RetroArch 超強模擬器登陸iOS｜收錄超任、土星等逾60款懷舊機 附使用教學｜自從Apple蘋果放寬容許遊戲機模擬器app上架App Store之後，就陸續有模擬器app推出；最近就有一款功能強勁的「60合1」模擬器app「RetroArch」上架App Store，以下《香港01》科技玩物頻道為大家實測。



超強模擬器app 超任、土星、Neo Geo等近60款懷舊主機一站式玩齊

RetroArch是一款多合一模擬器app，收錄Atari、紅白機、PC Engine、超級天堂、Game Boy系列、PlayStation 1和PSP等多款懷舊遊戲主機、手提遊戲機的模擬器。

同一款主機也會有多款模擬器可選，例如PS1模擬器也有Beetle PSX或PCSX ReARMed可選。而要玩模擬器當然需要有遊戲映像檔（rom / iso），此外部份模擬器也需要bios才能啟動；理所當然地主機bios檔案以及遊戲映像檔的來源應當是玩家合法擁有的主機，再由該主機轉錄而成。

https://apps.apple.com/us/app/retroarch/id6499539433

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當然也有不需bios檔案就可運行的模擬器，例如PS1的PCSX ReARMed就毋須bios檔案都可使用。

RetroArch的使用方式也十分簡單，只需要將遊戲的rom映像檔案複製或下載到iPhone / iPad上，然後在RetroArch中選擇映像檔後，再選擇用來啟動遊戲的核心即可。RetroArch在開啟遊戲映像檔時會跟據副檔名列出支援的核心，不會每次都要用家在六七十個核心中慢慢找；但不少模擬器會使用相同副檔名的映像檔（如iso），因此還是要自己選對機種。

按圖放大RetroArch使用教學和實機測試：



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記者以幾款遊戲分別測試了Mega Drive、超任、PSP、PS1等幾款模擬器核心，全都十分流暢；不過Sega Saturn的Panzer Dragoon II和PSP的Medal of Honur無法遊玩，但可能是映像檔本身的問題。

RetroArch支援手掣和網路連線功能；記者以DualSense經藍牙連接到iPad，在PS1和Mega Drive模擬器上都順利使用，而且不需要任何設置，只需藍牙連接手掣後就在模擬器中自動對應按鍵，十分方便。

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不過網路功能方面記者就未有特別測試，有興趣的玩家可找朋友試試，例如能否連線玩到Game Boy的各種連線對戰遊戲。RetroArch還有一大特點就是無廣告。最後也提提RetroArch在多年前就有Google Play及Steam版本，想找電腦用模擬的人亦可一試。