長者住屋4大資助計劃！樓換樓加套現+$8萬維修+終身免租+申請方法

長者津貼｜除了醫療津貼外，其實政府還有不少房屋津貼可以申請！《香港01》長者生活頻道「01金齡」整合了4大長者住屋津貼及資助計劃懶人包，包括由市建局批出高達$80,000的「有需要人士維修自住物業津貼計劃」、房委會最新推出的免補價「長者業主樓換樓計劃」，以至「長者戶全免租金計劃」及提供終身租賃的「長者安居樂」住屋計劃等等。一文看清各項計劃的申請資格、入息資產限額及遞交手續！



長者住屋津貼【1】長者業主樓換樓計劃2026

房委會公布，「長者業主樓換樓計劃」（「樓換樓計劃」），即日（9月28日）起接受申請。合資格長者業主可在無須補價的情況下，於第二市場出售原有單位，其後可在第二市場購買實用面積較小或位處較偏遠地區的單位。計劃既有助促進資助出售房屋的流轉，亦為長者業主提供多一個選擇，讓他們可因應退休生活、家庭需要和居住安排，靈活調配資產。

👉🏻 香港房屋委員會及房屋署長者業主樓換樓計劃詳情

計劃以先導形式推出，為期兩年，名額共3,000個。（資料圖片）

「長者業主樓換樓計劃」申請資格是什麼？

申請人資格：

～所有業主及已登記家庭成員均年滿60歲

～業主已擁有該資助出售單位的業權滿十年或以上；及

～由申請日期之前的24個月起計，直至簽訂新購入資助出售單位的臨時買賣合約當日，業主及所有已登記家庭成員並無擁有任何香港住宅物業（原有資助出售單位除外）。



換樓規則：必須購買實用面積較小，或地區較偏遠的單位（按公屋四區劃分：市區、擴展市區、新界、離島）。



「長者業主樓換樓計劃」申請方法

1. 入紙申領兩證：業主須在放盤出售原有單位前，向香港房屋協會（房協）遞交申請書，申領「交易許可證（Trade Down Permit）」並繳付申請費用$500。

＊原有單位亦須另外持有或申領其相應第二市場的「可供出售證明書」方可放盤。



2. 官方資格核實：由房協統一核實業主及其家庭成員的年齡、原有單位的業權年期（須滿10年）及本港住宅物業資產限制。審核通過後，房協會向業主發出專屬的「交易許可證」。

3. 第二市場放盤：持有「交易許可證」後，業主方可在房協的「住宅發售計劃第二市場」或房委會的「居屋第二市場」放盤，將未補地價的原有單位，免補價出售予持有「購買資格證明書」的合資格綠表或白表買家。

4. 申請購買新證：成功簽訂臨時買賣合約轉讓舊單位後，申請人即可隨即向房協正式申請專為此計劃而設的「購買資格證明書」，用作免補價購買新單位的憑證。

5. 免補價買細屋：持有新證的長者業主，可在房協或房委會的第二市場內，免補地價選購符合換樓規則的新居，簽訂臨時買賣合約並完成「換樓」目標，順利套現多餘資金支持退休生活。

房委會預計於今年9月推出「長者業主樓換樓計劃」。（資料圖片）

長者住屋津貼【2】有需要人士維修自住物業津貼計劃

由市區重建局（市建局）推出的「有需要人士維修自住物業津貼計劃」，為有需要自住業主提供財政資助，津貼維修自住樓宇的費用，改善樓宇失修的情況，加強其居所的安全。每位合資格的自住業主最高可獲$80,000的津貼。該津貼的工程範圍涵蓋大廈公用地方的維修工程費用；償還申請人名下於屋宇署、香港房屋協會（房協）或市區重建局（市建局）的樓宇維修貸款；以及自住單位內的工程。

