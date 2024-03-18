Steam春季特賣 人中之龍8、PalWorld有折｜推薦20款抵買必玩大作｜時間來到3月中，也就代表Steam一年一度的重點特賣活動「Steam春季特賣」正式開始，《香港01》科技玩物頻道以下整理今次Steam春季特賣20款抵玩必買之選遊戲。



Steam春季特賣 多款3A大作迎來首折/史低

Steam春季特賣作為Steam年度重點特賣之一，lineup自然不差，最值得注目自然是今年的大作、遊戲質素極高的《人中之龍8》首次迎來折扣，而且一減價就做8折、相當有誠意。其他打折出清的熱門大作有《PalWorld 幻獸帕魯》、《暗黑破壞神4》、《STAR WARS 絕地：倖存者》等等；雖然知道大家最近前有FF7 Rebirth和聖獸之王，今個星期開始又有《浪人崛起》和《龍族教義2》，但畢竟人人玩遊戲的口味不同，如果今次Steam打折的遊戲有你的心水，就不妨立即出手。

人中之龍8評測及攻略可見另文：



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按圖放大Steam春季特賣20款抵買必玩推薦：



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Steam春季特賣20款抵買必玩推薦：



FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE

HK$ 284.00（-50% HK$ 568.00



人中之龍８

HK$ 374.40（-20% HK$ 468.00



人中之龍7外傳 英雄無名

HK$ 208.60（-30% HK$ 298.00



人中之龍 維新！ 極

HK$ 204.00（-50% HK$ 408.00



Cyberpunk 2077

HK$ 199.50（-50% HK$ 399.00



Palworld / 幻獸帕魯

HK$ 168.30（-10% HK$ 187.00



Baldur's Gate 3

HK$ 359.10（-10% HK$ 399.00



霍格華茲的傳承

HK$ 234.00（-50% HK$ 468.00



霧鎖王國 (Enshrouded)

HK$ 125.10（-10% HK$ 139.00



勇者鬥惡龍XI S 尋覓逝去的時光 - Definitive Edition

HK$ 191.40（-40% HK$ 319.00



👉FF7 Rebirth攻略｜快刷AP方法 一小時怒刷20萬AP｜FF7重生

暗黑破壞神 IV

HK$ 274.50（-50% HK$ 549.00



Street Fighter 6

HK$ 302.28（-34%HK$ 458.00



Marvel’s Spider-Man Remastered

HK$ 280.80（-40% HK$ 468.00



Lies of P

HK$ 246.00（-25% HK$ 328.00



STAR WARS 絕地：倖存者

HK$ 211.05（-55% HK$ 469.00



Fate/Samurai Remnant

HK$ 273.00（-30% HK$ 390.00



CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION

HK$ 239.40（-40% HK$ 399.00



Assassin's Creed Valhalla

HK$ 109.50（-75% HK$ 438.00



Cities: Skylines II

HK$ 322.20（-10% HK$ 358.00



DOOM Eternal

HK$ 74.99（-75% HK$ 299.99



真人快打 1

HK$ 328.80（-40% HK$ 548.00



Blasphemous 2

HK$ 120.00（-40% HK$ 200.00



審判之眼：死神的遺言 Remastered

HK$ 99.20（-60% HK$ 248.00



👉浪人崛起Rise of the Ronin早期評測 仁王版對馬戰鬼開放世界格劍

Steam Deck同樣有特價9折出售

Steam春季特賣除了大量遊戲打折之外，官方的手提主機「Steam Deck」亦有特價以9折出售；不過折扣似乎只限舊型號的Steam Deck（LCD版），新款的Steam Deck OLED似乎未有打折，有點可惜。

https://store.steampowered.com/news/app/1675200/view/3675538825747583355

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