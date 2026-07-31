預設醫療指示懶人包｜與平安紙分別？申請方法流程＋見證人條件

預設醫療指示條例｜可曾想過，萬一不幸遇上嚴重意外或重病昏迷，誰來為申請人作主？《維持生命治療的預作決定條例》正式生效，新法例賦予成年人在具備精神行為能力時，預先立下具法律效力指示的權利，自行決定在特定病情下拒絕維持生命治療。到底這份「預作決定」涵蓋什麼範圍？申請手續又是什麼？它與「平安紙」有何分別？以下懶人包必睇！



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什麼是《維持生命治療的預作決定條例》？

《維持生命治療的預作決定條例》旨在為「預設醫療指示（AMD）」及「不作心肺復甦術命令（DNACPR）」提供明確的法律框架與保障。

簡單而言，市民可在清醒且具精神行為能力時，預先填寫法律文件「預設醫療指示」，表明當日後陷入指定病情，如末期病患、持續植物人狀態或不可逆轉的昏迷且失去自決能力時，拒絕接受延長痛苦的維持生命治療。

拒絕治療的範圍包括：心肺復甦術（CPR）、人工輔助呼吸（呼吸機）、人工餵食及餵水、靜脈輸液或強心藥物等。



新法例賦權成年人在具備精神行為能力時，預先立下具法律效力的指示，自行決定在特定病情下拒絕維持生命治療。（AI生成圖片）

為何《維持生命治療的預作決定條例》須正式立例？

【1】醫護及急救人員獲法定免責

據醫務衞生局資訊，以往救護員到場後受《消防條例》所限，必須為病人進行急救，醫生也常擔心遵從指示「拔喉」會遭家屬控告。新法例特別賦予前線人員法律豁免權，只要善意執行指示，即可豁免民事及刑事責任，讓醫護與救援人員能安心落實病人意願。

【2】家屬隱瞞或阻撓改列刑事罪

新法例將「蓄意妨礙、偽造或隱瞞指示」劃為刑事罪行，確保病人自主權凌駕家屬情感，杜絕意願被強行推翻。

最高刑罰：一經定罪，最高可處第5級罰款（$50,000）及監禁6個月至3年不等



新法例確保病人自主權凌駕家屬情感，杜絕意願被強行推翻。（資料圖片）

設立預設醫療指示有什麼好處？

【1】自主掌握臨終醫療選擇

當日後病情惡化至無法表達意願時，這份書面指示能讓醫護團隊明確掌握申請人對維生治療的取捨，確保生死攸關的決定不再由旁人代勞，而是遵循申請人的個人價值觀，避免臨終前承受不符合個人意願的折磨。

【2】減輕摯親友心理重擔

當病人命懸一線，醫生往往要求家屬在極短時間內作出生死定奪。若事前已立下指示，家人便有了清晰的依據，明白這是申請人清醒時深思熟慮的決定，此舉能減輕他們的心理創傷與壓力，日後亦毋須背負「當初是否做錯決定」的內疚感。

【3】協助醫生判斷搶救方案 減少臨終時的痛苦

法定文件能為醫護團隊提供清晰的專業指引。當面臨是否採用插喉、電擊等具侵入性的大型維生儀器時，醫生能根據申請人的書面意願配合臨床判斷，採取合適的應對方案。

若欠缺這份指示，醫護人員往往要在無從得知病人真實想法，甚至面對家屬意見分歧的情況下作出艱難決定。病人更有機會白白承受一連串只為延長生命、卻延續痛楚的無效治療，指示能減少爭議或誤會。

法定文件能為醫護團隊提供清晰的專業指引。（資料圖片）

預設醫療指示／平安紙／持久授權書有何分別？

不少人常把「預設醫療指示」與俗稱「平安紙」的遺囑，以及「持久授權書」混為一談，但其實三者發揮作用的時間點與目的截然不同：

預作決定／平安紙／持久授權書分別 《預設醫療指示》（預作決定） 「平安紙」（遺囑） 持久授權書 主要內容及目的 提早訂明在病情不可逆轉且失去表達能力時，對維生治療等醫療措施的取捨。 安排身後財產分配（如現金、物業、股票）、監護人選擇等身後事。 指定一位或以上的人代理申請人的財務及與財產有關的事務，即使申請人日後喪失心智能力，授權仍然有效。 生效時間 在符合文件所列病況、且本人失去決策能力時生效。 立遺囑者離世後生效。 在喪失心智能力後，經註冊程序後持續生效。 範圍 醫療及晚期照顧 資產、家人安排 資產及財務管理 醫療決定 牽涉醫療團隊處理治療方案。 與醫療決定無直接關係 本身不涉及醫療取捨決定

