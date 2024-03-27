《劍星》Stellar Blade搶先試玩心得 戰鬥系統本格唔止賣肉咁簡單｜今個3月有等多款大作連發，相信機迷們都在忙著清理這些大作；但另一邊廂也不要忘了在4月底就有來自韓國《妮姬》Nikke開發商「Shift Up」的PS5動作遊戲《劍星》Stellar Blade推出。《香港01》科技玩物頻道早前獲官方邀請參加遊戲優先試玩以及製作人訪問，以下為試玩感想。



《劍星》總監金亨泰及技術總監李東沂的訪問可見另文：

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類魂系戰鬥系統 非「Shift Up版尼爾」

在和遊戲總監金亨泰的訪問中也有提到，記者一直都以為《劍星》Stellar Blade是韓國版《尼爾: 自動人形》；實際玩落發現遊戲手感更偏向《艾爾登法環》（倒如未至於《黑暗靈魂》那樣慢），令記者好生驚訝。

當然並不是說戰鬥速度越快就越好，只是玩家要事先管理一下期望：如果你期待《劍星》是一款如同DMC、尼爾般可以無限空中連段、花式擊敗各種敵人的玩法，又或是三國無雙般可任意割草，就很可能會失望。但如果你偏好魂系遊戲的戰鬥玩法，《劍星》就應該會很對你胃口。

《劍星》Stellar Blade

簡單介紹一下《劍星》的戰鬥系統：正方形輕攻擊，三角形重攻擊，可以像《三國無雙》般組合正方和三角形打出不同連招。按實三角形則可使用突進攻擊（有冷卻時間）。

L1是擋，準確時機按下擋可以完美擋格（類似《隻狼》中的格劍），能夠削減敵人的平衡值（敵人血條下方的黃色光點）；平衡值全部減完後敵人就會倒地，玩家可以上前對其施展致命一擊（即《黑暗靈魂》中的riposte或《隻狼》中的忍殺）。

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有些敵人會連續攻擊，可以連按L1來多次完美檔格；也有一些不能擋格的攻擊，會以黃色光圈提示，這時就要自己閃開/跑開了。

攻擊敵人可以累積貝塔（beta）能量，儲到一定程度後就可使用各種威力強大的貝塔技能，類似《艾爾登法環》中的戰技。此外隨著主線進度，玩家還會獲得射擊用的槍械，以及手榴彈、地雷等攻擊用道具。

角色強化方面，累積經驗升級後可獲得技能點，用來學習各種技能強化自己。玩家也會有最多4個零件欄位（需要在遊戲中收集指定物品解鎖）；不同零件有不同的性能，例如提升攻擊速度、額外傷害等等，組合不同零件就可讓角色的戰法有各種變化。

整體而言，有玩開魂系遊戲的話《劍星》應該不難上手；唯一要注意是正方式攻擊可以任意時機L1擋格，但三角形重攻擊則不行；亂用重攻擊很容易就會被對方霸體反擊屈食血。

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試玩版可以玩到遊戲的第一章，包括一個異常壯烈的序章（教學）關卡，以及一段在已成廢墟的都市中邊探索邊前進的段落，最後打一隻Boss就結束。關卡並不長，快的話半小時已可打完；但短短的一段關卡中已藏了很多隱藏寶箱及位置；收若想完整探索這段關卡的每一吋土地，可能需要一兩個小時。

完成demo關後會開放boss挑戰模式，可以打一隻更強的boss，當然玩家也會有更多可用的裝備和技能以挑戰牠。Boss挑戰中會見到更多的特殊攻擊：發出藍光的攻擊要看準時機向前閃避，成功的話就可以閃去敵人背後攻擊；紫光的攻擊則需要看準時機向後閃避，成功的話敵人會倒地並露出弱點（像是生化危機4一樣），這時用槍械射擊外露的弱點可以造成額外傷害。

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畫面靚又高FPS有如畫質效能模式二合一 有心細節勁多

遊戲的畫質非常出色，記者感覺是其他3A大作遊戲的「畫質模式」或「4K模式」的程度；但同時遊戲（至少在整個Demo內）都非常順暢能維持穩定的60FPS，效能表現就如其他遊戲的「效能模式」一樣，甚至可以說是有如「黑科技」一樣，畫質模式和效能模式合二為一畫面又靚玩落又流暢，相當誇張。

各種材質令人賞心悅目。

除了動作及畫面之外，記者也留意到遊戲中有大量別出心栽的細節，像是如果玩家站到水瀑下面，手掣會隨之給出類似被水兜頭淋的Haptic feedback；在攀爬的時候不單人物模組的物理表現（各個部份的肌肉表現等）出色之外又會有空翻、側身翻等華麗的動作，就連啟動營地時的擲銀動作都好睇過人。在遊戲性充足的情況之下尚有精美的畫面和一流的觀賞性，整個Demo都玩得非常開心。

連入個銀都好睇過人

尼爾風格音樂極正 原來兩者真係有關

記者在試玩期間留意到遊戲的配樂非常出色；尤其是在廢墟城市內的音樂很有《尼爾：自動人形》的既視感；然後在訪問期間得知本作的音樂除了Shift Up自家的音樂人之外，還邀請了日本著名音樂製作公司「MONACA」協助製作。聽到MONACA的名字時記者馬上恍然大悟：ＭONACA是由日本著名音樂人「岡部啓一」創立的音樂製作公司，多年來為許多動畫及遊戲製作配樂和主題曲，《尼爾：自動人形》NieR: Automata的音樂便是出自MONACA之手。

在營地休息時可以聆聽音樂。

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重要資訊：遊戲日語配音相關

值得一提是遊戲雖然有多國語音及配音，但是並沒有日配；問過開發團隊後獲回應是日語配音是日版限定，而有繁體中文的國際版則沒有日文配音。如果很在意配音不是日配不玩的話，在遊戲上市時就要留意別買錯版本了。

總結：動作／魂系遊戲迷必玩



《劍星》Stellar Blade的遊戲製作質素極高，在紮實的戰鬥系統之上有著極佳的人設、美術和音樂；而最重要的是在現時空前的女權、政確和左翼浪潮之下，以性感為賣點的遊戲往往成為鞭撻的對像；幸好有Shift Up的堅持，我們玩家才能享受到名為女性美的美好事物，單是這一點我就已經要全力支持《Stellar Blade》。紳士們，4月26日準時見。

