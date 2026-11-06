紙幣破損點算好？網民$500紙幣被燒焦！銀行更換3大要求+外幣處理

紙幣破損｜很多長者都喜歡把現金存放在家中，萬一存放欠佳被蟲咬爛或被火燒毀，畢生積蓄豈不是毀於一旦？最近有網民就在社交平台上分享了家中長者鈔票燒毀的照片，不少網民都勸她拿去銀行更換。假如鈔票損毀，哪些情況下可以拿去銀行更換，哪些情況會遭到拒絕呢？今次《香港01》長者生活頻道「01金齡」將會為大家拆解銀行回收爛鈔票的3大要求，立即看內文！



紙幣破損｜長輩最愛放錢在家？網民$500紙幣被火燒毀

日前有網民在Threads發布了一張照片，相中展示近20張被火燒毀的$500紙幣，部份燒毀面積超過一半。網民於帖文問道：「有冇人屋企長輩都係非常抗拒擺啲錢喺銀行？」原來該筆被燒毀的紙幣來自家中長者。網民隨後又指：「我自己都有放存款1-2%的現金，但有用保險箱應該防火嘅，佢冇用保險箱，而且擺喺電器旁邊。」

網民展示已燒焦的$500紙幣（threads圖片）

由於畫面視覺衝擊太強，不少網民留言指：

「放在家不是問題，係點樣保管啫，同埋意外嘅嘢邊有得講，屋企多多少少都要擺啲現金應急㗎」

「我阿媽囉，都係咁」

「我有啲恐懼科技嘅朋友都會」

「現今銀行規例太多」

「可能上一輩試過擠提」

有網民更附圖留言：「有，仲放到發霉，潮濕黐住晒，等乾咗想分開啲錢仲爛埋」



紙幣破損更換攻略 回收取決3大標準

有好心網民建議將燒毀的紙幣「快啲攞去銀行換返」。根據香港金融管理局早前的文章指出，崩角或污糟的紙幣仍可繼續使用，假如覺得看不慣，可以帶到發鈔銀行（包括滙豐銀行、中國銀行及渣打銀行）免費更換。不過絕非所有損毀的紙幣都能更換，銀行會先驗證是否真鈔，再根據以下3個標準決定能否回收。

1. 損毀面積 至少剩餘75%

銀行通常要求紙幣剩餘面積最少達四分之三（75%）。若損毀嚴重或只剩一半，發鈔銀行會個別評估，嚴重者需送交發鈔行總行檢驗，有機會無法更換。

2. 防偽特徵 保持完好

紙幣防偽特徵不完整，例如金屬防偽線、水印或面額數字等關鍵特徵已被破壞或無法辨認，亦無法兌換。

3. 人工拼湊 膠紙黏合屬犯法！

假如紙幣被撕開，應該把碎塊用信封入起，再帶去銀行更換。切勿利用膠紙把不同的紙幣重新黏合，此舉不單令破損的紙幣無法兌換，更有機會被銀行視為製造偽幣，嚴重更會惹上官非。

如果損毀面積大，有機會無法更換。（AI生成圖片）

硬幣破損更換攻略 2大要求

至於硬幣，雖然比紙幣更堅硬，但在以下兩個情況下亦不獲回收：

1. 無法辨認 嚴重變形或生鏽可被拒

假如硬幣遭火燒溶化、嚴重變形或生鏽至完全看不清面額及洋紫荊等特徵，將會被銀行拒收。

2. 蓄意破壞痕跡 可視為企圖欺詐

硬幣帶有明顯人為故意破壞或企圖欺詐痕跡，亦會被拒收。

由於金管局的「收銀車」不接受任何生鏽或發霉的硬幣，如大家擁有受損硬幣，可交由政府的硬幣代理銀行（滙豐銀行）進行評估。

港元紙幣的真正擁有權屬於發鈔銀行或金管局，市民只能享用紙幣的使用權，如在紙幣上寫字、塗鴉、蓋章，即觸犯《刑事罪行條例》第60條「任何人無合法辯解而摧毀或損壞屬於他人的財產」，一經定罪，最高可被判處監禁10年。

外幣破損點算？人民幣、美金火燒水浸更換攻略

不少長者家中除了有港幣，還會存放人民幣或美金等外幣。假如外幣損毀又能否到銀行兌回？答案是：不可以。假如外幣損毀，需要送回發行國家，再由當地銀行更換。

人民幣破損如何更換？

根據《中國人民銀行殘缺污損人民幣兌換辦法》，只要紙幣剩餘面積大於四分之三，且防偽特徵完整，內地的商業銀行（如中銀、建行、工行等）都有義務為市民免費全額兌換。

美金破損如何更換？

美金按破損程度，有不同的處理方法：

～輕微破損：

可以留待去美國旅行時，拿到美國當地的銀行（如Chase或Bank of America）兌換。

～嚴重損毀：

如紙幣在火災燒毀、蟲蛀或發霉至變形，必須寄回美國政府處理。美國財政部下轄的「印鈔與造幣局」（BEP）設有專門的殘缺貨幣贖回服務。你需要將殘骸小心包裝，並附上解釋信郵寄至美國。局方經專家鑑定證明是真鈔後會開出支票賠償。不過這項服務處理時間極長，通常需要數個月甚至一兩年。

假如長者覺得現金在手才能安心，子女可以考慮為他們購入防火夾萬，數百元便有交易，花小錢就可以買個安心！

本文作者：張雨靜



《香港01》「01金齡」頻道編輯，日常專注發掘銀髮族生活消閒與理財資訊。平時會四出尋找適合長者的旅遊熱點、養生保健貼士和各項優惠。遇到退休規劃、醫療保險及財富管理等理財硬知識，就會化繁為簡，寫成生動貼地的實用指南。希望能成為老友記的得力助手，陪大家一起好好規劃安心的退休生活。

