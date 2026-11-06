支票寫法懶人包｜中文/英文/數字怎樣寫？劃線支票防盜3招必學

支票寫法懶人包｜長者一般都會使用傳統的手寫支票來辦理財務。而開支票交租或支付首期，最怕寫錯字被銀行「彈票」兼扣手續費；若漏了防盜設定，遺失支票更可能被陌生人兌換現金。《香港01》「01金齡」頻道為大家整理了支票正確寫法懶人包，同時附上「中文大寫數字對照表」及3大防盜教學，助長者了解如何正確寫支票！



開支票交租或支付首期，最怕寫錯字被銀行「彈票」兼扣手續費。（《紙之月》劇照）

支票｜支票／期票／本票有什麼分別？

在學識填支票之前，應先了解需要使用的是哪一種類的支票。支票一般分為普通支票、期票及本票，三者的應用略有不同：

【1】支票（Cheque）

由戶口持有人（發票人）自行簽發，銀行收到支票後，會從發票人的戶口中扣除相應金額。一般用作繳交大廈管理費、支付裝修尾數等日常大額開支。

【2】期票（Post-dated Cheque）

在普通支票右上角的「日期」填寫為未來的日子，便會成為期票。常用作租客一次過向業主繳交未來一年（12張）的租金。

【3】本票（Cashier's Order）

本票是由銀行名義發出的票據，需要親身前往銀行櫃位辦理，並需繳付數十元手續費。當你向銀行申請本票時，銀行會即時從你的戶口扣除該筆款項（及手續費），然後才開出本票。多用作買樓支付臨時訂金或首期、各類大型資產交易。

支票一般分為支票、期票及本票，三者的應用略有不同。（《一舞傾城》劇照）

支票正確寫法｜使用藍色／黑色的原子筆 寫錯字建議重寫

香港銀行的綜合戶口一般已具備往來戶口（Current Account）功能，只需向銀行申領支票簿即可使用。

而參考香港銀行公會（HKAB）「正確填寫支票指引」，填寫支票時必須使用藍色或黑色的原子筆（不能用鉛筆或可擦式原子筆）。如果寫錯字，絕不建議塗改。最安全的做法是撕毀支票重寫一張。此外，大家亦要留意以下5點：

寫支票注意事項【1】日期

於右上角填寫當天或未來的日期（期票）。注意，支票有效期一般為發出日期起計的6個月，逾期作廢。

寫支票注意事項【2】收款人（抬頭）

在「付」或「Pay」字後的橫線上，以正楷清楚填寫收款人或公司名稱，字體切勿潦草。

寫支票注意事項【3】金額（數字）

在右側的方格內填寫阿拉伯數字。為防被竄改，數字最前方應緊貼加上「$」符號，並以「-」字作結（例如：$1,500-）。

寫支票注意事項【4】金額（大寫文字）

在「港幣」或「HK Dollars」後的橫線上，用繁體中文大寫或英文填寫相同金額。結尾必須加上「正」或「整」字（例如：壹仟伍佰元正）。

寫支票注意事項【5】簽署

右下角必須親筆簽名，樣式必須與銀行預留的簽名樣本完全一致。

支票必須為親筆簽名，樣式必須與銀行預留的簽名樣本完全一致。（資料圖片）

支票寫法｜中英文寫法實例 附中文大寫數字對照表

根據香港法例第19章《匯票條例》第9條第（2）款規定，一旦支票上的「數字」與「大寫文字」金額有出入，銀行在法律上一律會以大寫文字為準。

若兩者不符，可能會直接退票（彈票），並收取手續費。為免大家寫錯字，以下整理了寫支票必備的中文大寫數字對照表，供長者作為對照。

以「$10,450.50」為例，中文大寫應為「壹萬零肆佰伍拾元伍角正」；如果用英文填寫金額，例如「$101.5」，可以寫作"One Hundred and One Dollars and Fifty Cents Only"或"One Hundred One Dollars and Fifty Cents Only"。

如果還是擔心寫錯，亦可使用支票中文英文大寫金額轉換器來協助。

寫支票必備工具：中文大寫數字對照表 一至十 壹、貳、參（或叁）、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾 百千萬 佰、仟、萬 輔助字眼 零、元、角、分、正（或整）

一旦支票上的「數字」與「大寫文字」金額有出入，銀行在法律上一律會以大寫文字為準。（資料圖片）

支票寫法教學｜如何防止支票被盜？3招必學

支票防盜方法【1】劃走「或持票人」（Or Bearer）

支票上收款人姓名後方，通常印有「或持票人」字眼。建議用筆將其劃線刪去。這樣做能確保只有支票上填寫的特定收款人才能入數，拾獲支票的陌生人也無法兌現。

支票防盜方法【2】開立「劃線支票」（Crossed Cheque）

在支票的左上角劃上「兩條平行的斜線」，讓這張支票只能存入銀行戶口，不能在櫃枱直接兌換現金。即使有人偷了支票入數，仍能透過銀行戶口轉帳紀錄追蹤得到。

劃線支票開立方法：

發票人可在➀或➁的地方畫上雙平行線，使之變成劃線支票。



發票人可在➀或➁的地方畫上雙平行線，使之變成劃線支票。（Planto）

支票防盜方法【3】加上「Account Payee Only」

如果想更加安全，可以在左上角的兩條斜線中間，寫上「A/C Payee Only」或「只准入抬頭人帳戶」。

本文作者：蘇翰林

香港01《01金齡》、《好食玩飛》頻道編輯，深耕數碼媒體多年，擅長結合數據新聞分析與深度人物專訪，捕捉社會脈搏。蘇翰林精於本地城中熱話、流行文化觀察，以及海內外旅遊與美食推介。他致力將複雜的民生政策轉換成淺白易懂的懶人包，為讀者提供具參考價值的生活與休閒實用指南。

