郭富城61歲超凍齡｜7秘訣抗老　做懲罰性運動　每天洗澡前必做1事

郭富城｜長者健康｜凍齡秘訣｜舞台王者郭富城將於今年12月殺入啟德主場館舉行跨年演唱會，快將61歲依然能應付高強度跳唱，絕非單憑運氣！《香港01》長者生活頻道「01金齡」為大家盤點郭富城7個凍齡習慣，從堅持每天磅重，再到自設的「懲罰性運動」，做法看似極端，其實全部符合健康抗老的科學原理！



郭富城將於啟德主場館舉行《郭富城ICONIC MOMENT啟德跨年演唱會26/27》，與觀眾一同倒數迎新年。郭富城多年來在舞台頻繁演出，台上的表現不但充滿活力，而且每次亮相時，其身材從不走樣，說他只有40歲亦不為過。到底他是如何凍齡？原來背後全憑以下7個符合科學原則的飲食與運動習慣！

天王郭富城將於啟德主場館舉行《郭富城ICONIC MOMENT啟德跨年演唱會26/27》，與觀眾一同倒數迎新年。（官方圖片）

郭富城凍齡秘訣【1】嚴格的體重管理

城城曾多次在訪問中坦言，過去40年來體重一直維持在62公斤至63公斤左右，從不超出這個數字。他表示每天洗澡前與吃飯前必定量體重，監察身形變化，只要看到數字稍微超標便會加強運動。

這做法並非杞人憂天，美國國家體重控制登記處（NWCR）的研究指出，長期成功維持體重的人士中，高達75%有每周甚至每日上磅的習慣，有效防止中年新陳代謝減慢所引發的「隱性肥胖」。

城城曾多次在訪問中坦言，自己過去40年來體重一直維持在62至63公斤左右。（Facebook@Aaronkwokfushing﻿）

郭富城凍齡秘訣【2】懲罰性運動

一旦發現體重微升，郭富城會馬上實行「懲罰性運動」，將原本每日30分鐘的基礎跑步延長至45分鐘甚至1小時，直至體重回落。

這種做法其實亦契合世界衞生組織（WHO）的健康指引。世衞建議長者及成年人透過延長「中等強度帶氧運動」來燒脂，不但能保護心血管與關節，更不易令人半途而廢。

適合長者及中年人士的中等強度帶氧運動：急步行、游泳、平路踩單車、耍太極或社交舞

運動時間：根據世衞指標，每周應累積150分鐘至300分鐘。



郭富城凍齡秘訣【3】多元與適當強度的運動

不少人為了減肥，急於看見成效而做高強度的運動。但郭富城強調，運動不需要過度，因太高強度的運動容易讓人半途而廢。而郭富城的運動習慣是，每周運動4-5次，除了每次30分鐘的基礎跑步外，還會交叉進行游泳、打乒乓球等多元化的運動。

美國運動醫學會（ACSM）亦提倡這種「交叉訓練（Cross-training）」的運動方法，因結合帶氧與全身協調的訓練，既能鍛鍊不同肌群，更能揉散單一關節的長期勞損，是長者與中年人最安全持久的運動模式。

郭富城凍齡秘訣【4】無糖香口膠解嘴饞

郭富城嚴格控制飲食，他曾在訪問中表示，想吃零食時，會選擇無糖香口膠，透過咀嚼動作來刺激大腦產生飽腹感，避免身體吸收額外的熱量。國際醫學期刊《Nutrients》指出，高達71%的臨床研究均證實，咀嚼香口膠能顯著壓抑飢餓感、降低對食物的渴望，尤其是針對高熱量甜食。

郭富城嚴格控制飲食，他曾在訪問中表示，想吃零食時，會選擇無糖香口膠。（官方圖片）

郭富城凍齡秘訣【5】間歇性斷食+晚餐少油、鹽、糖

郭富城實行「一日一餐半」的飲食配搭，除下午起床後的半餐輕食外，晚餐作為主要正餐時嚴格遵循「少油、少鹽、少糖」的飲食原則。近年醫學界亦推崇「間歇性斷食」（或稱23:1時間限制飲食）。

根據《新英格蘭醫學期刊》(NEJM) 的臨床研究，長達20小時以上的空腹能觸發代謝轉換，迫使身體從消耗葡萄糖轉為高效燃脂。

不過，長者切忌盲目跟風！這種極端的斷食法容易造成營養不足。當進食餐數大幅減少，長者單憑一頓正餐，難以攝取足夠的蛋白質。根據世界衛生組織標準，為防止肌肉流失，長者每日每公斤體重需要攝取1至1.2克優質蛋白質。以一位重60公斤的60歲長者為例，全日需攝取約60至72克蛋白質。

＊斷食法具備一定風險，建議實行前先諮詢專業醫生的意見。



郭富城凍齡秘訣【6】確保每天睡足7-8小時

礙於工作影響，郭富城的作息時間與一般人不同，他習慣在清晨6點入睡，下午1至2點起床，但他堅持每天擁有7小時至8小時睡眠時間。美國睡眠醫學會（AASM）指出，深層睡眠是人體分泌生長激素的黃金期，維持足夠的連續睡眠時間，能讓受損的肌肉與細胞得到全面修復。

郭富城的作息時間與一般人不同，他習慣在清晨6點入睡，下午1至2點起床，但他堅持每天擁有7-8小時的睡眠時間。（IG@mokafy）

郭富城凍齡秘訣【7】10分鐘肌膚保養

除了運動及作息，郭富城保養皮膚亦絕不馬虎。他曾多次在訪問中分享，即使是男生也要敷面膜。他每天都會預留至少10分鐘為肌膚補水與保濕，維持肌膚水嫩及彈性。哈佛醫學院的健康文獻顯示，隨著年紀增長，皮膚的天然鎖水屏障會逐漸變薄，失去水分的表皮會乾燥萎縮並形成深淺皺紋，因此補濕對逆齡的幫助十分大！