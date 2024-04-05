法國IGN酷評劍星女主角為「性化玩偶」 被玩家圍插後終跪低認錯｜由韓國著名插畫家金亨泰率領、大人氣手遊《妮姬》的開發團隊「Shift Up」將在今月底推出PS5 3A級大作遊戲《劍星》（Stella Blade），而女主角「伊芙」的美貌和身型自遊戲公布以來就一直獲得廣泛關注與討論。早前遊戲舉行媒體搶先試玩，遊戲試玩版亦已公開上架；而法國IGN的試玩報導更引起全球網民及玩家熱議。



《香港01》科技玩物頻道亦獲邀請參加遊戲試玩會及製作人訪問，有興趣可看下文：

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法國IGN評測稱《劍星》是「沒見過女人」的開發者所創作

《劍星》Stellar Blade近日在PS5推出Demo體驗版，不少遊戲媒進都釋出試玩評測報導，其中法國IGN在3月31日刊出的報導就受到海外玩家社群關注並在推特（Twitter，現X）瘋傳。

https://fr.ign.com/stellar-blade/69174/preview/preview-stellar-blade-le-choc-et-le-charme

事緣有玩家重點翻譯了該法國IGN報導內文裡，其中有一句「Une poupée sexualisée par quelqu'un qui n'a jamais vu de femme」（被某個沒見過女人的人所性化的玩偶）引起玩家及網路社群的不滿。

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玩家透過Google翻譯法國IGN報導的原文，文章的第三段作者稱讚《Bayonetta》、《尼爾：自動人型》角色設計出眾，與之對比《劍星》的伊芙則較為平淡，更稱其為「沒見過女人的某人（所設計的）性化的玩偶」。

https://x.com/GiveMeBanHammer/status/1773866134829457893

此評論一出馬上在遊戲玩家社群之間引起高度關注；先不論在遊戲「性化」女性是否有問題，「（製作人/開發團隊）沒見過女人」根本是荒謬無論的攻擊，玩家馬上就指出遊戲總監金亨泰已經結婚10年，老婆亦是插畫師、漫師家（還是個美人）。

而《劍星》女主角依芙的身型，則是將現實中韓國知名女模特兒「申才恩」本人3D掃瞄之後建模而成，換言之是完全符合現實和人體的身材（當然像申才恩這麼好的身材並不常見）；可見法國IGN的指控根本毫無根據，完全是主觀的攻擊。

申才恩為《劍星》作為3D掃瞄模特兒以建立伊芙的模組（網路圖片）

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再加上近年遊戲界飽受左翼、女權和SJW攻擊，常常被要求在遊戲中要有「政治正確」元素，像是要有黑人、跨性別人士、多元包容等內容，而非以遊戲性和娛樂性為先，早就引起真玩家的不滿。「新仇舊恨」加起來之下，引來玩家群起反擊。

值得一提的是不論《Bayonetta》還是《尼爾：自動人型》在發售前其女主角設計皆曾被批評為「性化」女性，亦有網民畫漫畫諷刺。https://twitter.com/kukuruyo/status/1775880361953599508

報導在網上瘋傳之後，法國IGN也很快作出應對，先是刪除了「被某個沒見過女人的人所性化的玩偶」的描述，但對於依芙設計不佳的批評則繼續保留；並且在文章尾段加插一段聲明，指編輯部受到「死亡威脅」，因此對文章作出修改。

但這種沒帶任何歉意，還提到「死亡威脅」以強調自己是「被逼害者」的聲明，可想而知當然不會令玩家滿意，甚至是帶來更大的反撲；如是者到了4月4日， 法國IGN終於頂不住「跪低」，在該份評論的頂部刊出道歉聲明，承認評論中包含一段令人不悅的文字描述，該段落現已修改，並向Shift Up Corporation全體工作人員正式道歉。聲明亦特別特調法國IGN是一個獨立的部門，刊出的內容和其他地區的IGN均沒有關係，相信是希望玩家不要再向其他地區IGN投訴相關事宜。

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傳總編表面認錯 實質仍覺得錯的是世界

有趣的是事件到此尚未完結，在法國IGN刊出道歉聲明之後，有玩家發現（據稱是法國IGN主編的）「Erwan Lafleuriel」發表了一個留言，經翻譯後大意為：

「去告訴那些被毆打，殺害，詆毀或是自殺的女性，因為他們不能達到男性們眼中所期望的虛擬標準。問題並不在於性感設計本身，而是在於一定比例的男性會只願意接受這種虛擬身材的現實版本。這類人認為女人是必須服從和被毆打的對象。文章字裡行間肯定有引發衝突的評論，但我們是針對整個創作的過程，不是針對特定的遊戲設計師或是遊戲總監。」；在留言末段更嘲諷「部分遊戲玩家被父權制度所餵養以至脆弱到不能接受批評」。

https://www.reddit.com/r/stellarblade/comments/1bw9m9d/ign_france_editorinchief_erwan_lafleuriel_implies/

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若以上留言和翻譯為真，則可見其一來不認為自己有任何問題，二來主張有性感女角的遊戲會鼓吹男性向女性施加暴力，甚至強行將女性的自殘行為歸咎到男人喜歡虛構的性感女角身上。如此荒謬的觀點自然又再引起網民圍攻，早已有許多研究表明電子遊戲和暴力行為無直接關係，也有網民舉出反例「那怎麼不見有男人因為Kratos的肌肉而自殘」，亦有玩家質疑為何連現實和娛樂都分不清楚的人為何能擔當總編一職。