《浪人崛起》攻略｜免走冤枉路必知10個心得 早期必學技能推薦｜繼《人中之龍8》和《Final Fantasy VII Rebirth》之後，2024年度另一款重點大作《浪人崛起》Rise of the Ronin亦在3月22日正式推出；《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲開荒攻略，包括10個免走冤枉路必知心得，以及早期必學技能推薦。



1. 難度相關 磨法選擇

遊戲一開始讓玩選擇「黎明」、「黃昏」和「夜晚」三個難度（之後可以隨時在遊戲選項中改變），這裡建議不用勉強選最難的「夜晚」，因為爆機之後還會開放更高難度（等同2周目），到時再享受高難度挑戰就好了。

至於創立角色時可以選擇「磨法」，等同Dark Souls、艾爾登法環中的「出身」，讓角色起始有不同技能；但是《浪人崛起》和艾爾登法環不同處是沒有點數分配，累積經驗升級只會獲得技能點來學習不同系統的技能，不同磨法的分別就只有初始獲得的技能不同，後續都可以在遊戲升級、解收集獲得技能點全部學到。因此磨法隨心選就可以，建議可以選「應變磨法」，連續暗殺是一個十分方便的技能。

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2. 不用擔心錯過收集

當玩家隨著主線進度去到一定程度之後，就會開啟「留魂錄」功能，透過留魂錄可以重返各個地圖，也可以完成未做的支線任務和提升NPC的因緣，以至於在主線劇情中所需做的決擇都能重新選擇；玩家可以不用擔心因為推進度而錯失了收集內容，按自己喜歡的步調遊玩即可。

3. 多行俠仗義 加因緣開地圖

本作有很多開放世界收集要素，同時地圖也劃分成多個地區，只要累積各個地區的「因緣」，就會標示部份出該地區的傳送點和收集品位置；而去取得這些收集品後又可以再提升因緣，進一步標出更多收集品。但有時視乎地區內收集品多與少，可能會出現「斷纜」情況，即系統標示的收集品不足以讓玩家進一步揭示更多收集品位置。

而以本作地圖之大自己去找這些收集是不太現實；這時就可以去「行俠仗義」，即隨機生成的地圖事件，會以白色旗子的圖示顯示，完成後即可提升該地區的因緣。到遊戲中期開始更會有金色旗子的圖示，是指完成後可以獲得金色稀有度（逸品）的裝備，見到就不要錯過。

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4. 優先擊敗可學習流派的通緝犯

作為大世界玩法之一遊戲各處都會有通輯犯，部份通輯犯在擊敗之後就能學習其流派，由於每多一個流派就代表該武器能多對應一種敵人，對戰鬥有很大幫助；除非你打算只玩某一兩種武器沒興趣學其他武器的流派，否則都建議優先打倒這些有流派的通輯犯

5. 刷好感學流派

在Game評中都有提到，玩家在遊戲中會遇到許多幕末名人NPC，而玩家也會和他們結下各種緣份，同時由於許多NPC都是武士或劍豪的關係，和他們的因緣等級提升之後，就可以學習他們的劍術流派。

例如提升和坂本龍馬的因緣就可學到北辰一刀流

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提升因緣的方法有和NPC對話選項（次數有限）、完成和該NPC相關的支線任務、帶同NPC進行任務等，但最快的方法還是送禮物。禮物主要通過任務、寶箱、商人購買以及出租貓咪（後述），盡量收集禮物刷好感學流派吧。

送禮物時該NPC喜歡的禮物會標有心形圖示。

另外外在選單中的「因緣」頁面可查看各NPC的因緣等級，亦可看到該NPC現時所在地；選擇NPC再按三角形>交叉後可直接在地圖上標示其他位再傳送，十分方便。

6.旅行商人要掃貨

在地圖探索的時候會遇到旅行商人，見到的時候記得要和他們入貨，因為他們會出售可用銅錢購買的禮物（其他商人出售的禮物都要用銀幣來換），見到就不要錯過。

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7. 商店買調合素材

在經過藥店和黑市商人時，最好看看素材裡面有沒有賣「紅色果實」，有的話就全部都買下來。因為這個素材是最缺的，製作快癒丹和香藥都要用到，這兩者都是用量很大的強力道具，因此紅色果實是即使多勤力在野外撿東西都不會夠用。

雖然快癒丹和香藥也可以直接和商人購買，但是價錢很貴而且購買又有限量（需要等待現實時間經過才會進貨），買紅色果實再和其他撿來的素材合成會便宜很多。

同理，當路過見到雞的時候經得去摸一下（R1互動），可以執到雞蛋和羽毛等合成素材，特別是雞蛋在合成氣泉香藥i.e.黑暗靈魂裡面的綠花草會用到，相當有用。

8. 優先搵貓 地圖撳R2返長屋

貓咪是《浪人崛起》其中一個收集元素，在各地區都有貓咪等著玩家去摸（收伏）。這裡建議玩家即使打算先玩主線之後再補地圖收集，也應該優先去找出貓咪們；因為隨著主線進度很快就會開放「出租貓咪」功能，等於手遊中的「遠征」系列，在長屋將貓咪派出去一段時間後就可獲得報酬。

而不同的工作所需貓咪數量都不同，找到的貓咪越多就能選擇更多遠征獲得不同報酬。同樣道理也建議盡快提升薄雲太夫的因緣，會隨因緣等級提升而開放更多出租貓咪的欄位。至於出租工作建議優先選擇能拿取禮物的，就如上面提到禮物是非常有用。

另外順便分享一個小方便技巧，就是在地圖按R2即會自動指向據點（長屋），不用自己慢慢搵。

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9. 被敵人發現可以逃走 對方放棄追擊後又可再暗殺

另一個在開放世界中非常有用的技巧；因為本作的敵人AI並不太聰明，被敵人發現進入戰鬥後，只要跑開一段距離，敵人就會放棄追擊然後乖乖回到自己原本的站位。在野外清理治安惡化（敵人據點）時可以濫用此技巧，因為敵人據點的清理進度不會因為玩家跑遠而重置；在暗殺 / 射殺一個敵人後如果被發現，只要馬上跑得遠遠的，到敵人放棄攻擊後便可再潛回去暗殺另一個，逐個擊破到完成為止。

10. 早期必學技能推薦

連續暗殺、鉤繩暗殺、全力衝刺暗殺 - 畢竟本作難度高，可以暗殺一個敵人就能打少一個，配合上面的打帶跑玩法可輕鬆暗殺全場

藥丸的補充量 - 即《艾爾登法環》中的黃金種子，必學技能

獲得報酬 - 考慮到遊戲的長度，累積下來的收益非常可觀。

調製強化藥、調製賦與異常狀態道具 - 可以調合各種香藥和磨刀石，兩者用量都很大

聯手追加攻擊 - 打任務面對強敵時可提高不少傷害