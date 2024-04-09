3DS Wii U中止網路服務｜網民數當年玩過咩game：MH4G係我嘅青春｜任天堂經典手提遊戲機「Nintendo 3DS」（3DS）及家用機「Ｗii U」的網路功能在今日（4月9日）正式停止，代表以上主機的遊戲將不可以再連線玩，不少玩家和網民都在網上發帖留言想當年，回想起每天online打機的青春與童年回憶，嘆道：魔物獵人4G係我嘅青春



3DS、WiiU 網路服務停中｜網民、獵人不捨告別

去年3月任天堂關閉了Wii U和3DS的eShop線上購買平台服務，並預告將會在2024年4月初停止Wii U和3DS的連線服務；服務停止之後將無法以Wii U或3DS進行連線對戰或線上排名等網路功能。

而任天堂在今日（4月9日）上午8點時正式關閉Wii U和3DS線上服務，網民紛紛發帖表達不捨，更讓Wii U、モンハン4G（魔物獵人4G）等關鍵字衝上推特（Twitter，現X）趨勢。

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畢竟Wii U和3DS是許多人的兒時回憶，尤其是3DS在當年香港人幾乎人手一部，記者自己雖然沒有機但也常常借朋友的來玩，也經歷不少在上課期間玩孖車、太鼓之達人、超執刀、應援團等等的日子。

在推特（Twitter，現X）以至國內的網路上都有玩家都分享自己的3DS和Wii U回憶，不少人都特意開機重溫3DS上的Monster Hunter 4G作最後告別，以至特意掛機到伺服器停機的一刻；而除了Mon Hun以外也有網民表示要趁最後機會重溫妖怪手錶和Splatoon等線上對戰遊戲，以及動物之森等有連線玩法的遊戲等。亦有畫師和有心機的網民製作了感謝3DS和Wii長年服務的圖片，獲得過萬讚好和轉發。

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而WiiU作為家用遊戲主機雖然不算成功，但亦孕了不少經典遊戲，像是如今已成大熱遊戲的《Splatoon》斯普拉遁系列，第一集就正正是Wii U遊戲；即使是多年後的現在仍然有不少鍾情初代的玩家，亦在今日伺服器停機之前留守到最後一刻。

當然停止的只是網路連線及商城服務，遊戲本身仍然可以正常遊玩，而3DS的「擦肩而過」（すれちがい通信）和本地連線功能仍然可以使用；想懷舊的玩家仍然可以相約一起面對面連線屠龍。