GTA 6爆料公開遊戲正式發售日期｜同日疑似Capcom遊戲時間表流出｜全球引頸以待的超大作遊戲《Grand Theft Auto VI》俠盜獵車手VI GTA 6將在2025年正式推出，作為最重點關注目標其相關爆料亦是時有傳出，昨天才有前頑皮狗員工爆料GTA 6的效能及完成度，今天又有其他爆料人士供出遊戲的發售日。



GTA 6發售日爆料 指將於2025年2月發售

早前Rockstar正式發表《GTA 6》Grand Theft Auto VI 俠盜獵車手VI時，已表明遊戲的上市時間為2025年，但實際日期則未有公布；最近就有專門爆料Rockstar消息的爆料人給出遊戲的發售日。

《GTA 6》

首先有外國知名留言板「Reddit」的用戶「u/JarlOfRivia」（https://www.reddit.com/user/JarlOfRivia/），他宣稱早在官方發布之前就已經看過該首發影片，並在官方預告片上架前的十數小時在Reddit的「LeaksAndRumors」版塊發文爆料，準確描述了首個預告片的多個場景。他在同一爆料中指出《GTA 6》將在2025年的1月或2月發售。

https://www.reddit.com/r/LeaksAndRumors/comments/18aoif4/gta_6_trailer_leak/

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最近另一位外國爆料人「Nuro」則更給出具體的發售日期，為2025年2月18日：Nuro將自己的推特（Twitter，現X）的首頁圖換成「2025年2月18日」，距離現在還有11個月。據悉Nuro宣稱自己擁有Rockstar的內部消息來源，亦曾成功「預言」《GTA6》的官方正式發表時間為去年12月。

https://twitter.com/Nuro_Citrix

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Capcom未來大作遊戲發售日流出 唯可信性成疑

無獨有偶，昨天網上亦流傳一張Capcom未來一兩年的大作遊戲發售日程時間表；爆出《龍族教義2》Dragon's Dogma 2的DLC「THE DRAGON PRINCESS」將在今年11月29日上市，而2025年3月14日就會有極受期待的《Monster Hunter Wilds》，10月24日還有尚未有官方公布的《生化危機9》Resident Evil IX，而早前公布延期至發售日未定的《Pragmata》及MH Wilds的DLC「CATACLYSM」則會在2026年發售。

網上流傳的Capcom大作遊戲發售日程表（網路圖片）

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不過記者個人認為此圖的可信性並不高；仍記得一兩年前就在網上流傳過類似的遊戲發售時間表，只是並非Capcom而是Bandai的遊戲，最後發現該所謂日程圖是完全虛構，為某處的網民自行創作。畢竟只要懂得一些photoshop技巧，誰都可以做出類似的圖片，當成花生看看無不可，但最好就不要信以為真過度期待了。