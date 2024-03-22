《浪人崛起》攻略｜戰鬥心得格劍教學 石火時機解說 必知重要技巧｜本作繼承了《仁王》和《卧龍：蒼天隕落》的傳統，在未熟習遊戲的機制和節奏之前都會較為吃力；但只要掌握了其戰鬥系統及一些小技巧之後就會輕鬆得多，可以享受到見招拆招的「格劍」樂趣。以下就和大家分享一下記者遊玩期間摸索到的一些戰鬥心得。



1. 石火的時機

每種武器、每個流派的石火動作和成功時機都有微妙的不同，加上敵人的攻擊動作有快有慢不盡相同，因此難以一概而論提供一個萬用的「石火必定成功方法」。但整體而言本作石火的時機都是偏遲，往往要等到敵方的刀刃真的已經斬落到自己頭頂才按才較易成功。因此如果石火一直失敗，很大機會是按得太早、見到對方舉起劍但尚未劈下來時就已經按鍵從而失敗；可以試試再多等到極限timing才按三角形。

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2. 石火可以取消任意普攻

一個很重要的知識是普攻（正方形）期間任意時機都可以按三角形取消石火（即使是任意的揮砍動作中都可以取消），熟習了敵人的攻擊模式後可以行雲流水地一邊普攻壓制敵人、到敵人霸體反擊時就取消石火彈開敵人的反擊，實現完美壓制。

在普攻的任意時間都可直接石火

但要注意戰技動作期間無法取消石火（但可以石火取消後硬直/後搖），因此如果知道敵人擁有霸體就不要亂放戰技了；除了一些動作很快或是攻擊後自帶位置/後退的戰技外，其他戰技最好是等到敵方陷入動搖狀態（血條整個變成紅色）才施展。

3. 在防禦（按實L1）期間都可以直接石火

這是另一個很重要的小技巧，面對強敵時非常有用。好處是就算你沒反應過來完全沒按到石火、又或是錯過時機太遲才按到，也至少可以擋住攻擊不會被打中。

一些強敵會使用多段的連續攻擊，較麻煩的敵人更會「快慢刀」連續攻擊還要時快時慢很難掌握每一刀的石火時機；這時可以按實防禦擋住攻擊，多觀察敵方攻擊的模式才嘗試石火，或是直接大部份攻擊都只擋格，只石火反彈某一兩刀特別容易捕捉節奏的攻擊（例如只反快刀擋住慢刀，或是相反），能大大提高面對強敵時的生存率。

不防禦只石火就會很容易中招

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4. 石火以外防禦、閃避也很有效

雖說《浪人崛起》的戰鬥是圍繞石火（彈返 / 格劍）展開這一點是沒錯，但也不代表個遊戲就只得石火一個手段，很多時防禦或是閃避會比石火更為有效。尤其是捕綁類的攻擊往往很難石火（不是不行只是時機很嚴格），很多時直接閃開還比較省事。以至有一些攻擊是只需要往橫或後移動就能避開（在黑暗靈魂 / 艾爾登法環中也常用到的技功），不用特意做動作讓對方揮方浪費精力即可。

一直攻擊只要往後/橫移動就能避開，不用特意石火或閃避

另外不少時候進攻會更好的選擇；與其被動地等敵人攻擊再石火，倒不如積極進攻壓制對方亦是一種戰法。

5. 石火/追加攻擊完都可R1閃刃回氣

另一個重要的知識：閃刃其實就等如《仁王》中的殘心，玩家的攻擊命中敵人後可以累積閃刃值，然後按下R1發動閃刃就可以依據閃刃值的多少來回復精力。武器圖示下方的計量條就是已累積的閃刃值。

而當玩家對精力耗盡的敵人使出追加攻擊後，也可以立即按R1使用閃刃回復精力；由於追加攻擊可追成大量傷害，因此回復量也十分可觀；在面對血多的強敵或是被圍攻的時候非常有用。當玩家打到對方精力耗盡時，由於有少許時間，可以先R1閃刃一次回復精力，然後追加攻擊後又再閃刃回復一次，就能回復大量精力繼續戰鬥。

同樣道理在石火之後也可以R1閃刃回氣；如果石火成功的話會彈開敵方攻擊；但石火本身也是一招攻擊，即使沒能成功彈反敵人，也有機會直接打中敵人造成傷害，於是自然也可以閃刃回氣，還可以順便取消硬直，相當好用。一些武器/流派如大劍的無明流就十分適合石火->閃刃loop。

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6. 記住一些屈機的戰技

遊戲中有某些戰技特別強力好用，可以是動作快、精力傷害多又或是即使連環使用下電腦也不太懂應對的，多用這些屈機招就能令戰鬥輕鬆許多。例子有雙刀無明流的「雙龍‧黑風」，誇張點說單是這一招都已經夠「轉」到爆機。另外薙刀北辰一刀流的「月時雨」（長按版）也是非常強力，範圍大、傷害和精力傷害也很高。其他例子還有雙刀二天一流的「地螢」、太刀神道無念流的「無念直劈」（等如《隻狼》中的一文字二連，但是可以連斬5刀）也是強勁招式。

7. 多利用磨刀石、香藥

遊戲中的道具種類並不多，但是很多都十分強力，首先三款磨刀石（毒、火、麻痺）都很有用；大部份敵人都對毒和火的其中一種抗性較弱，例如弱毒的敵人只要上毒磨刀石後砍幾刀就可令其中毒。

而香藥就更加強勁，遊戲內4款香藥，可以分別強化攻擊力、精力傷害、精力回復速度以及減低自己受到的傷害；其中以減傷（頑強）香藥的效果最為明顯，使用後差不多能減少一半的傷害，在打boss時極之好用，誰用誰知道。

而最重要的是4種香藥可以同時使用；在boss戰中一口氣用齊4種香藥+磨刀石，就可以在短時間內變成「超級撒亞人」般的超強形態。boss戰、對強敵有困難時就不要猶豫，果段使用磨刀石和香藥吧。

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8. 最後實在不行就降低難度

玩遊戲最緊要是開心、玩得享受，挑戰難關成功後當然很有成功感，但如果一直勉強去挑戰太高難度又無法通過，很大程度也只是浪費時間。反正遊戲通關後會開放更高難度模式（等同二周目），因此不用太執著一周目一定要在哪個難度打過去，通關後才開始挑戰高難度亦是好選擇。