👉🏻 有需要人士維修自住物業津貼計劃詳情

「有需要人士維修自住物業津貼計劃」申請資格是什麼？

申請資格（一般申請者）

1. 申請人必須持有有效的香港身份證

2. 申請人須為該單位的業主，及與其合法配偶（如已婚）共同居住在該物業。

3. 申請人須符合以下其中一項身份：

(a) 年滿60歲長者（須符合入息及資產限額）；

(b) 長者生活津貼受惠人；

(c) 綜合社會保障援助（綜援）受助人；或普通／高額傷殘津貼受助人（須符合入息及資產限額）



申請資格（綜合社會保障援助的受助人）

i. 其同住家庭成員有65歲或以上長者；或

ii. 其同住家庭成員經由公立醫院或診所的醫生證明為殘疾人士或健康狀況欠佳人士；或

iii. 其同住家庭成員沒有50歲以下健全成年人

iv. 申請人不得是未解除破產令的破產人士



市區重建局（市建局）推出的「有需要人士維修自住物業津貼計劃」。（資料圖片）

入息資產限額 申請人 每月入息限額 資產限額 60歲或以上長者申請人（單身） $10,710 $1,203,000 60歲或以上長者申請人（夫婦） $16,330 $1,824,000 申領傷殘津貼的申請人（1人） $12,940 $286,000 申領傷殘津貼的申請人（2人） $19,730 $387,000 申領傷殘津貼的申請人（3人） $24,740 $505,000 申領傷殘津貼的申請人（4人） $30,950 $590,000 申領傷殘津貼的申請人（5人） $37,740 $655,000

「有需要人士維修自住物業津貼計劃」申請方法是什麼？

有需要人士維修自住物業津貼計劃申請表

申請方法：

只要是合資格之長者，可選擇直接在網上辦理手續，亦可將填妥的表格親身交回或郵寄至市建局辦事處，全年均接受申請。



所需文件：

● 申請人及其合法配偶的香港身份證影印本

● 結婚證明文件影印本（如已婚）

● 維修工程承建商的商業登記證影印本（如申請津貼進行住用單位維修工程）

● 列明維修工程項目及工程明細金額的報價單及工程合約影印本（如申請津貼進行住用單位維修工程）

● 有關工程費用通知和申請人應繳付的維修工程分攤費用證明（如分攤費用通知信及收據）影印本（如申請津貼進行大廈公用地方維修工程）

● 綜合社會保障援助、長者生活津貼或傷殘津貼證明影印本（如適用）

● 屋宇署／房協貸款證明影印本（如適用）

● 入息及資產證明文件影印本（如申請人並無領取綜合社會保障援助或長者生活津貼）

● 申請人名下銀行戶口號碼證明影印本（如存摺或月結單）

● 申請人自住單位最近期差餉單或住址證明影印本



有需要人士維修自住物業津貼計劃全年均接受申請。（資料圖片）

注意事項：

1. 申請人並非只能申請一次。在10年之內，可分開最多4次申請津貼，直至用盡$80,000的總額度為止。



2. 津貼並不是用來美化家居的室內設計，例如訂造新傢俬、換牆紙等，而是必須與樓宇結構安全、消防安全，或者改善基本衛生設施有直接關係，如修葺石屎、外牆等，才符合津貼資格。



長者住屋津貼【3】長者戶全免租金計劃

房委會設有「長者戶全免租金計劃」，合資格長者戶調遷至面積更合適的公共租住房屋單位後，可享終身免租優惠。成功調遷單位長者，可申請一次性的「搬遷津貼」。根據房委會標準，合資格獲全免租金的調遷戶可獲發一次性「住戶搬遷津貼」，金額按合資格獲配公屋家庭人數（如單身、2至3人等）發放固定金額津貼。

👉🏻 長者戶全免租金計劃詳情

津貼金額 住戶人數 住戶搬遷津貼額 1人 $10,390 2至3人 $17,460 4至5人 $24,320 6人及以上 $32,170

計劃讓合資格長者戶調遷至面積更合適的公共租住房屋單位後，可享終身免租優惠。（資料圖片）

「長者戶全免租金計劃」申請資格是什麼？

申請資格（須符合年齡條件，並符合下列其中一項住屋類別條件）

1. 所有家庭成員必須年屆70歲或以上；及

2. 符合以下其中一項類別：

(a) 根據房委會標準被界定為寬敞戶；

(b) 現居於最舊一型設計長者住屋；

(c) 現居於無獨立設備的「改建一人單位」的住戶。

3. 租約與操守條件

(a) 戶籍及居住情況正常（例如沒有戶籍糾紛或長期丟空單位）；

(b) 並無違反租約上的任何條款；

(c) 在屋邨管理扣分制下有效累計扣分未滿16分。

4. 凡透過「特快公屋編配計劃」獲配公屋的住戶，必須住滿 3 年方可提出申請。



寬敞戶定義（詳情可向辦事處查詢） 家庭人數（人） 1 2 3 4 室內樓面面積超過（平方米） 25 35 44 56

「長者戶全免租金計劃」申請方法是什麼？

申請方法：

計劃全年接受申請，合資格的住戶可直接向所屬的屋邨辦事處查詢詳情及遞交申請。



調遷安排：

成功申請後，住戶可獲得最多三次編配機會，調遷至原邨或同一公屋申請地區內面積合適的新單位或翻新單位。若長者在搬遷過程中遇到困難，房委會可在獲得住戶同意下，將個案轉介至社會福利署或合適的社福機構，以獲取適切的搬遷支援服務。



