立遺囑就夠？無做持久授權書隨時戶口被凍結！EPA收費＋申請程序

持久授權書｜以為立了遺囑（平安紙）就能一勞永逸？遺囑必須在身故後才正式生效，萬一不幸因中風或腦退化失去精神行為能力，名下戶口隨時會被凍結，家人可能連醫療費都提取不到。持久授權書（EPA）、與遺囑（平安紙）、預設醫療指示合稱「平安三寶」，除了立遺囑確保身後事、財產分配等，提前申辦持久授權書保障生活，同樣重要！



長者應提前申辦持久授權書（EPA）保障生病時的生活開支。（電影《淪落人》劇照）

持久授權書｜遺囑、持久授權書有什麼分別？

不少人容易將「遺囑」與「持久授權書」混淆，其實兩者的作用與生效時間並不相同：持久授權書是確保當事人生病（失去精神行為能力）時，日常財務依然能妥善運作；而當事人離世後，持久授權書便會自動終止，隨之由遺囑接手安排「身後事」與資產分配。基於兩者的生效時間不會重疊，因此在運作上並不會有任何抵觸。

另外需要注意的是，持久授權書的權限僅限於財務，並不包括重大的醫療、生命或人身照顧決定。因此，若想在晚年或重病時擁有完整的醫療自主權，建議可同時了解並申辦「預設醫療指示」。

遺囑 vs 持久授權書 遺囑 持久授權書 法律效力 在簽署人身故後生效；生前不具任何財產管理或轉讓效力。 簽署完成後隨即生效（或於文件中指定的日期生效），即使簽署人日後失去精神行為能力，該授權依然持續有效，直至離世。 核心功能 按簽署人意願分配身後名下所有遺產及指定遺產執行人。 授權指定信任親友（受委人），代為處理指定範圍內的日常財務，如提款繳付私家醫院費、安老院費、交租等。 所需費用 - 委託律師樓辦理：介乎 $2,000至$5,000 - 自行撰寫：$0（必須完全符合《遺囑條例》法律要求） 介乎$6,500至$17,000（包含律師費、醫生評估、高等法院註冊費等） 需時 大約需要1至2星期（包含約見、草擬、正式簽署等程序） 約1至2個月（包含約見醫生、律師、簽署、向高等法院註冊等程序）

持久授權書確保當事人生病時，日常財務依然能妥善運作。（電影《殺出個黃昏》劇照）

持久授權書｜沒有立持久授權書3大後果

無立持久授權書後果【1】資產遭凍結、親屬私下提款屬違法

當事人一旦被評估為失去精神行為能力，銀行只要透過家屬透露、前線職員櫃檯觀察，或收到法庭通知，便有權即時凍結其名下所有的個人及聯名戶口。此時，親屬即使持有提款卡或知道密碼，私自提款繳付私家醫院費或安老院月費均屬違法，有機會觸犯《盜竊罪條例》中的盜竊罪或欺詐罪。

觸犯《盜竊罪條例》盜竊罪或欺詐罪：分別最高可判處監禁10年及14年。



無立持久授權書後果【2】申請法庭「監護令」耗時+昂貴

若沒有辦理持久授權書，一旦當事人失去精神行為能力，家人要代為動用資產，便必須向高等法院申請成為「產業受託監管人」；若屬每月固定小額開支，則可向監護委員會申請「監護令」。兩者可同時申請，具體情況視乎動用的金額。

但需留意，整個法院程序動輒需時數月甚至超過半年，其間家人除了要自行墊支龐大開支，更要負擔昂貴的律師費、訴訟費及醫療評估費用。

監護令 vs 產業受託監管人分別 監護令（處理日常醫療／小額開支） 產業受託監管人（處理物業／大額存款／股票） 處理資產上限 每月限量金錢（目前上限為$21,000） 無上限（可全面調動存款、變賣物業等） 申請需時 約3至4個月 約6至9個月，甚至接近一年 申請費用預算 醫療評估費約$1,800至 $7,000以上（須交兩份醫生報告） 高達$80,000以上（包括醫療評估約$20,000至30,000、律師費約$60,000至100,000不等）

無立持久授權書後果【3】引發財政糾紛

缺乏具法律效力的授權文件，子女或親屬容易因「由誰掌管財政」及「資產如何運用」產生分歧。

缺乏具法律效力的授權文件，子女或親屬容易因「由誰掌管財政」及「資產如何運用」產生分歧。（電視劇《日落下的彩虹》劇照）

持久授權書（EPA）4大辦理須知

如果不想發生上述事件，辦理持久授權書便必不可少，在辦理之前，以下4大辦理須知就要留意！

持久授權書辦理須知【1】必須趁精神清醒時提早預備

切忌「臨急抱佛腳」！一旦當事人因中風昏迷或嚴重腦退化喪失神智，法律上便無法辦理任何文件。相反，即使確診初期認知障礙症，只要經註冊醫生評估，確認簽署當刻神智清醒並明白文件內容，依然可以合法申請持久授權書。

