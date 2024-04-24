《劍星》Stellar Blade爆機評測： 高質動作戰鬥 極致官能享受｜由韓國的《妮姬》開發商「Shift Up」製作的PS5動作遊戲《劍星》Stellar Blade。遊戲自從正式發表之後就新聞不斷，紳士玩家們十分期待遊戲的推出、西方的SJW、女權人士則用力鞭撻等等。《香港01》科技玩物頻道獲官方邀請搶先遊玩本作，以下為爆機完整評測，給不論是對遊戲本身還是因為遊戲連帶的花生而對《劍星》感興趣的人作參考。



也可一併參科技玩物頻道之前的demo版試玩感想及製作人訪問：

👉《劍星》Stellar Blade搶先試玩心得 戰鬥系統本格唔止賣肉咁簡單

👉PS5《劍星》遊戲總監金亨泰專訪：玩家想要的 我們全力做到最好

類《隻狼》魂系戰鬥系統 如高手過招殺敵或被殺都好快

畢竟是動作遊戲，首先來說說《劍星》的戰鬥系統吧：在之前的試玩報告中也有提到《劍星》並非像DMC、尼爾自動人形般的高速動作，若以整體戰鬥節奏而言其實比較接近《艾爾登法環》Elden Ring。而戰鬥及技能系統則是貼近《隻狼》：玩家從頭到尾只有一把劍，隨著遊戲進度會開放遠距離攻擊及需要消耗能量來使用的招式技能等，但戰鬥的主體仍然是集中在砍殺、「格劍」和閃避之上。

《劍星》中的敵人在血量之外還有護盾和平衡值：在擊碎護盾之前敵人血量不會受到傷害，而且會有一定程度的霸體。到玩家擊碎敵人的護盾後就可傷到其血量，敵人也會失去常時的霸體、攻擊動作中的霸體也更容易被打斷，讓玩家有更多進攻機會。而平衡值則在玩家完美格檔敵人攻擊時消耗，耗光敵人的平衡值後敵人就會倒地，這時玩家可接近敵人按三角形使出強力的處決攻擊。

而敵人攻擊力都很高，當玩家的護盾被擊碎之後往往被打兩三下就會Game Over；甚至中後期一些Boss、強敵一套連招全中的話玩家就算滿血都會被秒殺。當然遊戲並非去到《黑暗靈魂》般的「回合制動作戰鬥」經常要對方出手再閃過後才能進攻，但也需要玩家仔細觀察敵人動作來見招拆招格擋或閃避；無腦亂按正方三角是無法過關。

但敵人攻擊力高的同時，玩家的機體「伊芙」也不弱：玩家的攻擊力也同樣很高，雜兵通常一套普攻就能解決，即使強敵也往往三四套連招就能收掉；甚至是Boss都好，當玩家捉到它的攻擊模式和對應方法後，極限輸出下兩三分鐘內可以解決。

到後期玩家的強化成型後，甚至能夠一個主動招式秒殺一般敵人，我來我見我秒殺。

因此《劍星》的戰鬥雖然講求見招拆招和格劍，但也有很多讓玩家主動出手的機會（特別是打掉敵人的護盾之後）、沒有太大壓抑感；不會像一些遊戲將「無理」當作難度，弄出無限霸體+自動反擊之類完全不讓玩家出手的嘔心設計。甚至玩家只要攻擊節奏和能量管理得宜的話，就算對boss也可以全程貼身輸出，連環打斷它的動作、將它按在地上摩擦讓它動都動不了。加上招式技能充滿力量感，攻擊命中敵人的反饋亦做得十分細致，整體手感相當出色。

記者本來是想截一個帥氣戰鬥的場面，但最後眼光還是停留了在吊帶襪上。

手感雖好但略欠深度

但《劍星》的戰鬥雖然手感不錯，另一方面也確實稍為欠缺深度：畢竟玩家能用的就只有一把劍、一支槍、幾款道具、8個技能（4個beta技+4個爆發技能）和爆發模式；雖然可透過裝備不同零件來調整戰鬥風格，但都離不開幾個套路，變化也有限。和其他經典動作遊戲比較，如《Devil May Cry》的但丁、《尼爾：自動人形》的2B也都可以更換武器，而且每把武器都有豐富的招式和動作，《艾爾登法環》就更不用說了，大量武器、魔法和道具讓玩家選擇，流派組合千變萬化。

格劍還是很好玩的

作為重度動作遊戲玩家，記者會這樣評價：如果《艾爾登法環》、《隻狼》的戰鬥系統是100分，那麼《劍星》的戰鬥可以有80分；好玩、有水準、操作手感和打擊感俱佳，但若要和業界巔峰比較還是稍遜一籌。

畫質靚、末世廢土美術風格吸引

《劍星》的畫面質素相當好，畫質和其他PS5 3A大作相比亦是不遑多讓；遊戲走後啟示錄風格，場景多為城市廢墟和荒地，也有具未來感的高科技建築，喜歡科幻或廢土風格的玩家大喜。

再加上有出色的配樂加持，各個環境的氣氛都相當好。

尤其是主角伊芙的建模和動作一看就知下了許多苦工，各種舞蹈般優美的動作不在話下，伊芙各種服裝的材質更是可說是達到瘋狂的程度，每套衫都由多個不同部份組成，半透明、皮革、絲綢、布料、金屬等不同材質全部各自表達，單是欣賞每套衫的設計造型就已經值得玩家花時間慢慢細心觀賞。

