一半則強制由所有子女平分。



情況【2】有配偶及父母（無子女）

配偶先獲非土地實產及剩餘遺產中的首100萬，餘額由配偶分得一半，另一半由死者父母平分。



這意味著，如果死者名下的物業（非長命契）或存款超過上述金額，法例會迫使另一半與子女或老爺奶奶／外父外母「分身家」，隨時引發賣樓套現的紛爭。

故此，及早訂立一份符合法定要求的平安紙，交代財產去向，才能讓自己、後人安枕無休。