手遊全明星街球派對首抽攻略｜快刷首抽方法 開局最強角色推薦｜由NBPA（美國國家籃球協會球員工會）正式授權使用球員身份及外貌，網易發行的3v3街頭籃球手機遊戲《全明星街球派對》已雙平台推出，《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲首抽攻略，包括快刷首抽方法及開局最強角色推薦。



全明星街球派對快刷首抽方法

《全明星街球派對》對刷首抽相當友好，可以直接選遊客登入，而且最方便是可以直接在遊戲主畫面選擇「開始新遊戲」重置進度，一鍵重刷首抽毋須+1大法或刪除帳號等操作。不過每次重新開始遊戲都要需再玩一次教學關，視乎手速刷一次大概8分鐘左右。

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按圖放大全明星街球派對快刷首抽方法：



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全明星街球派對快刷首抽方法：



1. 首先選遊客登入；然後會進入教學關，跟指示操作即可

2. 系統會讓你在3個初始球員之間選1個，沒選到的兩個可以在稍後於訓練模式中取得，這裡隨心選即可

3. 接下來會進行兩場電腦對戰，打完後有系統新手1抽，應該是必出施洛德

4. 打完兩場電腦戰後就是首抽時間，首先左下方信箱再一鍵領取，有10抽

5. 然後在登入活動以及左上角里程碑中也可領到獎勵，一共能領到5抽，換言之總共15抽

6. 首抽派的券只能抽普池(常駐補給箱)，沒辦法首抽刷林書豪或哈登了；普池抽到球員的機會有7%並不算低，建議最少刷1球員開局，有2球員或以上更好

7. 需要重刷時，主介面右上設定（齒輪圖示）->系統->使用者中心，選左手面最下方的圖示「開始新遊戲」，然後輸入確定即可重置進度再刷首抽

8. 如果出貨的話就同樣在使用者中心裡進行綁定，以免丟失進度



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全明星街球派對開局最強角色推薦

由於《全明星街球派對》是NBPA美國國家籃球協會球員工會正式授權的關係，遊戲中登場的球員都為真實NBA球員的名字及外貌（當然也有遊戲原創的球員），其中不乏為人熟知的名星球員如林書豪、James Harden占士·夏登（台譯詹姆士·哈登）等等。據陸版玩家分享，現時遊戲最頂尖的球員是哈登；不過哈登為限定角色無法刷首抽獲得，想要的人就只能儲石或課金抽到有了。

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當然並說是其他球員就性能差勁，本作的平衡算是不錯，不會有弱到無法上場的球員，勝負除了球員本身的性能外更看重玩家操作以及能否發揮球員的長處。以下推薦一些強力又相對易上手、到後期也能上場的新手首抽好球員：

卡佩拉：籃板和防守能力超強的中鋒，但需要掌握蓋火鍋的時機

羅德展：進攻能力強勁的小前鋒，大技騎馬射箭性能極強

湯普森：易用又強力的分衛，作為射手能力高同時還有上籃技能，進攻能力非常強

保羅：防守能力極強，不過相比其他球員會稍難上手



提提部份球員如富尼耶可以經訓練模式或個人里程碑獲得，首抽就可以不用抽他們了。