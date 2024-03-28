Jump：群星集結雙平台上架｜玩前必知5件事 角色解鎖方法｜由集英社正版授權並全程監製的MOBA手遊新作《JUMP：群星集結》已在3月28日雙平台正式推出，《香港01》科技玩物頻道以下整理遊戲玩前必知5件事。



- 有關總積分獎勵

可以視同為帳號等級，為玩家所有角色的積分等級（熟練度）之總和；每升一級都可以獲得獎勵，現階段開放到最多1000級。以現時有29個角色、每個角色的積分等級最高30計即是最高可以上到870級。

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- 遊戲模式

遊戲玩法就是十分本格的「MOBA」多人線上戰鬥競技場遊戲，即大家都很熟悉的《英雄聯盟》、《王者榮耀》、《Dota 2》等；基本玩法上也沒做太多改動，和《英雄聯盟》一樣分成上中下三路及野區，每條路都有箭塔，以及會自動生出士兵攻向敵方；擊倒敵人、推倒各路的箭塔最終推倒對方主堡就能獲勝。

而除了傳統的5對5模式「群星模擬戰」之外，《JUMP：群星集結》還有原創的「龍珠爭奪戰」3 v 3 v 3三方混戰模式，而該模式的目標並非攻破主堡，而是要集齊7顆龍珠。

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- 角色解鎖方法

MOBA類遊戲最重要的就是玩家操作的角色，JUMP：群星集結採用《火影忍者》、《咒術迴戰》、《鬼滅之刃》、《龍珠》等多套人氣JUMP漫畫中的人物作為可操作角色，對於喜愛少年漫畫的人來說的確是相當有吸引力。

遊戲目前共有29位角色，想當然地隨著時間遊戲會像《英雄聯盟》、《王者榮耀》一樣持續推出新角色。大部份角色可以透過在遊戲中累積「星之券」來解鎖；星之券可以透過「漫迷歷程」（battle pass）、總積分獎勵及每日首勝獲得，另外每個角色也有類似熟練度（積分等級）的系統，持續遊玩該角色提升熟練度後也可獲得星之券。

但吊詭在於一般MOBA類遊戲的角色基本上全都可以免費、通過遊玩遊戲來解鎖獲得，多數靠販賣造型或功能道具來營利；但《JUMP：群星集結》中卻有部份角色是無法免費得到，只能以抽蛋方式獲得或商城禮包獲取。

在重視競技性、平衡性的MOBA類遊戲中加入只能以抽蛋獲得的角色並不是很理想的做法；當然目前而言抽蛋限定角色未必比一般角色更強，但很難讓人不去猜想，將來官方可能就會將性能較強、機制或是數值佔優的角色放在蛋池中，以強度來引人課金。

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4. 蛋池相關

現時開服蛋池是來自《咒術迴戰》的主角「虎杖悠仁」，蛋池除了角色以外也會抽到回城動作等外觀道具。如果抽到重覆的角色則可獲得代幣，可用來換其他角色或各種道具。

查看蛋池說明，稀有角色（橙色角色）出現率僅0.5%，比原神的0.6%還要低。最多100抽可保底獲得橙色角色，會有一半機會是當期pick up（即細保底）；如果細保底不幸歪了沒出pick up，則下次保底必定會出當期pick up。也就是運氣不好的話要200抽才能拿到pick up角色，相當不友好。

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5. 商城相關

商城一單688港元，可獲6580石；而本作現時的蛋池為100石一抽，換算下來大概就是10元一抽左右，不算太貴。計算上如果想抽橙色角色又不幸要200抽大保底，就大概是3單多一點2000港元左右。

另外還有戰鬥通行證，高級版售680石並不貴，但相對地送的東西也不多，主要就是有多幾個外觀；重視skin的話可以買，單就功能而言則沒有太大必要。