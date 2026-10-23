長者生活津貼｜夫婦100萬資產仍可申請　買年金等3招合法豁免攻略

長者生活津貼｜踏入65歲想申請長者生活津貼幫補家計，但又怕畢生積蓄或手持自住物業會超出資產限額，其實根據社會福利署的官方申報指引，只要懂得善用合法的豁免機制，即使夫婦擁有過百萬資產甚至自住私樓，依然符合申請資格！《香港01》長者生活頻道「01金齡」已為大家整理長生津申請資格、資產限制、豁免計算資產項目，及3個合法整理資產的方法，當中更有不少申報禁忌一不小心觸犯，隨時被DQ！



香港百物騰貴，長者退休後單靠積蓄，隨時連應付突發醫療開支都成問題。長生津金額於2026年2月1日起上調2.2%，增至每月$4,345，不少長者都想申請這筆津貼幫補家計，藉此減輕年輕一代給予家用的負擔。根據社會福利署的資訊，申請長者生活津貼必須同時符合年齡、居港年期及經濟狀況等基本條件：

1. 必須年滿65歲或以上。

2. 成為香港居民最少7年，並在申請日期前連續居港最少1年（期間離港不超過90天亦視為符合規定）。

3. 申請人不得同時領取綜合社會保障援助（綜援）或傷殘津貼。

4. 單身人士的資產上限為$415,000，而夫婦則為$630,000；至於每月總入息限額，單身及夫婦分別為$10,900及$16,680。（社署會定期更新限額標準）



不少長者都想申請這筆津貼幫補家計，藉此減輕年輕一代給予家用的負擔。（AI生成圖片）

長者生活津貼2026｜什麼才算資產？社署定義一覽

根據社署指引，資產審查涵蓋申請人（及配偶）在香港、澳門、內地以至海外擁有的各項財產。除了最基本的現金之外，以下常見項目均會被全數計算在內：

1. 銀行存款：包括所有活期、定期存款，以及外幣戶口結餘。

2. 各項投資：涵蓋股票、債券、單位信託基金，以至近年熱門的虛擬貨幣等。

3. 非自住物業及土地：任何在香港、內地或海外擁有的非自住物業（如用作收租或空置的單位）、車位及土地。

4. 商業權益：擁有公司業務的股份或權益。

5. 貴重金屬：如金條、金幣等（作佩戴用途的個人首飾除外）。



長者生活津貼2026｜5大資產豁免長者生活津貼審查

雖然資產審查嚴格，但其實社署在審查時亦設立了明確的豁免機制，根據社署官方指引，以下5大類別的項目可獲豁免：

長者生活津貼豁免項目【1】自住物業及自用車位

長者擁有一項作為香港主要居所的住宅物業，可獲豁免計算資產。另外，與自住物業一樣，自用的車位亦可獲豁免計算為資產。不過要留意，其他非自住的物業（包括祖屋）或出租車位，則須納入資產計算。

長者生活津貼豁免項目【2】保險計劃的現金值

長者所購買的人壽或危疾保險之「保險計劃現金價值」，可獲豁免計算在資產內。

長者生活津貼豁免項目【3】自用首飾及金牙

雖然金條及金幣等投資工具會被視為資產，但長者身上的金牙及自用首飾（包括金器、玉器等）均可獲豁免計算為資產。

雖然金條及金幣等投資工具會被視為資產，但長者身上的金牙及自用首飾均可獲豁免計算為資產。（AI生成圖片）

長者生活津貼豁免項目【4】將來自用的骨灰龕位

華人社會傳統都會及早為身後事作準備，而長者買下將來自用的骨灰龕，一般不被納入為資產計算。

長者生活津貼豁免項目【5】子女（仔女）家用及逆按揭款項（入息豁免）

長者獲家庭成員或親友的金錢援助（包括零用錢或家用），是不計算為入息之內的。同時，長者參與物業安老按揭計劃（即「逆按揭」）所得的每月款項，亦可獲豁免計算在入息內。但要注意，如果這些家用或款項因未動用而累積為儲蓄，便會被視作資產計算。

長者獲家庭成員或親友的金錢援助（包括零用錢或家用），是不計算為入息之內的。（AI生成圖片）

長者生活津貼｜夫婦擁100萬現金及自住物業如何申請？

假設陳生與陳太剛滿65歲，兩人擁有一層已供滿的香港自住私樓，而聯名戶口內擁有$1,000,000退休積蓄（無其他入息）。按照社署規定，他們實際超出的金額為$370,000。

