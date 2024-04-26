鋼鍊展香港站直擊睇1比1艾爾｜主題Cafe互動好玩彈指放火鍊成飲品｜人氣經典動畫《鋼之鍊金術師》香港展覽及主題Cafe將於4月29日至6月11日於尖沙咀Anima Tokyo舉行，01HashTECH 率先直擊現場，試玩互動環節、欣賞漫畫經典場面展出，以及比想像中更有趣的主題Cafe，可以記者來到了現場彈指放火，還可以鍊成飲品！



經典場面＋互動性節｜鋼鍊迷入場必感動

人氣經典動畫鋼之鍊金術師於香港舉辦展覽及主題Cafe，其中有多個互動環節及漫畫經典場面展出，今次記者來到了現場，率先為大家直擊現場！今次展區除了有漫畫經典場面展出外，亦有角色的道具及服裝展出，角色好像在現實存活過一樣，十分感動。除此之外更多個互動環節及打卡位，讓大家可以投入於鋼鍊的世界觀。

提提大家可以在01 Space 預購《鋼鍊展》門票，不用入場前再排隊買飛。

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鋼之鍊金術師展覽現場直擊⬇

展品除了近300張原作漫畫稿件，還有作者親筆色紙展出，另外又將劇中的道具、 角色服裝立體化。

+ 8

互動打卡位

1. 1比1艾爾figure

艾爾鎧甲形態的官方身高為232.5cm，今次展覽有1比1艾爾Figure展出，親眼所見真的十分巨形，難怪可以在裏面藏匿很多人物和貓貓，幸虧記者稍比愛德華高，不然在1比1艾爾figure旁也會變成「豆釘」。

1比1艾爾figure（陳安琪 攝）

2.投影鍊成陣動畫

相信不少鋼鍊粉絲都曾雙手合十、幻想發動鍊成陣，今次場內有一個展區，地上有投影鍊成陣動畫，粉絲可以將雙掌貼在地上發動鍊成陣，夢想成真。

投影鍊成陣 (陳安琪 攝)

3.愛德華鍊成手臂

另外愛德華鍊成手臂的經典場面亦有互動環節，大家可以把手臂放在鍊成陣中打卡拍照。

重現愛德華鍊成右臂的經典場景(陳安琪 攝)

4.集印兌換証書

入場之後會得到一張集印紙，在不同展區都會有印章可以收集，集齊印章就可以兌換一張國家鍊金術師貼紙及証書一張。

入場之後會獲得一張集印紙。(陳安琪 攝)

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鋼鍊主題Cafe

雖然鋼鍊展已在其他地區舉行過，但今次香港站就獨家加料，首創的鋼鍊主題Cafe甚有驚喜，場內貼上了角色的圖案，十分曯目。而餐點方面都加入很多創意，試圖與原作世界觀結合。

1.重現馬斯丹上校彈指放火

鋼鍊中的焰之鍊金術師馬斯丹上校常以彈指的方式去發動術式，今次記者來到可以一嘗成為上校的感覺，一彈指就會(有工作人員用打火機)點火，就像親手把串燒燒好一樣。Cafe在室內，焰之鍊金術即時在下雨天亦可順利發動。

2.自己鍊成飲品

今次展覽更有一個特別的地方，可以在Cafe購買飲品之後放到鍊成陣上，(利用震動)由普通水變成有顏色的水，紅紅的顏色感覺有點像液體版「腎者之石」呢。

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其他 鋼之鍊金術師展香港站 展覽資訊

日期: 2024年4月29日(星期一) 至 2024年6月11日(星期二)

開放時間: 10:00至至22:00（建議最後入場時間21:15前）

地點: 香港尖沙咀廣東道30號新港中心1樓Anima Tokyo (Incubase Arena)

建議參觀時間: 45 分鐘

展期內入場門票售價： HK$100/張

（學生門票 HK$ 90/張 *入場需持有有效學生證正本作實）