持久授權書辦理須知【2】可指定多於一名受委人及授權範圍

申請人可指定多於一名信任親友（例如兩名子女共同監管），並可明確限定授權範圍（例如僅限提取指定戶口存款作醫療及日常開支，不可賣樓或轉讓物業等）。根據香港法例第501章《持久授權書條例》，擔任持久授權書的受權人（受委人）必須符合以下條件：

- 年滿18歲或以上

- 具備精神行為能力

- 沒有破產紀錄

- 可以是親屬（如子女、配偶）或信任的朋友，授權人應選擇誠實且具責任感的人士



持久授權書辦理須知【3】了解持久授權書的資產管理範圍

持久授權書並非所有生前事務都能處理。醫療決定與人身照顧相關的事務，例如：「是否拔喉」、「入住哪家安老院」等，均不屬於資產管理範圍。當事人想醫療自主，建議可同時了解並申辦「預設醫療指示」。

持久授權書辦理須知【4】可隨時撤銷

根據香港普通法及《持久授權書條例》，只要長者仍然具備精神行為能力，有權隨時撤銷該持久授權書。當事人需前往律師樓，在律師見證下簽署一份正式的撤銷契，並將這份撤銷通知送達給原先的受權人。

只要長者仍然具備精神行為能力，有權隨時撤銷該持久授權書。（電影《淪落人》劇照）

持久授權書｜什麼人不適合辦理持久授權書？

根據香港法例第501章《持久授權書條例》，以下3類人不適合及不符合申請資格：

1. 目前已經失去精神行為能力（如嚴重失智症、昏迷等）的人

2. 未滿18歲的人

3. 本身已破產的人（因資產已交由破產管理官處理，無法再授權他人代管）



持久授權書｜如何辦理持久授權書？所需文件是什麼？

決定申辦持久授權書時，可預先準備以下文件：

- 授權人及受權人的香港身份證正副本

- 法定標準表格

- 資產證明及清單（銀行戶口資料、物業資料、證券及投資戶口、保險單等）

申辦持久授權書4步驟：

1. 物色信任的受委人及商討細節

挑選一位或多位值得信賴的親友作為「受委人」，並初步構思希望授予對方的權限範圍。例如：是否容許對方動用你的銀行存款支付日常開支？是否容許處理物業租務？

2. 由註冊醫生進行精神評估及見證

授權人需要由一名香港註冊醫生進行面談及評估。醫生會確認當事人的精神狀態完全清醒，並清楚明白簽署這份持久授權書的性質及日後帶來的影響，例如：這份文件是什麼、授權了誰、授權人日後能動用哪些資產。隨後醫生會在文件上簽署作實。

醫生見證及評估費：約$2,500至$5,000（普通科醫生較便宜，精神科或老人科專科醫生較貴；建議因應當事人的身體狀況決定找哪類醫生）

需時：預計需約1天完成評估及簽署



醫生會確認當事人的精神狀態完全清醒，並清楚明白簽署這份持久授權書的性質及日後帶來的影響。（電影《幸運是我》劇照）

3. 律師解釋條款及見證簽署

完成醫生評估後，授權人需尋求香港執業律師的協助。律師會根據你的意願草擬相關條款。確認無誤後，律師便會見證你及受委人簽署文件。根據香港法例，醫生與律師的見證簽署日期，兩者不可相隔超過28日，建議提早與雙方預約好時間。

律師草擬及見證費：約$4,000至$12,000不等（視乎條款複雜程度）

需時：預計需約1至2星期草擬及見證



4. 向高等法院遞交註冊申請

當所有簽署妥當後，最後一步便是將持久授權書遞交至香港高等法院註冊。雖然法例容許在當事人失去精神行為能力後才進行註冊，但為了讓文件在緊急時能即時生效及使用，一般律師都會建議在簽立後盡快完成註冊手續，為未來做好最穩妥的準備。

高等法院註冊規費：$440

需時：法庭處理約需3至4星期

＊遞交文件前必須先透過「高等法院登記處電子預約系統」預約辦理時間，否則現場不設即時派籌。



高等法院登記處電子預約系統

香港持久授權書收費、需時總覽 收費項目 估計費用範圍 需時 醫生見證及評估費 約$2,500至$5,000不等 預計需約1天完成評估及簽署 律師草擬及見證費 約$4,000至$12,000不等 預計需約1至2星期草擬及見證 高等法院註冊規費 $440 法庭處理約需3至4星期 認可社福機構及社會企業一站式套餐（如平安五寶中心、社創基金等） $7,500至$13,000 ／

＊本文內容及試算數字僅供參考，並不構成任何專業財務或投資建議。上述條款隨時變動，申請前請務必向有關機構或專業人士查詢最新詳情及尋求獨立評估。（借定唔借，還得到先好借）



（全文完）