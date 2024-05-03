APF精品玩具展D2現場直擊｜搶CCS萬能俠限定版、睇大量未發售新品｜精品玩具於5月3日至5月5日、星期五六日於荔枝角D2二樓舉行APF（Animes-Pro Festival）展覽，集合該店代理的品牌：Good Smile Company、壽屋、SQUARE-ENIX、Wave、CCSTOYS、Storm Collectibles、threezero、SOAP STUDIO、Sky X Studio等新產品，更有限定600隻CCS 鐵魄魔神ZERO (原初式樣)合金賣，以及訂購CCSTOYS 鐵魄EVA最終號機。



精品玩具開倉D2 六樓直擊｜MGZ高達Ka$250/PG突自8百/拉打1百/SHF$60起

率先買CCSTOYS 鐵魄EVA最終號機、魔神ZERO (原初式樣)合金

今次Animes-Pro Festival 將於5月3日至5日舉行，將大型玩具連鎖店「精品」旗下代理玩具品牌的新作雲集一堂，除了可以排隊買限定版，更有未公開發表的灰模、最新作塗裝完成品擺出來任你影！

APF精品玩具展D2現場直擊｜搶CCS萬能俠限定版、睇大量未發售新品（鍾世傑攝）

幾位model手上的就是今次APF精品玩具展重點產品。（鍾世傑攝）

鐵魄限定品 魔神ZERO (原初式樣) 【限量600隻】$1780

PREMIUM鏡像柯柏文 特別配色版 【限量150隻】訂價$4070／ 訂金$1000

MDLX 洛克人（展會限定版）【限量180隻】訂價$320／訂金$100

香港區限定 燦子人偶 (心心眼 限定版)及造型徽章套裝【限量900隻】$260

兔八哥Erosion系列人偶 X INSTINCTOY【限量10件隻】訂價$1100／預計5月底到貨

Storm Collectibles 範馬刃牙（Event Exclusive）$680

Terry Bogard 藍色特別版 （Event Exclusive） $720



(CCSTOYS品牌產品、每人限購1件，threezero產品、每人每款限預購1件，SOAP Studio產品、每人每款限購1件。限定產品每日設限量配額，售完即止)



APF玩具展+開倉D2舉行｜5.3搶CCS EVA／萬能俠、日本名廠劈價貨

「鐵魄 魔神ZERO (原初式樣)」是將早已售罄的CCS早期名作改色再出，超限量發售中國只有100體、香港3日將共有600隻發售，每日售完即止。另外又有7-Eleven 被搶購一空的大眼妹 《燦子 SHO-CHAN》 推出心心眼限定版，還有CCSTOYS的「鐵魄」系列重型合金玩具《新世紀福音戰士》EVA最終號機開訂，專出格鬥角色的Storm Collectibles 的《刃牙》範馬勇次郎、範馬刃牙 (Event Exclusive ver.)及「Terry Bogar 藍色特別版」；ThreeZero 就有原創角色Kokone Chan，以及全球首發的紫色 「Premium 鏡像柯柏文 特別配色版」。

+ 2

以下就簡單以品牌分開幾個圖輯，畀大家慢慢睇



ThreeZero

+ 18

CCS Toys

+ 15

Storm Collectible

+ 10

Soap Studio

+ 4

KOTOBUKIYA 壽屋

+ 7

Good Smile Company、SKY X Stdio、POSE+…其他展區

+ 39

【第一回 Animes-Pro Festival 精品代理品牌聯展】

日期：2024 年 5 月 3 - 5 日 ( 星期五至星期日 )

地點：荔枝角長義街 9 號 D2 Place ONE 2樓 The Space（免費入場）



【第一回 Animes-Pro Festival 精品代理品牌聯展】