長者住屋津貼【4】「長者安居樂」住屋計劃

香港房屋協會設有「長者安居樂」住屋計劃，專為60歲或以上、具備中等收入及獨立生活能力的長者而設。長者只需一筆過繳付「租住權費」即可終身居住，無須擔心加租與續約問題。屋苑結合住宅、醫療及護理，實行「居家安老」。現時「長者安居樂」住屋計劃已落成及規劃中的物業包括：紅磡豐頤居、牛頭角彩頤居、將軍澳樂頤居，以及粉嶺百和路項目（盛頤居）。

👉🏻 「長者安居樂」住屋計劃詳情

計劃專為60歲或以上、具備中等收入及獨立生活能力的長者而設。（香港房屋協會）

「長者安居樂」住屋計劃申請資格是什麼？

計劃只接受單身人士或二人家庭／組合申請。申請人及聯名申請人於遞交表格當日，必須符合以下資格︰

● 年滿60歲或以上；

● 符合指定的經濟能力要求（見下表），未達到限額者則必須有擔保人；

● 須在香港居住滿7年或以上及持有香港身份證，擁香港居留權；

● 如屬二人家庭／組合申請，但聯名申請人在50至59歲之間，該聯名申請人必須為申請人之配偶，且僅能以「特准佔用人」身份共同居住，不能成為正式租約共同擁有人。



參考房協資料，因應不同年齡，單人及二人組合申請者的經濟能力亦有所不同。值得留意，二人家庭／組合，各成員須符合各自個人資產要求，詳情見下表：

經濟能力（收入及資產合計）要求 年齡 單身人士個人經濟能力 二人家庭／組合總經濟能力 備註說明 60至69歲 $5,760,000至$10,490,000 $8,260,000至$15,320,000 （各自之個人經濟能力須不少於$4,130,000） 低於$5,760,000者，必須安排財政擔保人。 70歲或以上 $4,440,000至$8,100,000 $6,100,000至$11,400,000。（各自之個人經濟能力須不少於$3,050,000） 低於$4,440,000者，必須安排財政擔保人。

長者只需一筆過繳付「租住權費」即可終身居住，無須擔心加租與續約問題。（房協長者通）

「長者安居樂」住屋計劃「租住權費」是多少？

租住此計劃的長者屋，簽租約時要繳付「租住權費」，年齡愈大，費用愈低。此外，屋苑地點、單位面積及座向，亦會影響租住權費用。費用必須以銀行本票一次性繳交，日後則毋須再繳付租金。參考房協資料，以「豐頤居」為例，其租住權費用如下：

「租住權費」參考 年齡 開放式單位 一房單位 60-64 歲 $1,606,800 - $2,014,800 $2,327,800 - $2,839,800 65-69 歲 $1,446,800 - $1,813,800 $2,093,800 - $2,556,800 70-74 歲 $1,366,800 - $1,711,800 $1,978,800 - $2,413,800 75歲或以上 $1,284,800 - $1,611,800 $1,861,800 - $2,271,800

租戶每月須繳付一筆基本服務費或管理費。假如住戶日後終止租約，可獲退回部分租住權費餘款，以及獲退回款項的利息。退款因應居住時長調整，住得愈久，退還款項愈少。

「長者安居樂」住屋計劃申請方法是什麼？

申請者只需填寫申請表並透過網上或郵寄遞交，費用全免。房協會以電腦抽籤編配優先次序，並按序邀請申請人審核資格、揀選單位及簽約。

1. 填妥申請表及向房協遞交申請；

2. 房協會以電腦抽籤編配優先次序編號；

3. 進入申請資格審核階段；

4. 房協接見申請人，確定其資格，列入候補名單；

5. 等候騰出的空置單位。

