劍星Stellar Blade攻略｜優先學習技能、外脊裝 機件 無人機推薦｜由韓國的《妮姬》開發商「Shift Up」製作的PS5動作遊戲《劍星》Stellar Blade正式推出，《香港01》科技玩物頻道為玩家製作遊戲攻略，包括優先學習技能外脊裝、機件及無人機升級推薦。



優先學習技能推薦

《劍星》的技能點數沒有限制，只要勤力打怪賺SP，終於可以學到全部技能；當然一些重要技能越早取得去推進度會大有幫助。以下推薦一些要盡快學習的技能：

👉《劍星》Stellar Blade爆機評測： 高質動作戰鬥 極致官能享受

- 閃現、擊退：分別對應敵人的藍色閃光和紫色閃光攻擊，都是重要機制技能；閃現應該會在教學期間讓玩家學會，擊退也應盡快學習



- 專注加力成：更容易使出完美格檔，對於以格劍為主的本作而言是至關重要的技能



- 突進連鎖：可能是記者在整個流程中用得最多的招式，用來開怪或是避開敵人攻擊後再重新拉近距離輸出，各種場合都非常好用



- 反擊I：完美格檔後按實正方形閃去敵人背後，早期而言只要閃去敵人背後就能閃過敵人的後續攻擊，十分方便。



- 貝塔能量充能、貝塔能量竊取：能夠增加獲得的貝塔能量，更多能量就表示更多可打斷敵人動作的攻擊



- 貝塔連鎖：非常好用的技能，雖然早期未有爆發技能時填充爆發能量的效果沒有作用，但單純作為打斷敵人動作的強攻擊已很好用



- 二重閃避：原本只能閃一次很多一旦無法完美閃避就要中招；有2連閃之後就可以靠拉開距離避招，不用次次都完美閃



至於4個貝塔技能方面，推薦集中投資「斬擊」（L1+三角）和「破盾重擊」（L1+交叉），前者是大範圍攻擊在一對多時非常好用；後者則有高到離譜的破盾效果，升滿之後不單有超強破盾能力還可擊倒敵人，對boss只要用一次破盾重擊就能打掉半條盾還可擊倒boss，然後跑上去再出一次破盾重擊就能打掉整行護盾，非常誇張。

到中期開放了爆發技能之後，則推薦集中投資「暴風雨」（R1+圓圈）和「超轉」（R1+交叉），前者不單範圍大、傷害和破盾力都高，更帶有吸血效果，最重要是由起手到整個動作完結都是無敵時間，可以用來硬撼強敵/boss的攻擊。

暴風雨強無敵

至於超轉則能提高攻速和攻擊力，高攻速=更多攻擊次數=更多貝塔/爆發能量；配合各種提升能量回復的技能和機件以及貝塔連鎖技能，甚至可以做到在超轉期間賺回花掉的能量，變相無限超轉。

另外是提提在遊戲前，強烈推薦開啟設定中的「自動拾取物品」，不然每次都要連點R2拾東西會很累。另外個人也推薦將馬尾設定為短馬尾，以便更清楚地欣賞伊芙的美臀。

👉《劍星》Stellar Blade新手攻略｜戰鬥格劍心得 早期賺錢方法

外脊裝、機件推薦

早期很推薦使用「迷彩型外脊裝」，減低敵人警覺性的效果極之明顯，幾乎只要側面稍遠幾步的距離就能繞背背刺，輕鬆處理敵人；尤其是在荒地等開放地區非常方便。升級之後背刺敵人回復生命的效果也是很實用。

到中期取得爆發技能之後，則推薦使用「爆發出神型外脊裝」，提升威力極強的爆發技能的回轉率。強化滿的效果「等級4以上的連續攻擊」指的是任意連招的第4段或以上，因此如果用5連段的攻擊如正方>正方>正方>三角>三角，最後兩段都可以各回復50能量。

機件方面早期非常推薦使用「固定傷害機件」，早期玩家自身攻擊力不高時固定傷害的效果很明顯，同一隻怪在有帶和沒帶固定傷害機件下可能要多一兩刀才能砍死。另外也推薦使用「訓練機件」，提高SP獲得量，以更快學得各種技能。

👉 《兔兔秘密花園》steam版推出成話題｜玩家大興奮：我就係要呢啲

無人機升級推薦

建議盡快取得「散彈」的升級，在無人機的幾款子彈中散彈是最強的一款，傷害和破盾力都超強，即使是強敵也是幾槍就能打死，威力越超其他子彈，除了射程近之外沒有缺點。能發射光束的爆破彈雖然很好玩，但實際上並不太好用。

另外掃瞄相關的升級也是應該盡快取得，掃瞄是玩家在整個流程中最常用到的功能（沒有之一），強化了一定不虧。