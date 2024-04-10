60FPS打機必需！玩家投票6成認同｜Xbox抽水遊戲性大於畫質反被串｜衡量一款電子遊戲好壞有很多標準，像是遊戲性、遊戲機制設計、畫面、流暢度、音樂、劇情等等，而遊戲性、畫質和影格速率（FPS）之間應如何取捨亦是機迷之間常見的話見。最近就有外國遊戲媒體進行投票問及60FPS到底有多重要，結果顯示大部份人都傾向更高的FPS。



外國遊戲媒體舉行網路投票 問FPS有幾重要

外國遊戲媒體「push square」日前在網上舉行投票，詢問PS5玩家關於「遊戲影格速率」（Frames per second / FPS）的取態；投票有5個項目可以選擇，分別是1.「所有PS5遊戲都應該達到60FPS，沒有藉口」、2.「60FPS在任何時候都應該是PS5遊戲的目標」、3.「我偏好60FPS，但也不會因為30FPS而拒絕遊戲」、4.「我不介意（30或60FPS），只要影格速率能保持穩定即可」以及5.「我完全不在意影格速率」。

https://www.pushsquare.com/news/2024/04/most-ps5-players-say-60fps-is-a-must

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該投票參與人數超過6000人，最後得出的結果是有36%玩家認為所有PS5遊戲都應該達到60FPS」，27%人認為「60FPS在任何時候都應該是PS5遊戲的目標」，另外還有19%玩家認為「我偏好60FPS，但也不會因為30FPS而拒絕遊戲」。按以上統計，可以認為有超過80%PS5玩家認為PS5遊戲應該有60FPS的表現。

而對影格速率完全不在意的玩家僅佔5%。

https://www.pushsquare.com/news/2024/04/most-ps5-players-say-60fps-is-a-must

push square在統計投票結果後表示「更高的framerate正是那種『試過後就無法回頭』的東西；而PS5遊戲大都設有能達到60FPS的效能模式，現在，至少對於硬核玩家而言，社群已發展到『沒有效能模式是一大缺點』了」。

網上有影片示範以4K 60FPS遊玩《王國之淚》的效果，好遊戲在更高畫質和流暢度之下變得更好。https://www.youtube.com/watch?v=nJ3QrBcUhGg

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Xbox稱「遊戲玩法>遊戲畫面」被串「幀率最重要」

值得一提是無獨有偶，Xbox的官方推特早前發表了一個推文，內文簡短地寫上「遊戲玩法>遊戲畫面」（How a game plays > how a game looks）。雖然聽起來很正能量，但心水清的玩家卻並不買帳，因為遊戲性和遊戲畫面兩件事並不互相衝突；有網民留言回應「我全都要」，連暴雪前總裁Mike Ybarra都留言表示「別讓這成為一個選擇」（Don't make it a choice）；意指好的遊戲既好看也好玩。

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後來更有玩家開始嘲諷Xbox「幀率最重要」；因為即將在5月推出Xbox遊戲《地獄之刃2：賽奴雅的傳奇》（Senua's Saga: Hellblade 2）據悉在Xbox Series X/S上將鎖定為 30FPS，並且沒有提供更高FPS的效能模式。在爭議聲之下，Xbox官方最終刪除該推文。