PSP2｜外媒爆料Sony將推「PSP2」PSP後繼機｜傳發布在即首發可玩PS4遊戲｜最近經典PSP模擬器「PPSSPP」正式上架App Store，相信不少iPhone / iPad用家都已經開始重溫各款經典PSP遊戲；但最近外國有傳出新爆料，指Sony已在開發下一部PSP，並且可以用來玩PS4遊戲。



外媒爆料指Sony將推PSP2 不日正式公開

近日在外國大型遊戲論壇「resetera」上有網民發表帖文，指一位俄羅斯記者「Anton Logvinov」爆出Sony已經在開發一部「新的PSP」（以下稱PSP2），而且在不久的將來就會正式公開。由於該位記者有成功爆出Sony會將自家第一廠遊戲移植至PC平台的記錄，因此比起一般毫無來源可考証的爆料多少有些說服力。

https://www.resetera.com/threads/rumor-sony-is-preparing-for-a-new-psp-that-will-run-ps4-games.873753/

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不過爆料的內容並不多，除了指出Sony正在著手準備PSP2的發布之外，也表明PSP2首發遊戲陣容只有PS4遊戲，基本上都已經推出了PC版，亦即可以在Steam Deck上遊玩。爆料也指出零售商對此感到懷疑，認為Sony可能在籌備完全不同的產品，又或是特意不向供應鍊、合作伙伴透露PSP2。

網民反應普遍期待 但最終仍要視規格和售價如何

PS4上有許多深受機迷愛戴的佳作，如果最後「PSP2」其實是一部手提PS4，若果其效能良好的話相信也會很有市場。如果能夠直接遊玩使用玩家已經在PSN購買過的PS4遊戲的話就更理想。不少網民留言手提PS4具吸引力，但也有網民對PSP2的定價感到疑為，畢竟純串流的PS Portal都已經賣200美金，如果是具備本地連算能力可獨立遊戲的手提機可能會更加貴。

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https://www.resetera.com/threads/rumor-sony-is-preparing-for-a-new-psp-that-will-run-ps4-games.873753/

記者自己也是在PSP的時代中長大，更特別喜歡PSVita；記者很欣賞作為一部手提主機PSVita的規格和性能之出色，有著觸屏、陀螺儀和機背觸控等強大功能，但可惜是沒有足夠的遊戲來支撐它，最後很快就退出市場。

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