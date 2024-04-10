PSP模擬器即將登陸App Store iPhone屠龍不是夢｜但要符合1個條件｜早前有網站發現Apple修改了App Store的指引，指將會接受遊戲模擬器軟件上架，但就需要符合其一系列條件。消息一出馬上在網上廣傳，各路模擬器開發者和用家反應十分迅速，著名的Sony手提遊戲機PSP模擬器「PPSSPP」開發者就已表明如果條件合適，就會讓PPSSPP上架App Store。



Apple放寬限制允許遊戲模擬器上架

一直以來Apple都不容許遊戲模擬器（emulator）在App Store上架，但Android方面就未有類似限制，所以一直以來都可以在Android玩到PlayStation等遊戲模擬器，但在iOS 就一直缺席。而現時Apple開始放寬模擬器，不少玩家都對即將有機會在iPhone、iPad上運行舊主機及手提遊戲機的模擬器感到興奮。

模擬器不是單單可以運行舊遊戲那麼簡單，還可以運用現代繪圖技術來提升畫質、FPS及反鋸齒效果等等，帶來和當時在原主機上不同的體驗。

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在消息傳開後，著名PlayStation Portable（PSP）模擬器「PPSSPP」開發者Henrik Rydgård就在官方網誌發表告示，指如果Apple批准模擬器讓用戶自行選擇遊戲檔案，就會將PPSSPP模帶到App Store。

PPSSPP

Henrik Rydgård表示更新後的App Store指南有些含糊不清的地方；他指出更新後的條款表明開發者「需要為所有可下載遊戲提供連結」，令人不明白到底是能否讓模擬器用家自行選擇遊戲檔案，還是只能作為應用程式內下載提供。如果為後者，因為模擬器開發者（理所當然地）並不擁有遊戲作品的版權，因此自然無法提供。

https://www.ppsspp.org/news/apple-announcement-comment/

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一般而言遊戲模擬器都不包括其所模擬的主機的遊戲檔案，因為開發者並不擁有那些遊戲的版權，正常來說用戶通常需要將自己擁有的實體遊戲轉錄為模擬器使用的映像檔案，才能夠在模擬器上使用。

若按現時Apple的條款，現階段大概只能由同時擁有遊戲及主機版權的團體，例如任天堂在Switch Online提供的紅白機模擬器；又或是只提供開源、無版權免費遊戲的模擬器才符合條件可以在App Store上架。

https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/

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如果Apple不開放模擬器自由選擇遊戲檔案，現階段而言能在App Store上架的模擬器相當有限；又或者是上架了也幾乎沒遊戲可以玩。不過既然Apple已踏出了第一步，或者將來還會進一步放寬，又或是主機/遊戲開發方面合作共同推出自帶遊戲的模擬器亦非不可能；也許有朝一日在iPhone上屠龍不是夢。

PPSSPP功能強大，甚至連遠端及局域連線都能使用，說不定將來就可以4部iPhone拿出街面對面屠龍。

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最後還是慣例要提提，雖然遊戲模擬器技術本身並不違法，但是遊戲作品都受版權保護，模擬器所使用的映像檔（iso）需要由玩家自己以合法方式準備；從網路下載來歷不明的遊戲映像檔很可能屬於侵權行為。