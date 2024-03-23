浪人崛起攻略｜高速滑翔 探測機 捕火方機關解鎖方法 機關強化方法&小遊戲位置一覽｜繼《人中之龍8》和《Final Fantasy VII Rebirth》之後，2024年度另一款重點大作《浪人崛起》Rise of the Ronin亦在3月22日正式推出；《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲機關強化方法及小遊戲位置一覽。



探測機、捕火方等機關獲得及強化方法 高速滑翔解鎖方法

在很早期的主線任務「尋找照相機」中玩家會遇上發明家「飯塚伊賀七」，並得到「風之翼」滑翔裝置。而滑翔裝置更非唯一的機關，後續可以在各地區的照相館中找到他，開發副武器「捕火方」（火炎噴射器）和探測道具「探測機」，效果等同刺客信條中的鷹眼視角）。

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開發和「探測機」後會自動承接支線任務「珍奇品的用途」；算是探測機的教學關，但如果玩家沒有自己主去照相館找伊賀七的話，遊戲並不會主動將探測機塞到玩家手上；沒有探測機的話潛行暗殺會難得多，可說是相當影響後續進度的難度，因此越早拿越好。

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強化機關增加飾品裝備數

機關開發完之後還可以再作強化，強化機關需要一定數量的「外國書籍」，一般在支線任務和地圖中的寶箱獲得。建議優先收集10本以強化捕火方及探測機，順便可以累積開發次數來增加飾品欄位。之後的強化需要3、40本「外國書籍」才開放，比較花時間可以不用急著做。

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另外一些強化例如高速滑翔並不需外國書籍，但就需要完成特定的小遊戲後才可以強化；但是遊戲並不會主動顯示小遊戲的位置，需要玩家自己在開放世界中探索發現，如果衝主線較快沒怎麼做地圖探索的話很容易漏掉。以下就整理小遊戲的位置，方便大家強化機關：

高速滑翔 - 橫濱的滑翔訓練：



增加探測目標 - 江戶的流鏑馬（共2個）



降低燃料消耗 - 江戶的砲擊訓練（共2個）

