iPhone GBA模擬器iGBA教學｜唔使Jailbreak有rom就得但被極速下架｜早前Apple蘋果方面才放寬限制、允許遊戲模擬器類型app上架app store不久，各路開發者們都相當快手，剛剛就有網民發現已有Gameboy Advance GBA模擬器app「iGBA」上架App Store。《香港01》科技玩物頻道已測試此App可成功運行遊戲，以下為教學。



iPhone GBA模擬器 iGBA教學 有Rom就玩到毋須Jailbreak

Apple蘋果放寬限制遊戲模擬器類型app上架app store不久，已有人發現一款Gameboy Advance GBA模擬器「iGBA」正式上架App Store；此App的開發者為「Mattia La Spina」，說明是專為iPad設計的軟件，但當然在iPhone上也可使用。而iGBA除了GBA遊戲外亦可以模擬運行Gameboy Color的遊戲。

https://apps.apple.com/hk/app/igba-gba-gbc-retro-emulator/id6482993626

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《香港01》科技玩物頻道已為大家實測此模擬器，使用方式也相當簡單，只要玩家擁有遊戲的映像檔（rom），然後只需幾個步驟就能運行遊戲。

不過此App命運堪虞；今天（4月15日）早上時玩家發現此App已「離奇失蹤」，在App Store尋找iGBA不會顯示任何結果，而直接以連結開啟時則會顯示「此App在你的國家或地區無法使用」；在PC上打開iGBA的連接時則是無限「正在連接」。只能說任天堂不愧是「地上最強法務部」，出手又快又狠。

https://x.com/ParkerOrtolani/status/1779649847676506268

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低如果你是幸運兒、在App消失前已經入載好iGBA的話則仍然可以使用，以下為教學：

按圖放大iPhone GBA模擬器 iGBA使用教學毋須Jailbreak：



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最後要提提即使是懷舊遊戲作品也受版權保護，模擬器所使用的映像檔（rom / iso）需要由玩家自己以合法方式（如將自己擁有的實體卡閘轉錄）準備；從網路下載來歷不明的遊戲映像檔很可能屬於侵權行為。

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