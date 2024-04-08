手遊《異世界的埃涅阿斯》首抽攻略｜快刷首抽方法 開局最強角色推薦｜手機遊戲新作《異世界的埃涅阿斯》已雙平台上架，《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲快刷首抽方法及開局最強角色推薦。



異世界的埃涅阿斯快刷首抽方法

《異世界的埃涅阿斯》刷首抽相當方便，只需要以訪客登入，然後想重刷時登出帳號即可重置進度再刷首抽。刷一次首抽的速度亦相當快，劇情全部可以跳過，戰鬥也是自動進行，手速快的話5~6分鐘左右就能刷到一次。但也因為訪客帳號只要登出就會丟失相當危險，建議一刷到首抽出貨之後馬上進行帳號綁定。

UI介面設計很有既視感...

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按圖放大異世界的埃涅阿斯快刷首抽方法：



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異世界的埃涅阿斯開局最強角色推薦：

本作角色有分SSR和UR級，UR才是最高即一般認知的「5星」，SSR實質等同一般的「4星」角色，當然也很重要，但是首抽建議最少1UR開始，然後可以在「羈絆轉蛋」中必得一個自選的UR角色就有2UR開局。

另外是撰文之時有活動pick up池，但白色的厄倫蒂兒是登入即送，除非很想突破，否則想刷活動池首抽就建議抽黑色的萊蒂瑞拉。

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基本上任一UR都可以開局，但因為開服會送強力SSR角色「薇薇安」，首抽可以考慮刷和她有羈絆的「九十九伢子」，然後在羈絆轉蛋再選一個自己喜歡的角色，就能有2UR去組兩個隊伍足夠玩好一段時間了。以組隊靈活度而言UR「凱爾」和「梅利西斯」會比較好，但其他UR也都強可以隨喜好選擇。