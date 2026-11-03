銀行定期存款優惠比較14大｜中銀／恒生／滙豐最高7厘！門檻$1起

銀行定期存款優惠｜長者想安安穩穩放筆養老金收息抗通脹，但各大銀行的定存優惠眼花繚亂，該怎麼選擇？《香港01》長者生活頻道「01金齡」已為大家整理14大銀行的定期存款優惠（3個月／6個月／12個月），包括傳統的中國銀行（香港）、恒生銀行、滙豐銀行；也有Mox Bank、眾安等數字銀行，年利率最高可達7%。詳情即看下文！（實際金額以銀行公布為準）



各大銀行的定存優惠眼花繚亂，該怎麼選擇？（資料圖片）

銀行定存優惠【1】中國銀行（香港）最高2.4%

中國銀行（香港）的定存計劃向來受長者歡迎，現時經網上或手機銀行辦理，只需1萬元入場費，無論3個月還是6個月，均可享最高2.4%年利率。但要留意，此優惠必須使用由其他銀行全新轉入中銀的資金。

銀行定存優惠【2】中國銀行（香港）（特優港元定期存款優惠）最高5%

中國銀行（香港）設有特優港元定期存款優惠，選用「綜合理財服務」的個人銀行客戶透過兌換現有外幣資金，開立等值港幣5萬元或以上的7天或1個月「特優港元定期存款（以外幣兌換）」，7天存款期可享5%年利率；1個月則為2%。可於分行、網上銀行、手機銀行、專人接聽電話銀行服務中申請。回報可參考以下表格：

回報參考（實際利息及最終金額以銀行結算為準） 本金（港元） 回報（7天） 回報（一個月） 存入10萬 $95.89 $164.38 存入30萬 $287.67 $493.15 存入50萬 $479.45 $821.92

銀行定存優惠【3】恒生銀行 最高2.4%

透過恒生銀行個人e-Banking或Mobile App設立定期存款，有網上專屬優惠，存款期可選3／6個月，均可享2.4%特優年利率。

銀行定存優惠【4】滙豐銀行 最高2.4%

滙豐銀行與大部分傳統銀行一樣，最低存款金額為1萬元。現時有網上存款優惠，滙豐不同等級理財客戶於3個月期可享最高2.4%定期存款年利率，6個月期最高為2.2%。

現時有網上存款優惠，滙豐不同等級理財客戶於3個月期可享最高2.4%定期存款年利率。（資料圖片）

銀行定存優惠【5】滙豐銀行（滙豐卓越理財尊尚客戶）最高7%

除了傳統的3、6、12個月的定期存款，滙豐銀行亦提供較短期的定期存款選擇，「滙豐卓越理財尊尚客戶」以合資格新資金兌換指定貨幣，並於同一日開立一周（7天）的定期存款，可享高達7%的新資金優惠年利率（最低存款額為1萬）。可參考以下以10萬、30萬及50萬港元為例的回報：

回報參考（實際利息及最終金額以銀行結算為準） 本金（兌換港元） 回報（7天） 存入10萬 $134.25 存入30萬 $402.74 存入50萬 $671.23

銀行定存優惠【6】上海商業銀行 最高3.4%

上海商業銀行推出新資金定期存款年利率優惠，客戶於推廣期內以「全新資金」或「兌換資金」透過銀行分行辦理港元定期存款，存期為12個月，起存額為50萬港元，可享最高3.4%年利率優惠。

實際回報參考：

存入50萬（存期12個月）回報：$17,000



銀行定存優惠【7】大眾銀行（香港）最高3.35%

大眾銀行（香港）的最低存款額為1萬元，年利率視乎存款金額而定。低過10萬元最高可享3.25%；10萬元或以上可享3.3%。若存入50萬或以上，更可享3.35%的年利率。

銀行定存優惠【8】大新銀行 3.2%

大新銀行推出優惠，以全新資金開立高息港元定期存款，可享特優年利率高達3.2%。存款金額最低需20萬港元。留意，該優惠為分行專享，客戶必須親臨大新銀行分行辦理，並不適用於透過網上理財、流動理財或電話理財開立之定存。

大新銀行推出優惠，以全新資金開立高息港元定期存款，可享特優年利率高達3.2%。（資料圖片）

銀行定存優惠【9】中國工商銀行（亞洲）最高3.3%

透過中國工商銀行（亞洲）的網上銀行或手機銀行開立中國工商銀行（亞洲）定期存款，可享特惠年利率優惠。最低存款額為5萬元，可享最高3.2%年利率。工銀財富客戶，若存入300萬或以上，可享最高3.3%年利率。

銀行定存優惠【10】渣打銀行 最高3.3%

渣打銀行推出新優惠，存款期為12個月的新資金年利率提升至3.3厘，僅1萬元新資金起存。

銀行定存優惠【11】星展銀行 最高3.3%

星展銀行推出定期存款優惠，透過指定連結成功網上登記，及成功以合資格新資金開立50萬港元或以上定期存款，可享3個月3.3%利率優惠。一般星展客戶，存款5萬港元或以上，存款6個月可享2.75%特惠年利率；12個月則為2.7%。

一般星展客戶，存款5萬港元或以上，存款6個月可享2.75%特惠年利率；12個月則為2.7%。（資料圖片）

銀行定存優惠【12】東亞銀行 最高3.2%

東亞銀行推出定期存款優惠，只需透過網上或手機銀行以1萬元起存，12個月年利率可達3.2%（3個月為3.05%，6個月為3.15%，12個月為3.2%）。提提大家，優惠必須是最近15日內由其他銀行全新轉入東亞銀行的資金。

銀行定存優惠【13】Mox Bank 最高3.2%

渣打銀行旗下的附屬數字銀行Mox Bank，可隨時開立及管理港元存款。最低存款額為$1，3個月的年利率為2.65%；6個月則為3%；12個月為3.2%。

銀行定存優惠【14】眾安銀行（ZA Bank）最高2.01%

由中國首家互聯網保險公司眾安在線（ZA Online）與百仕達控股合資成立的眾安銀行（ZA Bank），推出定期存款優惠。最低存款額為$1，3個月的年利率為0.51%；6個月為1.61%；12個月則為2.01%。

定期存款優惠（一切以銀行公布為準） 銀行 最低存款額 3個月／6個月／12個月年利率 Mox Bank $1 2.65%／3%／3.2% 眾安銀行 $1 0.51%／1.61%／2.01%

＊所有利率僅供參考，詳情請參閱銀行網頁。年利率數據更新至2026年11月3日。



本文作者：蘇翰林

香港01《01金齡》、《好食玩飛》頻道編輯，深耕數碼媒體多年，擅長結合數據新聞分析與深度人物專訪，捕捉社會脈搏。蘇翰林精於本地城中熱話、流行文化觀察，以及海內外旅遊與美食推介。他致力將複雜的民生政策轉換成淺白易懂的懶人包，為讀者提供具參考價值的生活與休閒實用指南。

