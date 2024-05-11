微軟關閉多個Bethesda遊戲工作室引機迷熱議：Xbox輸唔係無原因｜最近微軟突發公布將會關閉其子公司Bethesda旗下數個遊戲工作室，其中不乏製作出優秀作品的團隊，引起網民及機迷廣泛討論，甚至本地連登討論區都有帖文熱烈討論。



微軟關閉多個Bethesda旗下多個工作室 Hi-Fi Rush開發都中槍

據IGN等外國遊戲媒體報導，Xbox以內部電郵方式通知員工，將關閉旗下4個遊戲工作室，包括上市後評價和玩家人數都相低落《Redfall》血色降臨的工作室「Arkane Austin」、《Hi-Fi RUSH》與《The Evil Within》邪靈入侵的工作室「Tango Gameworks」、以及《DOOM》毀滅戰士衍生手遊《Mighty DOOM》的工作室「Alpha Dog Studios」都將遭到關閉；《Mighty DOOM》也預定於8月7日結束營運。

Hi-Fi RUSH獲得相當高的評價。

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最後「Roundhouse Studios」則會被《上古卷軸Online》開發商 ZeniMax Online Studios吸收合併。

據了解，直到最近為止《Redfall》團隊仍然在努力開發遊戲的PVE模式及DLC內容；但在宣布工作室關易之後，《Redfall》的所有後續開發工作亦告結束，遊戲今後將永久停止更新。不過遊戲伺服器將繼續開放供玩家遊玩，而購買了英雄DLC的玩家將獲得補償。

《Redfall》

此消息一出之後在網上引起廣泛討論；主要是感到這個決定不太公平；首先《Redfall》固然是表現差勁，但負責開發的Arkane Austin向來以開發單人射擊/潛行遊戲為主，像是評價相當高的《Dishonored》冤罪殺機系列；《Redfall》前的一作《Deathloop》死亡輪迴的評價也不俗。

Dishorned極受好評，亦是2013年英國學院遊戲獎的最佳遊戲

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要一個擅長單機遊戲的工作室開發協力多人遊戲，雖然可以視為一個新嘗試，但結果失敗的話似乎比起工作室本身，作出「讓主要開發單人遊戲的工作室製作多人協力遊戲」的決策者應負更大的責任。

而《Hi-Fi Rush》更是獲得高度評價的佳作；在Steam的2萬份評價中獲壓倒性好評，好評率更是高達97%；在評分統計網站「metacritic」上也得到87分的高分。製作出此高質遊戲的Tango Gameworks卻版關閉，讓人摸不著頭腦。

https://www.metacritic.com/game/hi-fi-rush/

有趣的是這單新聞在香港連登討論區也引起一陣討論；網民「LegendarioSnake」在連登發帖討論，累積足有16頁回應。不少人留言為Tango Gameworks抱不平，之後討論延伸到Xbox、PS和PC的優劣。

https://lihkg.com/thread/3691508

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Xbox總裁正式回應 指是「為了長期業務健康的決定」

最近Xbox總裁「Sarah Bond」受邀參加Bloomberg Technology節目，並在節目中回應關閉4家工作室一事。她表示關閉工作室是和遊戲產業成長停滯問題有關；微軟有責任確保即使在產業不景氣、歷經轉型的時候仍能持續推出遊戲；關閉工作室就是基於此考量，確保微軟的業務能長期、健康發展。

https://youtu.be/oIpc8VZ3Bnw?si=rleV6lYTw1U1rNnG

當主持人提到有一個開發出好評且獲得大量獎項遊戲的工作室（即《Hi-Fi RUSH》的Tango Gameworks）也遭到關閉，造成玩家與旗下員工的不安時；Sarah回答由於電玩遊戲是一種創作和藝術形式，每款遊戲和每家工作室的狀況都獨一無二、沒有一個放諸四海皆準的準則（no one size fits all）。因此這個決策最終仍然是為了確保剛才所說，為了微軟的業務能長期、健康發展。

而玩家著遍對此根本不是答案的答案並不滿意，不少人在該YouTube影片底下留言表示失望，甚至認為Sarah Bond應該落台。