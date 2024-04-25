《劍星》Stellar Blade新手攻略｜戰鬥格劍心得 早期賺錢方法｜由韓國的《妮姬》開發商「Shift Up」製作的PS5動作遊戲《劍星》Stellar Blade正式推出，《香港01》科技玩物頻道為玩家製作遊戲攻略，包括遊戲的新手入門必知戰鬥及格劍心得，以及早期賺錢方法。



《劍星》戰鬥、格劍心得

《劍星》的戰鬥系統和《隻狼》有不少相似的地方，在進攻之外玩家更需要觀察敵人的攻擊，然後相應格擋或閃避。

《劍星》的攻擊連招有些像《三國無雙》系列，以組合正方和三角形按鍵來打出不同連招；而最重要的心得就是「唔好亂撳」：記者自己測試後，發現即使在重攻擊（三角形）動作的期間，也一樣可以按L1來擋格（會馬上取消原本的動作站立擋格）；但如果玩家在攻擊動作期間再按了三角形或其他攻擊鍵，就會無法進行擋格動作了。

一下一下撳好過不停連撳。

👉《劍星》Stellar Blade爆機評測： 高質動作戰鬥 極致官能享受

因此最重要是不要spam掣狂撳，而是有節奏地逐下輸入攻擊指令，這樣即使敵人要反擊時也可馬上格擋，不會被屈食攻擊。

護盾及破敵人霸體、打斷敵人攻擊方法

《劍星》中的敵人基本都有護盾保護，大部份動作和攻擊期間都有霸體；但相對地玩家也有不少破霸體的手段，知道什麼攻擊可以打斷敵人動作時就能更積極進攻，不用次次都等著格擋或閃避。不同攻擊打斷敵人霸體的性能（也就是《黑暗靈魂》、《艾爾登法環》中的「削韌」）都不一樣；破霸體方法視乎敵人種類及招式而有所不同，但大體可以按以下原則操作：

- 敵人有護盾的情況下，正方形攻擊無法打出硬直，連招中派生的三角形攻擊可對不在攻擊中的敵人打出硬直，但無法中斷敵人的攻擊動作。

- 敵人無護盾的情況下，正方形攻擊可對不在攻擊中的敵人打出硬直，但仍然無法打斷敵人的攻擊動作；連招中派生的三角形攻擊（例如正方->正方->三角->三角）則可以打斷無護盾敵人的攻擊，當然前提是自己的招式比對方的攻擊更快，不然就會自己先被打中了。

👉 《兔兔秘密花園》steam版推出成話題｜玩家大興奮：我就係要呢啲

- 強化充能攻擊（長按連段的最後一擊，需要學習技能才能使用）可以打斷絕大份部敵人（包括boss）的大部份動作，只是需要消耗beta能量才能發動。

- 所有beta（貝塔）技能都可以無視護盾和敵人的動作、強制打斷敵人的招式，但當然在beta動作的起手期間被敵人打中自也亦會扣血

- 電擊手榴彈可以擊倒包括boss在內的所有敵人（護盾生效時也可），炮台等位置固定不能移動的敵人例外

總結而言在整個流程中記者用得最多的連招是正方->正方->三角->三角，起手快削韌強傷害也不低，實而不華。

戰鬥道具不用省

遊戲中有手榴彈、地雷和額外回復藥等數款戰鬥道具；這些道具可在地圖各處拾得，也可以在商店無限量購買。

比較下《艾爾登法環》中一些消耗道具是數量有限，一個周目只能得到限定的數量，因此可能不少玩家對於使用道具都比較謹慎；但在《劍星》就不用在意這些，因為一來所有消耗道具都可無限購入，二來探索、開寶箱較勤力的玩家更能撿到大量這些消耗品；記者自己從來不在商店買手榴彈，結果最後玩到爆機時每款手榴彈、地雷都有六七十個。

電擊手榴彈連boss都能炸飛令記者十分意外

所以在戰鬥期間不用特意節省這些道具，有需要就盡量運用；特別是能擊倒敵人的電擊手榴彈相當有用，在被敵人包圍時可以馬上解圍。利害在於電擊手榴彈連對boss都有效，可以用來打斷對方的連環攻擊，或是壓制boss來製造輸出空間等，在很多時候都有妙用。

👉PS5《劍星》遊戲總監金亨泰專訪：玩家想要的 我們全力做到最好

早期賺錢方法

《劍星》並不像《艾爾登法環》等魂系遊戲般需要刷錢來提升等級；錢在《劍星》中的用途也很有限，主要就是用來購買消耗道具、彈藥以及製作服裝用的素材。

而劍星的消耗品使用量不多價錢也不太貴，變相錢最主要就是買整衫用的材料。

而遊戲也沒有很方便的刷錢方法；想要賺錢就只能腳踏實地多打怪多開寶箱。建議早期可以多用「迷彩型外脊骨」，在野外地區多背刺怪物，雖然一隻只得數十元但正所謂積少成多，也可以順便賺升技用的SP。另外是解委托任務也可獲得大量金錢，一個甚至能有4、5千元。