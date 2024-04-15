李多慧Cos劍星/4.27香港見fans｜近年歐美遊戲為了「政確」，女主角一定要大隻、樣衰、同性戀，最近PS5與《妮姬》韓國廠商合製的PS5作品《劍星》，卻無視這個風氣，女主角伊芙EVE 黑長直再加性感緊身衣，Sony更請知名台灣人氣啦啦隊韓籍女神李多慧Cosplay EVE！這個神還完性感造型照在香港PlayStation HK的X官方戶口發布後，連日本fans都share，更呼籲女神去埋日本。



李多慧更會在4月27日來香港，化身EVE將與爆機達哥一同搞fans見面會！在近距離接觸李多慧前，馬上來看看美女的靚相，預熱一下。

李多慧神還完EVE性感造型照，連日本fans都share，更呼籲女神去埋日本。

真係好似呀！！！

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法國IGN評測稱《劍星》是「沒見過女人」的開發者所創作

PS5 3A級大作遊戲《劍星》由由韓國著名插畫家金亨泰率領、大人氣手遊《妮姬》的開發團隊「Shift Up」操刀，而女主角「伊芙」的美貌和身型早就受到廣泛關注討論，而法國IGN一位網編，就大罵遊戲「性化」女性，指（製作人/開發團隊）沒見過女人，才會這樣物化女性。但玩家馬上就指出遊戲總監金亨泰已經結婚10年，老婆亦是插畫師（還是個美人）。而《劍星》女主角依芙的身型，則是將現實中韓國知名女模特兒「申才恩」本人3D掃瞄之後建模而成，換言之是完全符合現實和人體的身材（當然像申才恩這麼好的身材並不常見）；可見法國IGN的指控根本毫無根據，完全是主觀的攻擊。

法國IGN酷評劍星女主角為「性化玩偶」 被玩家圍插後終跪低認錯