carousell旋拍買英雄聯盟代打中伏跌錢｜連登仔齊嘲笑：人傻錢多｜像是《Apex英雄》、《英雄聯盟》等設有排名/天梯的競技類遊戲在過去十年都非常受歡迎，全球各地均有大量玩家熱衷於「打牌位」在這些競技遊戲中打上更高的名次。而代人上分的「代打」及相關騙案亦應運而生，最近就有人在lihkg連登討論區分享買代打服務中伏的經過。



連登仔carousell買代打服務中伏 發帖求網民意見

近日連登用戶「刷刷」在lihkg連登討論區上發表帖文「carousell中伏記」，表示自己數日前在carousell上購買了競技遊戲《英雄聯盟》（League of Legends / LoL）的代打服務，希望代打能幫助樓主在遊戲中的排位模式由「銀牌4」打上「金牌2」。

樓主接著表示店方最初開價450元，但在店方玩了兩場遊戲之後，店方向樓主表示樓主帳號的隱藏積分「唔正常」，需要再補500元。到此樓主原本已想退款，但店方卻指不能退款，更要求樓主再補350元以「收番原價」。

然後日前《英雄聯盟》的賽季結束，帳號需要打十場排位賽以重新分配牌位，店方就再向樓主要求再補700元，否則不會再為樓主提供代打上分服務。可能到此樓主終於感到些不妥，於是發帖向網民徵求意見，並貼出和店方的對話內容。

https://lihkg.com/thread/3697514

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網民瘋狂嘲諷「人傻錢多」

帖文引起一定程度迴響，在撰文之時共有9頁回應，網民幾乎清一色恥笑樓主，指樓主買代打上分的行為可笑，更有人辛辣地指出「搵人代打同性無能搵人代插條女有咩分別」。也有不少人留言指現時《英雄聯盟》的環境已不同以前，金牌並不難升，理應毋需找人代打。也有人指出與其用這個錢買代打，不如直接買一個高牌位的帳號，也不需要那麼貴。

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典型詐騙手法 網上購物、交易需謹慎

依樓主所言，經店方以各種理由索取追加費用之後，樓主一共已經給了店方過千元（450+500+350 = 1300），但是牌位卻沒有提升仍然停留在銀牌。記者不敢百份百一口咬定此代打商是騙徒，但其使用的手法無疑和常見的網路騙案非常相似：就如早前就有一宗steam騙案，騙徒假扮Steam客服，向受害人表示受害人需要掃瞄由假客服提供的QR Code、購買300歐元的steam點數才可「解封」帳號；騙徒亦「保證」在確認收款後便會解封受害人的steam帳號兼退款。

內地網民分享自己遇到的Steam騙案。https://club.gamersky.com/activity/653927

而在受害人進行支付後，假客服繼而向受害人表示退款過程出現問題，需要加碼合共支付700歐元才能一次過退款，並在之後一次又一次向受害人表需要加錢，直到受害人發現自己被騙為止。始終網路或手機遊戲相關的交易往往特別多騙徒，網上交易需要份外謹慎。

（來源：連登討論區）