若直接入表申請長生津，必定會被拒絕。要合法地符合申請門檻，陳氏夫婦可以善用社署的「資產豁免機制」，將資產重新整理。具體理財方案如下：

長者生活津貼資產豁免方法【1】投保香港年金計劃

陳氏夫婦可考慮動用$400,000現金，投保由政府推動的「香港年金計劃」。但要留意，若選擇年金，每月獲派的年金收益必須申報為「入息」。只要每月總入息不超過夫婦$16,680的限額即可。

長者生活津貼資產豁免方法【2】購買符合規定的「人壽保險計劃」

若不想買年金，亦可考慮購買具現金值的人壽／危疾保險。社署指引列明，這筆$400,000的投保本金／現金值，同樣獲全數豁免計算入資產，而且長者亦可藉此享有醫療或人壽保障，作有需要時應急之用。

但須注意，若短期內退保取回現金，退保所得金額將重新計入資產，且社署對短期大額資產轉移存有查核權限，投保前應以實質保障為出發點。

長者生活津貼資產豁免方法【3】預先購置自用骨灰龕位

自用的骨灰龕位一般不被納入為資產計算。若長者有意為百年歸老作準備，動用部分積蓄預先購入龕位，既能減輕後人負擔，亦能合法地扣減手頭上的應課資產。

自用的骨灰龕位一般不被納入為資產計算。（資料圖片）

長者生活津貼｜勿以身試法！長生津3大申報禁忌

很多老友記為了符合津貼資格，容易誤信坊間謠言，用錯方法整理資產，企圖避開資產審查，最終墮入法網。以下3大常見的申報陷阱，長者必須留意：

長者生活津貼申報禁忌【1】提款存放在家中

有長者以為將幾十萬積蓄從銀行全數提取，放進家中的餅乾罐或保險箱（夾萬），社署就查不到。事實上，社署明確指出手上現金是必須計算在資產內的。長者必須如實申報，若蓄意隱瞞及漏報，不但會被悉數追討多領款項，更可能觸犯法例並面對刑責。

長者生活津貼申報禁忌【2】大額買金飾

買金的確能保值，但絕不能避開審查。社署規定，所有金條及金幣等均必須全數納入資產計算。唯獨長者身上用作佩戴的「自用首飾及金牙」（如金手鏈、玉器等）才獲豁免計算為資產。

但也要留意，社署是有權要求申請人提供過去的銀行月結單，一旦發現有大額不尋常提款，主任必定會追問資金去向。如發現長者突然從銀行提取近數十萬現金買金飾，在常理上未必說得通，隨時被取消資格，甚至惹上官非。

長者生活津貼申報禁忌【3】誤以為「逆按揭」可降資產

近年流行將自住物業申請「安老按揭」（逆按揭）自製長糧。有長者誤以為做逆按揭可避開資產審查。然而，逆按揭的作用是將「物業」抵押換取現金流，它無法減少長者手頭上原有的超額存款，所以對申請長生津沒有幫助。

更危險的是，雖然社署規定逆按揭每月獲發的款項可豁免計算為「入息」；但如果長者將這筆錢原封不動地存放在銀行，一旦未動用的款項累積成儲蓄，便會被視作「資產」計算，若長者本身資產已逼近上限，申請逆按揭隨時弄巧反拙。

近年流行將自住物業申請「安老按揭」（逆按揭）自製長糧。（資料圖片）

長者生活津貼｜領取無資產審查的生果金

長者若不想處理超標的資產，其實還可以考慮申請高齡津貼（生果金），只要年滿70歲或以上即可申請。自2026年2月起，生果金每月津貼金額為$1,675，也可幫補日常生活開支。惟須留意，長生津及高齡津貼只可二選一。

本文作者：蘇翰林

香港01《01金齡》、《好食玩飛》及《旅遊》頻道編輯，深耕數碼媒體多年，擅長結合數據新聞分析與深度人物專訪，捕捉社會脈搏。蘇翰林精於本地城中熱話、流行文化觀察，以及海內外旅遊與美食推介。他致力將複雜的民生政策轉換成淺白易懂的懶人包，為讀者提供具參考價值的生活與休閒實用指南。

