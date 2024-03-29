機甲展．魔動王／變形金剛／高智能方程式．機械人迷必去銅鑼灣大型展覽｜喜歡機械人玩具的你，在復活節3月30日起至4月23日，記得去銅鑼灣的「機甲展」，睇晒threezero 、Good Smile、MegaHouse、千值練等4個機械人玩具figure廠商的展品／搶購限定figure／模型。



必睇位1｜ThreeZero 2米高機動警察

主辦單位threezero 將figure完成品ROBO‐DOU《機動警察》英格倫1 號機化身為2米高展品，旁邊有全系列ROBO‐DOU《機動警察》展出，包括未推出的防彈裝甲電影版1／2／3號機以及運輸車。

必睇位1｜ThreeZero 2米高機動警察

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Threezero 今次邀請了知名《超時空要塞》設計師河森正治來港，因為Robo-Dou系列將會推出韋基利完成品！

Robo-Dou系列將會推出韋基利完成品！（鍾世傑 攝）

Robo-Dou系列新作《裝甲騎兵》眼鏡狗也有展出。（鍾世傑 攝）

Threezero還有一系列變形金剛完成品排排企展出！

Threezero還有一系列變形金剛完成品排排企展出！

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必睇位2｜MegaHouse 高智能方程式展區

MegaHouse向來有生產《高智能方程式》的跑車完成品，更再度與精於製作細節、發光機關的香港廠threezero合作，推出風見車人在電視版中的升級戰車「超級雷神」，場內展出齊三種車身變形形態，場內還有很多未推出的灰辦sample。

必睇位2｜MegaHouse 高智能方程式展區（鍾世傑 攝）

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必睇位1｜MegaHouse 高智能方程式展區（鍾世傑 攝）

今年也是MegaHouse成立15周年，場內還有同廠一系列機械人figure完成品，包括魔動王、超時空世紀、機甲創世記等。

今年也是MegaHouse成立15周年，場內還有同廠一系列機械人figure完成品，包括魔動王、超時空世紀、機甲創世記等。（鍾世傑 攝）

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必睇位3｜GoodSmile 超巨型地隱俠

Good Smile Company 主攻模型 MODEROID 系列展品，最特別是一款新設計加重細節的《魔動王》地隱俠，場內有巨型打卡展品，另外還有很多未發售新作的sample。

必睇位3｜GoodSmile 超巨型地隱俠（鍾世傑 攝）

GoodSmile還有THE合體《勇者系列》的完成品展區，好似《太陽勇者》、《傳說勇者泰丹》、《勇者特急》待等。

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大師Max渡辺親塗1／35太陽之牙模型

即將推出的超巨型漫畫版《太陽之牙》模型，在場內有名家Max渡辺親塗展品，由於想給來場者了解模型原色大概為何，Max特別以原膠色直接消光加舊化。另外場內還有the合體勇者展品，以及各種模型展品。

大師Max渡辺親塗1／35太陽之牙模型（鍾世傑 攝）

必睇位4｜千值練與Flame Toys

千值練與Flame Toys兩家「友好品牌」一齊展出，有真Getter紅／白兩色新作，勇者系列，還有各種不同的機械人完成品。

必睇位4｜千值練與Flame Toys（鍾世傑 攝）

必睇位4｜千值練與Flame Toys（鍾世傑 攝）

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機甲展 2024 (香港)活動詳情

日期：2024 年 3 月 30 日(星期六)至 4 月 23 日(星期二)

時間：中午 12 時至晚上 9 時

地點：Amaz By Lokianno(銅鑼灣 Fashion Walk 京士頓街 2-4 號地庫)



及模型師 Naoki還有知名的日本玩具YouTuber watafa都會到場出席交流會及簽名會。