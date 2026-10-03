長者優惠｜免費剪髮2大機構　上門都得！申請資格＋登記方法詳情

長者優惠｜長者剪髮服務｜現時有不少社福機構提供義剪服務，只要登記便可免費剪髮，若是行動不便的長者，更可申請上門剪髮服務。想知如何申請、地點在哪，就要留意下文！



長者可以在哪裡免費剪頭髮？

長者免費剪髮【1】義剪無邊界

義剪無邊界由一群熱心義工成立的註冊慈善機構，致力為有需要的人提供免費理髮服務。機構服務對象主要為65歲或以上的長者，以及行動不便人士。該服務以預約制或特定活動項目的形式進行，並沒有固定的營業時間，而義工會根據排班與申請人的時間進行配對與預約。

申請人如果想申請義剪無邊界個人上門理髮服務，可經由官方網站表格網上預約，或透過機構專線／WhatsApp（6851 0448）查詢。

👉🏻 點擊前往義剪無邊界網上預約表格

注意事項：

1. 義工上門服務時，須有最少一位親友、外傭或其他人士在場。

2. 請於接受服務前，預先洗頭。



長者免費剪髮【2】銀助手silverhub

銀助手silverhub是由社福界、醫護界和商界跨界別組成的非牟利機構，主要服務對象為基層獨居長者、雙老家庭，或行動不便的長者。機構沒有固定的門市服務時間，服務需提前預約，並會由義工髮型師或專業護甲師在協調好的時間登門。

除了免費上門剪髮，機構亦提供長者厚甲及灰甲護理，此服務則由太古地產社區關懷基金全額贊助，讓老友記即使身體不便，也能在家中安全舒適地接受護理。有需要人士可瀏覽銀助手官方網站／WhatsApp（6548 8523；請註明「快樂指尖」計劃）查詢。

上門剪髮服務對象與範圍：主要為行動不便、居家的體弱長者提供到戶理髮服務。

上門護甲護理服務對象與範圍：

～70歲或以上獨居／雙老長者；或

～需為現時起連續三個月領取社會福利署津貼／援助計劃，或志願機構提供的津貼、援助、服務之長者

～ 行動力欠佳長者（需協助或長期在家）優先考慮

