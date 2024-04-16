PS5 Pro發售日、完整規格公開｜外媒最新爆料指有新CPU性能模式｜PS5 PlayStation 5面世已有三年半，玩家們早已磨拳擦掌期待半代升級「PS5 Pro」的推出，近來和PS5 Pro有關的情報也越來越多。最近就有外國記者爆料PS5 Pro的CPU性能，以及可能即將進入實用階段。



外媒大爆PS5 Pro完整規格、發售日、光追性能、新CPU模式

外國遊戲媒體「The Verge」的資深記者「Tom Warren」日前在推特（Twitter，現X）及The Verge網站發文整理至今為至的PS5 Pro爆料情報。The Verge也表示所整理的情報大部份並非首次爆出，只是經過自己多方的情報來源確認之後，認為這些情報基本可信。

文中表示The Verge已經收到一份完整的PS5 Pro硬件規格清單，並且跟據他們和Sony有密切關係的消息人士並表示，Sony已經開始要求開發人員確保他們的遊戲能和PS5 Pro相容，而其中最重要是能對應PS5 Pro改進版的光線追蹤技術。

https://www.theverge.com/2024/4/15/24130716/sony-ps5-pro-specs-release-date-rumors

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The Verge指代號為「Trinity」的PlayStation 5 Pro將配備更強大的GPU和稍快的CPU模式。索尼的所有變化都表明，PS5 Pro將能夠更好地渲染啟用了光線追蹤的遊戲，或在某些遊戲中實現更高的解析度和影格率。

Sony也十分鼓勵開發人員在更多地使用PS5 Pro的光線追蹤功能，如果遊戲在PS5 Pro上表示「顯著增強」，更可使用「Trinity Enhanced」（PS5 Pro Enhanced）標籤作宣傳。

PS5 Pro的網路概念圖片。

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The Verge表示Sony預計PS5 Pro的GPU渲染速度將比PS5快約45％，源於PS5 Pro的GPU性能更強，並且有更快的系統記憶體來提升光線追蹤效能。Sony在PS5 Pro中使用了的光線追蹤架構速度比普通PS5快三倍。

而PS5 Pro推出之後標準PS5也會繼續銷售；The Verge指Sony期望將來推出遊戲要「一式兩份」同時支援PS5及PS5 Pro，而現有的PS5遊戲也為其推出PS5 Pro版更新。The Verge也表示現時開發人員已可預訂PS5 Pro測試套件，同時Sony期望在今年8月後提交認證的遊戲都對應PS5 Pro。

PS5 Pro在CPU方面亦有新功能，The Verge指PS5 Pro將新增一個「高CPU頻率模式」，將更多的電力將被分配給CPU，令其時脈提升到3.85GHz（比PS5高約10%）。但這也代表分配給GPU的電力就會減少，此模式下GPU的性能大約會下降1%左右。一些遊戲對於CPU資源的需要比GPU更多，對這些遊戲來說此新模式可能會有不少幫助。

之前網上有爆料指PS5 Pro將沿用8核Zen 2 CPU。

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PS5 Pro的記憶體也會有所提升，PS5的記憶體速度為448GB/s，來到PS5 Pro則提高28％至576GB/s。開發者還可以訪問1.2GB的額外系統記憶體（system memory），在PS5 Pro上一共可使用13.7GB，而PS5則為12.5GB。

這些技術和調整可能都是為了服務Sony的新AI機械學習的升頻/反鋸齒技術「PlayStation Spectral Super Resolution 」，簡稱PSSR。

早前爆料頻道「Moore's Law Is Dead」爆出的PSSR升頻的效果演示圖。https://www.youtube.com/watch?v=SV7BJKnZfP8

PSSR可以簡單理解為可以理解為PS版本的DLSS或FSR；據之前遊戲硬件爆料頻道「Moore's Law is Dead」的爆料指出，PSSR只需250MB左右的記憶體容量，但效果卻強得可以在2微秒（2ms，即0.002秒）的時間內將1080p的畫面升頻至2160p（即4K）。爆料亦指PSSR能支援動態解像度輸入，而且是使用預先訓練好的參數來運作，並不需要每款遊戲特別再訓練AI模型；換言之是只要在PS5 Pro中加入此機能後，所有遊戲都可以「隨插即用」立即享用到PSSR的支援。

另外值得一提的是「Moore's Law is Dead」有關PS5 Pro和PSSR的爆料影片已被SIE申訴後下架，可能是反面印證他的爆料真有其事。

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最後The Verge表示如果沒有意外，預期PS5 Pro可以在今年尾聖誕檔期推出。