預設醫療指示｜申請流程是什麼？

一旦申請人已經考慮清楚個人意願，並與家人有充足商量及達成共識後，便可按以下4個步驟正式辦理手續：

【步驟1】預約主診醫生

準備好後，即可向指定醫療機構或社福機構預約主診醫生。建議見面前先由自己或家人寫下心中的疑問（例如拒絕急救後，會有什麼紓緩痛苦的照顧），方便當日向醫生發問。

【步驟2】醫生評估及詳細解說

會面當日，醫生會先評估申請人是否具備「精神行為能力」（即確認申請人當下頭腦清晰、完全明白自己的決定）。同時，醫生會詳細解釋指示的內容、風險，以及日後萬一改變主意時的撤銷方法。

【步驟3】兩名見證人前簽署

在充分理解後，便可填寫及簽署表格。需要留意的是，文件必須在2名見證人同場的情況下親自簽名及寫上日期；而其中1名見證人必須是香港註冊醫生，以作實申請人是自願作出決定。

據醫管局指引及政府對新法例的安排，見證人一般須符合以下條件：

1. 一名必須為香港註冊醫生，另一名為已年滿18歲的成年人，且精神健全。

2. 醫生見證人須向訂立人清楚解釋預設指示的內容、可能後果，並評估訂立人在簽署時具備精神行為能力，並且在沒有在壓力或誤導之下做決定。

3. 兩名見證人都不應是文件的直接受益人，例如不是訂立人遺產的主要繼承人或保險受益人，以免日後有利益衝突爭議。



若不確定同行家屬是否符合資格，亦可邀請中立的朋友，或由在場的其他醫護人員擔任第二位見證人。預約辦理手續時，可先向診所或機構查問會否安排第二位見證人。

【步驟4】妥善存檔及通知親友

手續完成後，請將文件正本放在家中安全、家人知道的地方，並將副本交給主診醫生及家人存檔。如在公立醫院辦理，記得要求醫護人員在臨床電腦系統中加上標示，以便日後入院時能第一時間查閱。

一旦申請人已經考慮清楚個人意願，並與家人有充足商量及達成共識後便可申請。（AI生成圖片）

預設醫療指示｜公私營機構收費模式

決定辦理《預設醫療指示》後，到底要預備多少預算？現時市面上提供相關服務的機構，收費由數十元至數千元不等，主要取決於申請人需要的服務範圍，例如是否包含深入諮詢、上門見證或索取多份副本等。

公私營機構預設醫療指示的收費模式 醫管局（公立） 私家醫生、私家醫院、私營醫療中心 非牟利機構、社企 收費模式 繳付約數十至數百元的常規門診或專科費用。本身不額外收取簽署的文件費。 每份辦理預算大約由數千元起，最終收費仍須視乎個別醫生的定價及服務範圍而定。 單次收費大約由一千至數千元不等。部分計劃在政府或基金資助下，會為合資格個案提供減費甚至全免的服務。 特點 成本較低，但時間較緊絀。（視乎醫生安排） 服務較全面，部分醫生更會配合律師或機構作整套生前規劃。 解說較詳細，程序清晰、一站式跟進預約、文件填寫及見證安排。

現時市面上提供相關服務的機構，收費由數十元至數千元不等。（AI生成圖片）

預設醫療指示能否更改或撤銷？

可以。只要當事人仍然具備精神行為能力，可隨時更改或撤銷決定。撤銷方式與預設醫療指示相似，當事人可以直接重新簽署一份新文件，或以書面聲明撤銷原有指示。不過要緊記，撤銷後必須通知主診醫生及家人，並徹底回收所有舊副本。

提供預設醫療指示的5大社福機構及社企

除了公立醫院外，市面上不少非牟利機構（NGO）及社企均有提供一站式服務：

1. 毋忘愛：除提供《預設醫療指示》辦理外，亦涵蓋臨終照顧及喪禮預先規劃。

2. 安心三寶：線上平台，一次過涵蓋「預設指示、持久授權書、平安紙」三大生前規劃文件。

3. 人一世—平安五寶中心：由3間社企聯合打造的一站式生前身後事平台，聯同專業律師、醫生及禮儀師跨界合作。

4. 活得自在：提供涵蓋平安紙、持久授權書、預設醫療指示及殯儀服務的全面支援方案。

5. 安然康健服務（葵芳盛芳街）：以晚期支援及居家照顧為重心，除文件規劃外，更結合紓緩治療、在家離世、殯儀服務及哀傷輔導。



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