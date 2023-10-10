《鋼之鍊金術師》為何至今仍被奉為不敗神作！不只有「大哥哥…」

「一為全、全為一」、「等價交換」、「賢者之石」還有…那個萬惡的「大哥哥」，這些經典要素通通出自於同一部作品《鋼之鍊金術師》，該作由日本漫畫家荒川弘（綽號牛媽）於《月刊少年GANGAN》連載的作品，已於 2010 年正式完結，也先後在 2003、2009 年推出兩部動畫，即使愛力克兄弟的冒險已結束多年，但它在許多人心中仍是必讀的「神級」作品。



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與近代其他神作相比它依舊出彩！

多年來，我們總是聽著大家稱呼《鋼鍊》是神作，但其優秀的地方在哪你可真正知曉了嗎？這邊我們拿其它熱門大作來跟它做個簡單的比較，相信看完之後你也能更加理解。

從漫畫類別來看《鋼鍊》依然是一部王道戰鬥漫畫，但相比《海賊王》、《火影忍者》這些熱門大作相比它的設定嚴謹度和劇情邏輯都更加縝密，沒有過度誇張的爆點、戰力膨脹、收不完的伏筆，且連載從最初到最後都朝著同一條道路前進，沒有走歪。

但這裡也不是貶其它作品來稱讚《鋼鍊》，相對的沒有爆點不一定是好事，回看《咒術迴戰》漫畫 236 話一出直接轟動整個世界，這個影響力是一路走來都四平八穩的作品無法達到的，且一部作品好不好看問一百個人也會有一百種意見。

最後，這邊還要提到，為何《鋼鍊》可以這樣穩穩的走完 9 年都沒崩壞？除了佩服牛媽之外，最大原因就是因為它是一部「月刊連載」的作品，相比「週刊連載」它並沒有這麼大的壓力，作者能夠慢慢的思考如何將故事連貫。

名梗「大哥哥」由來？

好吧…我們又要來聊這件令人胃痛的劇情了，說實在的這段故事大家也都聽到爛了，但小編這邊還是敘述一下：

這段名梗出自於《鋼鍊》漫畫第二卷第 5 話「鍊金術師的煩惱」，為了幫助弟弟阿爾找回身體，羅伊·馬斯坦古上校推薦給愛德華去見一位國家鍊金術師修·塔克，他同時也是首位進行「生物鍊成」之人，兩年前他曾鍊成出可以說話的合成獸（但也只說過一句話：「我想死。」）。

當愛德華來到修塔克一家後見到他的女兒妮娜與寵物狗亞歷山大，雖說修·塔克因為「查核」的關係而略顯陰沉，但他的女兒與可愛的大狗卻是元氣滿滿，與愛力克兄弟檔玩在一起的畫面也讓人感到溫馨。

但僅過了 17 頁，這份溫馨感就蕩然無存，是的，為了通過上級的查核，修·塔克將他的女兒與寵物狗鍊成「會說話」的合成獸，起初愛德華還大為震驚居然成功了，但當合成獸一句「大哥哥」後順間讓讀者與愛德華都頭皮發麻。

這段劇情在故事早期就被演示出來，等於說在接觸《鋼鍊》沒多久就會看到這一幕，對於讀者而言是能先行了解他們所存在的世界是多麼的殘酷，而主角也體會到了一生的痛更是明白人類是麼的渺小，但即使如此他還是必須向前邁進。

這還不夠胃痛嗎？那試試看這些吧…

妮娜合成獸事件絕對足以被載入動漫歷史上悲劇的前幾名，也使得修·塔克變成千古罪人，在許多動漫中都有糟糕父親的角色，但真的沒人比得過修·塔克…如果說這還不夠傷害到你的心靈，那小編這邊額外整理了其它作品的悲劇名場面，溫馨提醒搜尋時請務必小心謹慎：

1.《來自深淵》電梯橋段

2.《烙印勇士》黃金時代篇

3.《章魚嗶的原罪》靜香上X橋段

4.《狼口》沃夫朗每次處刑受害者時的橋段

5.《寶石之國》從第一話開始就是一步步的苦難與絕望

看完以上，真的有感受到「大哥哥」好像也還好了…

等價交換！我的人生一半給你你的人生一半也給我吧！

在作品完結的多年後，我們再次回看《鋼鍊》對於「等價交換」的理解又變的不同，在整個故事當中時不時就提到這個詞句，作者也不斷的透過愛力克兄弟的慘痛教訓，人造人與人類的區別提醒我們這的道理，那就是「人不付出犧牲，就無法得到任何回報。想要得到什麼，就必須付出同等的代價。」

但作品結尾，愛德華與溫莉那段笨拙的告白，卻巧妙的顛覆了這套原則。

「等價交換！我的人生一半給你！你的人生一半也給我吧！」「別說一半了，我…我把我全部的人生都交給你也可以啊。」

是的，現實人生裡頭沒有真正的「等價交換」，愛情、生活、人與人的相處都是如此，同樣在故事裡，愛德也無法用任何衡量單位亦或是物品去交換溫莉對他的感情。

其實，當我們懷抱著只要努力就會得到回報的想法時，那更像是種信仰，支撐你努力下去的勇氣，我相信等價交換不是它真的存在而是為了相信自己所付出的犧牲，或許這也是牛媽一直想傳遞給各位讀者關於「等價交換」真正的理念吧？

推薦入手《鋼之鍊金術師完全版盒裝套書》

看完小編以上的介紹後，你是否又想重新回味這部萬用神作了呢？

完全版相較於一般版書體改為 A5 大小，且每本書封面都由荒川弘老師重新繪製，雙封面的設計也大大提升了全書質感，且內頁的紙質也升級成了畫冊等級的高階美術紙，完美呈現每個線條細節與精彩畫面，最重要的是，在完全版書中還完整收錄所有連載時的彩頁。

而在盒裝套書共有許多限定特點，像是「純手工精緻打造的書盒」以及隨書附贈「真理之門造型黑卡」、「荒川弘老師的複製簽名」，絕對是身為鋼鍊迷必收的夢幻逸品！

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