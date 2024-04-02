金錢不是萬能的、但是屬於萬代的，BANDAI 專出Gundam 吸走男士的月薪，各式可愛角色扭蛋就迫使女孩子課金、課金、課金。近日各位不要接近屯門市廣場！因為BANDAI在此舉辦了扭蛋 X 模型專區，Gundam 模型玩具區，有FM瘟神高達為首的 7 款彩色透明版。再加 200 部扭蛋機，發售Mofusand 髮夾，龍珠畫框藝術收藏 02，及麵包超人驚喜蛋第 8 彈等活動首發扭蛋，暫時香港未有其他地方扭到。



模型區除了7款彩色透明版模型，更多人狙擊搶購的是MGEX 突擊自由高達以及PGU元祖高達。雖然頭一日的貨已被搶購一空，但聽說大會在4月15日完show之前，仍有可能會補貨，所以真的要去碰碰運氣。

高達模型萬代扭蛋屯門限定店

場外有RX-78模型立像打卡位。

場內就有MGSD 自由高達立像打卡位。

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場內還有多達200部扭蛋機，除了特價扭蛋、搵舊款蛋，還獨家先後發售Mofusand 髮夾，龍珠畫框藝術收藏 02，及麵包超人驚喜蛋第 8 彈等活動首發款式，暫時香港未有其他地方扭到。



場內還有多達200部扭蛋機

還有香港極少見的「扭色紙」機，有EVA新劇場版終的色紙扭！

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場內還有一些適合小朋友的DIY WORK SHOP，比如只限4月7日開設的扭蛋車車工作坊，切勿錯過。

Aeon x 屯門市廣場 x BANDAI HOBBY x BANDAI 扭蛋專區

Aeon x 屯門市廣場 x BANDAI HOBBY x BANDAI 扭蛋專區

日期: 2024年03月27日至4月15日

時間: 上午 11 時至下午 21 時

地點: 屯門市廣場中庭 A 區

