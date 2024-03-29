《葬送的芙莉蓮》人氣角色排名Top10｜陪伴了我們半年的《葬送的芙莉蓮》動畫版終於完結，此作節省有別時下流行的轉生番、穿越番、後官番，敘事節奏平静舒缓、情感細水長流，治癒人心的劇情就算故事完結仍難以忘懷。《葬送的芙莉蓮》漫畫連載雜誌《少年Sunday》進行了第2回人氣角色投票。



《葬送的芙莉蓮》第2回人氣角色投票於3月1日至3月24日進行，結果於官方X發表（『葬送のフリーレン』公式 @FRIEREN_PR）；合共有116位角色得票，冠軍得到多達123萬張選票，比第2位多出近20萬。更有趣是兩位女主角芙莉蓮、費倫分別只得到第5及第3位。

10位｜寶箱怪（34萬1347票）

在芙莉蓮與勇者一行人早期冒險時常常出現的寶物箱型怪物，芙莉蓮會被咬著上半身動彈不得非常好笑，由於常常在SNS的meme圖上出現，在第1回投票排名曾經高達3位。

10位｜寶箱怪（34萬1347票）

9位｜索利泰爾 ソリテール（34萬1347票）

尚未在動畫版登場，是一位喜歡研究人類和人類魔法的女性大魔族。由於見過她的均無人生還，令其事蹟極少為人傳頌。芙莉蓮曾提醒費倫，見到這位「無名的大魔族」要即逃。

9位｜索利泰爾ソリテール（34萬1347票）

第8位｜黃金鄉馬哈特マハト（35萬3780票）

同樣未在動畫版出場，屬魔族角色中排名最高的一位，擅長將萬物變成金的魔法，堪稱最強的詛咒。

第8位｜黃金鄉馬哈特マハト（35萬3780票）