《星之後裔》 Knights of Veda首抽攻略｜快刷首抽方法 開局最強角色推薦｜手遊｜以類知名日本2D遊戲工作室「香草社」Vanillaware的美術風格見稱的跨平台手機遊戲《星之後裔》已開始公測（實質等同正式開服），《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲首抽攻略，包括刷首抽方法及開局最強角色推薦。



《星之後裔》快刷首抽方法

遊戲現時有Android、iOS以及PC版，而PC版又再分Steam版和Google Play Games（Google官方的PC版手遊平台）版。要注意Steam版無法刷首抽，因為以Steam版開設帳號時，不論以什麼形式登入都好都會和玩家的Steam帳號進行綁定。因此要刷首抽就只能用手機版或是Google Play Games版來刷。

Google Play Games版《星之後裔》

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另外是本作無法使用傳統的「+1大法」來刷首抽，當電郵地址中有+符號時會直接判定為電郵格式錯誤；但幸好可以使用另一個技巧「加點大法」來刷首抽。

無法使用+1大法

所謂「加點大法」是在開設帳號時，例如你的電郵是abcdef@gmail.com，那麼在刷完第一次首抽需要重刷的時候，在@之前的任意位置加上一個「.」，例如a.dcdef@gmail.com，就能夠以abcdef@gmail.com接收電郵，不用一直開新的電郵帳號。電郵加點時可以加多過1個，但是不能有連續2個點：例如可以是a.b.cdef@gmail.com，但就不能是a..bcdef@gmail.com。

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不能+1那就加點吧！

至於刷一次首抽所需的時間是頗長，雖然劇情全部可以跳過，但是戰鬥操作需要手動（到序章後半才能自動戰鬥，而且不會比手動快）；視乎手速刷一次需要12~15分鐘左右。

按圖放大《星之後裔》快刷首抽方法：



+ 17

如果各個加點的位置都用完仍然沒出貨的話，就只能再開一個新電郵，或是利用10分鐘信箱等短期電郵服務來刷了。雖然10分鐘信箱在超時後就會失效，但是出貨之後可以在遊戲的帳號中心綁定至其他服務，以免丟失帳號。

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《星之後裔》開局最強角色推薦

由於開局送的抽「緣份的結晶」只能抽新手池「開始之星召喚」或普池（常駐池 星之召喚），首抽自然也就是由這兩個池入手了。注意新手池雖然有10連8折、50抽以內必出1金但亦最多只會出1金；如果刷首抽期間早早出金的話就毋須再投資下去，可改抽常駐池。當然你也可以倒過來，首抽刷普池，出貨之後再在遊戲中儲石把新手池抽完穩拿另一金。

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《星之後裔》開局最強角色推薦：



- 格珊蒂亞：開服時點最強的角色，有強大火力同時還有極方便的穿牆能力，但問題是限定角色，很難以首抽方式刷出來

- 塞亞：定位類似「聖騎士」的角色，能坦傷害、能輸出還能治療。首抽最建議的角色，有她的話推圖推進度會順滑得多

- 愛德華：現時點最強物理輸出角色