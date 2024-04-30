莊園領主Steam極度好評在線人數破紀錄｜硬桃城市建設+中世紀戰爭模擬｜最近幾個月遊戲界時不時都有一些突然殺出成為話題的現級像熱門遊戲，像是《幻獸帕魯》、《絕地戰兵2》等；最近就有一款深度中世紀城市建議＋戰爭模擬遊戲《莊園領主》成為話題，更打破了同類遊戲的同時在線玩家人數紀錄。



《莊園領主》Steam大熱 或成Helldivers 2後下個現像級遊戲

《莊園領主》（Manor Lords）是一款模擬城市建設+即時戰略遊戲，由來自波蘭的遊戲工作室「Slavic Magic」耗費7年時間開發，在4月26《莊園領主》以搶先體驗early access形式在Steam等PC遊戲平台上發售。

👉Switch 2最新爆料｜外媒指Joy-Con將有新獨特設計 舊掣或無法兼容

遊戲現時已有過2萬份玩家評價，其中88%為好評極體評價為「極度好評」，更創下同時線上人數17萬的佳績，打破了Steam上同類型遊戲首發玩家人數的記錄。而這人數尚未包括在Epic Game Store、PC Game Pass、GOG等其他PC遊戲平台上的遊玩人數。比較起來，近期持續大熱的《Helldivers 2》絕地戰兵2 Steam版平均線上人數也只是十多二十萬（當然Helldivers 2還有大量PS版玩家）；《莊園領主》成為Steam下一個現像級遊戲並不出奇。

https://store.steampowered.com/app/1363080/_Manor_Lords

值得一提Slavic Magic是個一人工作室，一個人製作的遊戲竟能達到如此規模和完成度，也是遊戲令人讚賞的地方。

《莊園領主》是一款城市（村莊）建設策略遊戲，玩家扮演中世紀時期的領主，建立自己的村莊並讓其逐步發展為繁華的城市。

👉Switch 2｜任天堂新專利曝光或用於新機｜如成真將提供勁方便設計

遊戲的系統十分豐富，而且有大量和環境互動的細緻設定模擬玩法，例如森林和鹿群的位置會因為玩家的開發而變；玩家在各處收集到資源後，需要將資源運送到工房，製作為成品後再決定是用來交易還是留給自己使用；遊戲也設有天氣及季節系統，領地在不同季節會有各自的要求和機會，例如要準備食物和資源過冬等等。

而除了建設自己城鎮外，玩家也可以在遊戲中攻城掠地，帶領人民參與戰鬥；但每一個人陣亡就代表自己的領民減少一位，繼而會影響自己城鎮的生產力。而戰鬥系統也有大量戰術模擬玩法，如何行軍佈陣、士兵的裝備、疲勞度和天氣狀況等都要考慮。

👉劍星Stellar Blade攻略｜各套靚衫解鎖方法 旗袍、泳裝、兔女郎

在豐富的城市建議和深度模擬玩法之下，不少玩家都表示玩到廢寢忘餐；但也有玩家回報指遊戲雖然具有潛力，但現階段的確很「搶先體驗」，不少系統都尚未完善或直接從缺。但即使是認為遊戲現階段仍有所不足，基本上玩家都認同本作「未來可期」可以越做越好。

https://store.steampowered.com/app/1363080/_Manor_Lords/?l=tchinese

https://store.steampowered.com/app/1363080/_Manor_Lords

👉 劍星疑遭河蟹首日更新後性感衫封胸血腥度大減｜玩家發起對抗運動

而家未決定買唔買都唔怕 之後仲會有得折

遊戲現時在Steam上以Early Access首發特賣價75折發售，將遊戲加進願主清單的玩家更超過300萬，對此Slavic Magic的唯一成員Greg Styczeń表示十分感動；他也提醒玩家如果目前有點手緊或者仍拿不定主意要不要買，官方會定期提供25%折扣優惠，即使現在錯過也不怕之後買會更貴。