畫質好FPS又高有如畫質效能模式二合一 真正展現PS5性能

畫質以外《劍星》的遊戲效能表現也是值得讚賞的地方；這點雖然在demo時已讚過，在玩完整個遊戲都要再讚一次：首先遊戲的畫質非常出色，而遊戲的平衡模式甚至給記者黑科技的感覺：畫質和其他遊戲的畫質模式相差無幾之下，但大部份情況都能維持接近60的FPS十分順滑，令記者不禁感嘆「這才是玩家期望PS5遊戲要做到的效果」。

當然平衡模式在一些負荷較高的環境會有微微卡頓的感覺；如果想要追求完美順滑手感，可改用效能優先模式：其畫質和平衡模式相比差距不大，主要是仔細留意看時會發現一些材質和反鋸齒效果不如平衡模式，但大部份情況下兩者驟眼看起來沒太大分別；而效能優先模式下基本全程穩定60FPS，只有在極少數場景和敵人數量很多又被一口氣攻擊到而同時「爆汁」的情況下會感覺到跌frame，其他時候的操作都是絲滑無比極之舒適。

記者個人會推薦玩家先用平衡模式玩玩看，如果覺得不順手再轉去效能優先模式；遊戲切換畫質模式毋須重開遊戲，玩家可隨時切換，例如在負苛較小的地方（如關卡範圍內）使用平衡模式，而在開放地區時則切換去效能優先。

伊芙本身夠養眼 換衫已經好好玩

實不相瞞，雖然上面說了一堆戰鬥系統怎樣怎樣、廢土風美術怎麼怎麼好之類，但其實記者在遊玩期間，大部份時間眼睛都離不開伊芙的美臀。遊戲也很聰明地為伊芙設計了多套能突顯其身材體態美的裝束，裸足、黑絲、短裙、牛仔褲應有盡有；有趣的是並不一定是露得越多就越好看，例如黑絲的緊緻質感和光澤能突顯大腿線條優美，又或是強調臀部突翹的牛仔褲，都是露出度不高但也很好看很吸引。

記者很喜歡這套歐卡工程服，白色上衣更為突顯了被黑絲緊緊包裹的美臀和美腿，令記者大飽眼福。

遊戲總監金亨泰作為資深插畫家和美術人，當然也是很懂紳士們想要什麼，遊戲中的裝束種類豐富，不同口味的人都有照顧到，既有露出度高的泳裝、啦啦隊裝，也有密實但型格的牛仔風或軍事風穿搭，亦有像模特兒般的時尚穿搭以及富未來感的科幻風裝束等等，可說將不同性癖的人都一網打盡，總有一款合心意。玩家還可以為伊芙更換髮型、配戴眼鏡和耳環，襯出自己喜歡的穿搭組合。

當一個本身已經不錯的遊戲，加上這些令人愉悅的視覺享受之後，自然就變得更加好玩了。這也令到遊玩期間你會很有動力探索遊戲內每個角落（以找出更多服裝來讓伊芙換...）；再加上遊戲的靚畫面、優秀的環境美術（雖然記者受伊芙的屁屁所吸引，但不代表沒有欣賞遊戲內的景色）以及出色的配樂帶動整體氣氛之下，由開Game到爆機整個過程，記者都玩得非常享受，官能體驗一流。

賣點也不是只得美臀美腿，如果穿了強調上圍的服裝，在舉槍時的乳搖效果也很不錯...

劇情、遊戲時長相關

雖說是動作遊戲，但《劍星》也屬於有完整背景設定、劇情主導的遊戲；劇情方面留待玩家自行體驗，這裡就只講一下整體感覺。記者覺得《劍星》到結局為止的劇情都正常發揮，但結局則給讓記者感覺微妙；不是說它結局爆炸爛尾，而是故事仍有懸而未決的地方、尚未迎來完滿結束下就完結了，似乎是叫人請待下集分曉。當然《劍星》如果出續集記者是非常歡迎，但若只單獨看《劍星》的劇情，則讓人感覺意猶未盡。

但要提提遊戲設有多重結局，而記者尚未打完所有結局；也有可能是記者尚未打出「真結局」才有這種感覺；到全破之後記者再更新這部份的感想。

至於遊戲早前開放預載，玩家發現遊戲大小僅得30GB而感到不安、會否內容量不足等等；記者自身的遊玩情況是，到爆機花了31個小時，不過記者未有做完全部支線和收集，也因為衝進度的關係跳過了不少語音沒聽，如果不跳對白兼打足100%收集，一周目的內容五十個小時不成問題。不過很可惜的是國際版沒有日語配音（記者玩英配，效果其實不錯）；希望官方能出個日配DLC（付費也OK），讓我再打一個周目...

總結：我就係要呢啲



《劍星》有著出色的戰鬥系統，令人驚嘆的美術，以及。它或者不是一款劃時代的神作，但是能讓人樂意去玩、玩得高興，也會想見它到有下一集的佳作。千言萬語，其實可以簡單化做6隻字講完：我就係要呢啲！！不過最後投訴一下《劍星》這樣的遊戲竟然沒有拍照模式；但過去不少遊戲都是上市時沒有拍照模式後續才免費更新追加，相信《劍星》也有機會。

