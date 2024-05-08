《Hades II》黑帝斯2突發推出搶先體驗｜初步感想+遊玩心得 新系統解說｜獲獎無數、有口皆碑的Rougelike玩法獨立遊戲《Hades》黑帝斯的正式續作《Hades II》黑帝斯2昨日突然無預告釋出Steam搶先體驗，《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲初步感想及各個新系統解說。



Hades II搶先試玩突發推出 已獲壓倒性好評

其實之前已經有不少消息指《Hades II》黑帝斯2最快會在今年開始搶先體驗（early access），不過令人意外的是4月中才進行封閉的技術測試，不到一個月之後就無預告之下在5月7日直接在Steam上推出搶先體驗，打了機迷們一個措手不及，記者也一不小心就打了個通宵...

打著打著，突然發現天亮了...

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而遊戲展開搶先體驗僅一日半，已獲得Steam的「壓倒性好評」；在撰文之時已有近1萬2個評分，其中96%為正評，玩家評價極高。

基本玩法不變 添加多個新系統

《Hades II》的基本玩法和上一集相同採用Rougelike形式，在隨機生成的迷宮中一直殺到底，利用途中取得的眾神的祝福和強化來打到沿路的敵人和Boss。失敗的話就要回到起點從新開始，不過每次挑戰期間取得的強化素材均會保留，用來在基地處進行各種升級和永久強化，例如提升血量和傷害等，讓以後的挑戰變得更容易。等如主線/支線任務的命運卷軸也健在。

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升級和強化系統也和前作大同小異，熬煉魔咒就等如前作裝修大宅，能對地下城作出改動（例如新增休息區）以及解鎖各種新功能；冥想則等如前作的魔鏡，藉由消耗素材來永久提升角色自身能力。

自身強化則是改動比較多的地方，變成採用cost制卡牌形式；玩家可透過消耗素材來解鎖不同的天賦卡牌，提供不同的強化效果。而每張牌都有不同的cost，玩家能裝備的天賦卡牌不能超過cost上限，而這個cost上限也是可以透過消耗素材來提升。換言之只要一直玩一直強化，角色就可以變得更強。

也有一些天賦牌是不需cost，但是需要裝備特定組合的牌才會自動發生效果；例如「半人馬」的條件就是裝備1~5cost的卡牌最少各一張。

其他各種令人熟悉的系統，像是送禮物給NPC提升好感度換取信物、釣魚等均再次出現；如果有玩過上一集《Hades》，今集會很容易上手。

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新系統「法陣」、「蓄力」、「月咒」 戰鬥玩法更多元化

戰鬥系統也迎來不少新玩法，基本的選擇武器，攻擊（正方形）和技能（三角形）也都健在，還增加了新招式法陣（圓形）：法陣可以在自己腳底生成一個領域，能夠束縛敵人令其無法移動。在遊戲中有不少敵人都有速度追隨距離又長的追蹤攻擊，以往只能不停閃避或硬打，現在就可以用法陣綁住敵人再慢慢處理，打一般小怪比以前舒服很多。

很多時可以用法陣綁住敵人再慢慢處理

同時技能也不再限制使用次數，各武器的技能都可無限使用，並且新增了蓄力和魔力（MP）系統：普攻、技能和法陣都分別可以蓄力，蓄力完成後可消耗MP使出威力強大的攻擊。MP並不會在戰鬥中自動回復，只能在進入下一個房間時自動補滿；但會有天賦和祝福讓玩家獲得被動MP回復。

在適當的祝福組合之下，蓄力攻擊可以發揮超乎想像的火力

另外還加入了一個類似必殺技的系統「月咒」，在副本中進入月亮符號的房間即可取得月咒，有著各種威力強大招式（只能選取一種）。取得月咒之後需要在每個房間中消耗一定數量的MP後才可發動（消耗量每過一個房間都會重置，即無法在上一間房儲定帶去下一間）。

如果玩家沒有MP回復手段，有機會學了必殺技但是無法使用；相對地如果玩家的MP回復很快，也是可以在一個房間內多次使出必殺技。如果取得月咒之後在關卡途中再次取得月咒祝福，則可以進一步強化月咒的性能。

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副本構成方面和前作一樣是4個地區+4個Boss，可惜記者打了一個晚上仍然未能擊敗尾王克洛諾斯（差1/5血...）。值得一提是今次應該最少有兩個副本可以挑戰，分別為地底和地面；但記者的進度尚未解鎖地面副本，等去到之後再分享心得。

以搶先體驗而言遊戲已經相當完整、完成度非常高，不單有齊各國文字（包括繁體中文），劇情對話全部有配音，內容量也非常豐富，遊玩10小時的記者仍然有大量強化和升級未解鎖；可以說除了一些美術圖片尚未完工（例如信物和天賦卡牌的圖案等）之外，已可當成完整遊戲來玩。如果你是擔心遊戲是否仍在早期階段未準備好，可以不用擔心直接入坑開始玩就對了。