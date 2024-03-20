Steam親友群組測試版推出｜1人買Game 6人共享不再被原有者踢下線｜Steam日前正式宣布推出「親友群組」測試版，其中最令人興奮的是Steam終於「迷途知返」，在新「親友同享」功能之下群組內人可以真正互相共享遊戲庫，實現1人購買6人共享。



Steam親友群組測試版上線 玩家大喜：共享遊戲終於回到從前

很多年前，Steam的親友收藏庫其享方式是只要雙方用戶在對方的電腦登入Steam並認證之後，便可以隨時遊玩對方整個遊戲庫內所有作品（除了對方正在遊玩的一款以外）。但後來Steam突然作出改動，變成一個人遊戲庫只能有一個人同時使用：當自己正在遊玩Steam時，共享成員就不能借玩自己的其他遊戲；而當借玩遊戲的人玩到一半時我突然上線遊玩的話，對方就會被踢離遊戲，相當不方便。

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而在新版「親友群組」功能下，即使分享者正在Steam玩遊戲，其他成員亦可遊玩其遊戲庫內的其他遊戲，不會再像是現時一樣出現衝突把對方踢下線，真正1人購買6人享受。

Steam親友群組功能開啟方法

「親友群組」是整合過去「Steam親友同享」和「Steam家庭監護」後的新功能，由於此功能目前仍處於測試階段，想要試用的話就必須啟用Steam beta測試。方法是在Steam設定>介面>用戶端測試頁面中，剔選「Steam Families Beta」，並將Steam更新之後才能使用。

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更新後，原本的「家庭選項」就會變成「親友群組」；前往商店頁面上的「帳戶詳細資料」，然後點擊「親友群組管理」區塊，就可設定並使用親友群組功能。

現時Steam親友群組的人數限制為1個創建者+5個成員共6人；最大變化是加入親友群組後就能使用「親友同享」功能，群組內的成員互相共享收藏庫內容，不用再1對1進行授權。新的「親友收藏庫」會以子區塊形式出現在Steam左側遊戲列表中。

當玩家經親友共享遊玩群組內其他成員的遊戲時，將能建立自己的遊戲存檔、獲得屬於自己的Steam成就，亦可以存取工作坊檔案等更多遊戲內容。

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當然即使身處同一群組內，同一款遊戲在同一時間只能有1人遊玩；但如果玩家擁有同一款遊戲的多個副本（copy）時，則可以讓相應人數的成員同時遊玩。而遊戲開發者亦可以自行決定是否讓遊戲支援親友共享。

相比過去「整個遊戲庫只能1人同時存取」，新版的共享功能是極大進步，基本上是則改成群組6人隨時都可遊玩其他成員收藏庫中的所有遊戲，唯一限制是每款遊戲同時只能有1人遊玩。如果是玩連線合作或對戰遊戲，還是需要各自都有購買遊戲才可連線同玩，就不要想著1個人買了Overcooked就可以另外3個人免費玩一同協力之類的了。官方亦舉出一個例子解說新共享遊戲的方式：

（Steam）

原本的家長功能（雖然相信大部份玩家都用不著）也沒有被忘掉，邀請其他玩家加入親友群組時可選擇將對方加入為「成人」或「兒童」，選擇成人就會開放所有功能和遊戲，選擇兒童就可進一步開啟「家長監護」功能，能選擇孩童對遊戲的存取、限制在Steam上存取商店、社群、好友瀏覽，以及設定每週可遊玩時數／天數等等。

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（Steam）

必須要提醒的是目前1人只能加入1個親友群組，並且必須等待自加入原群組的時間起計算的一年後，才可建立或加入新的親友群組（當然在正式版中冷卻時間有機會再作改動，可以是變短或變得更長）。

不過官方FAQ也有提到重新加入原本的親友群組並沒有冷卻時間限制（當然該群組需要尚有空位），不用擔心自己錯手「退group」後要等1年才能重新加入。反倒是玩家自己要仔細考慮到底是自己開群組還是加入一個買了很多Steam game的朋友開的群組。

最後提提此功能目前仍然為測試階段，官方隨時可以再作任何改動，甚至極端點說將其撤回不實裝亦是有可能，大家且用且珍惜。更多詳細遊戲共享說明、限制和官方問答，可以前往Steam相應頁面查看；英文版有更詳盡的FAQ。