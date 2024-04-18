女神異聞錄：夜幕魅影首抽攻略｜快刷首抽方法 開局最強角色推薦 P5X｜由SEGA官方授權正版、中國完美世界工作室開發的《女神異聞錄5》Persona 5衍生手機遊戲《女神異聞錄：夜幕魅影》已雙平台正式上架，《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲首抽攻略，包括快刷首抽方法及開局最強角色推薦。



女神異聞錄：夜幕魅影快刷首抽方法

本作刷首抽方法十分簡單，可以使用遊客帳號登入，而且可在遊戲中直接開始新的遊客進度，不需要「+1大法」之類一直刷email或刪Game重裝。刷首抽期間劇情全部可以跳過，但畢竟Persona是劇情主導的遊戲，建議先看一次劇情再繼續刷。而首抽期間的教學戰鬥無法跳過要自己手動操作，刷一次大概10~12分鐘左右。

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女神異聞錄：夜幕魅影開局最強角色推薦

開局最強角色自然是Joker雨宮蓮；但可惜的是本作開服禮物雖然送很多抽但全都是普池抽（即等如《原神》中的「藍波」、《星穹鐵道》中的綠色車票），不能用來抽限定角色的Joker；同時遊戲開局是只送抽沒送石，新帳號連1抽的石都不夠，因此想刷Joker是開局是幾近不可能（除非你每次都挖石挖到1抽，不中就再重刷...）；真的很想要Joker的玩家建議直接課金抽到有，反正遊戲和《原神》、《星穹鐵道》一樣設有大小保底機制，最多160抽就能抽到Joker。

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正常刷首抽的話就是刷限定一次的推薦池「心之怪盜團」，累積50抽就可由指定5星角色中自選一隻獲得；而這50首期間都有正常機率可以抽到5星角色，因此如果首抽在這池刷到1隻5星，再做完新開服的活動堆滿50抽就有雙5星開局了；首抽有雙5星的話就更可做到3隻5星開局。

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至於首抽哪隻角色比較好方面，「心之怪盜團」池中可抽到的5星角色有5位，分別是「坂本龍司」、「摩爾加納」、「李瑤玲」、「高卷杏」和「西森陽菜」，全都是現時的一線強角，因此只要刷自己喜歡的角色就行了。又由於50抽可自選「坂本龍司」、「摩爾加納」和「高卷杏」其中之一，所以建議不要用刷的方式刷到他們，因此首抽最好就是刷到「李瑤玲」和「西森陽菜」之一（或兩者），配上50抽自選就可以穩定雙5星開局。