GTA6 正過《最後生還者2》太多！前頑皮狗員工爆料指可穩定60FPS｜千呼萬喚始出來，全球引頸以待的超大作遊戲《Grand Theft Auto VI》俠盜獵車手VI GTA6將在2025年正式推出，作為全球最關注大作其相關爆料亦是時有傳出，最近就有一位自稱是前頑皮狗、現Rockstar員工爆料提及遊戲效能表現和完成度。



前頑皮狗員工爆料 GTA6 正過《最後生還者2》太多

「viceYcity」日前在外國最主要的GTA相關論壇「GTA Forum」上的「流出分析帖子」（GTA VI ""Leaks"" Analysis Thread Part II）中發表回應，指他發現了一個前頑皮狗員工、現Rockstar員工大爆GTA 6的各種八卦，更直指遊戲比《最後生還者2》正太多。

https://gtaforums.com/topic/994376-gta-vi-leaks-analysis-thread-part-ii/page/3/#comment-1072355525

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viceYcity指這是他在GTA Forum第一次發文，原因是他發現了一位自稱是前頑皮狗Naughty Dog成員、現Rockstar Gaming成員的外國網民在其他網站上回應各種關於GTA 6的提問，覺得有趣便轉帖到GTA Forum。

據指該員工的名字為「Lin Sihai」（後來viceYcity發現自己弄錯別人名字，實質為HaiLin Si），亦提供了兩張Rockstar Logo的周邊如Cap帽、T-shirt和tote bag等以佐證自己的身份。Lin Sihai指自是一位資深材質美術，他在回應其他網民提問期間表示GTA 6是由Rockstar North R星北方領導，其它（Rockstar的）工作室則協助開發。

https://imgur.com/a/QQLqRhk

他形容這款遊戲是他從事3A遊戲十年來見過規模最大、最先進和最令人印象深刻的項目，並指出遊戲中所有的資源（Asset）都已經製作完成，並有信心遊戲可以在PS5上以穩定60FPS運行，但並不確定到底是1080p（Full HD）還是1440p（2K）。

gtaforums.com

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有人問及GTA 6在Xbox Series S上的表現如何、能否行出30FPS，HaiLin Si沒有直接回應，但他指大部份遊戲在XSS上運行都是一個挑戰，可以參考柏德之門3在XSS上的效果，他指就算不用錢都不會在XSS上玩。

網上測試指XSS上的柏德之門3除了一些特別難攪的地方會跌frame之外，基本全程穩定30FPS運行。https://youtu.be/rdlO24umGZY?si=7zVZN9euNPNpIF-1

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此外還有一些頗為有趣的八卦，像是有人問及Rockstar工作忙不忙（不少遊戲開發人工都面對長時間加班問題）；Lin Sihai則回應忙但工作時間並不特別長，因為他們比較重視集中精力大量輸出而非長時間工作，大份部情況都是下班早歸。

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另外值得一提是LinkedIn上的確有一位「HaiLin Si」，Title是「Senior Material Artist at Rockstar Games」，自我介紹亦寫上「10年3A遊戲開發經驗」，相當就是今次爆料的提供者。