劍星 DLC、續作確定｜招股書揭詳情 Shift Up未來將推類原神手遊｜韓國知名繪師金亨泰帶領的遊戲工作室Shift Up開發的動作遊戲《劍星》Stellar Blade，在近年遊戲界政治正確的浪潮下堅持推出性感可愛女角為主角的遊戲，在發售獲得無數玩家一致好評，亦在多個國家地區的預約、銷售排行榜告捷。近日Shift Up的官方證券檔案中更表明了《劍星》的DLC、續作、合作活動，以及Shift Up未來的新作計劃等資訊。



Shift Up上市集資 招股說明書曝《劍星》續作

由於 Shift Up最新正在籌備在韓國證券交易所市，其招股說明書也在網上向所有人公開；玩家就發現在該招股書中透露了不少《劍星》Stellar Blade的相關資訊。

在招股書中關於上市集資向的資金運用方面，表示將會增聘人手來繼續擴張《劍星》這個IP；預計會在未來數年於《劍星》上投入660億韓元（約3億8千萬港元），以開發《劍星》的DLC內容以及續作。不過金亨泰親口保證過會推出的《劍星》和《妮姬》的聯動合作尚未有正式發表，玩家們可能要再等等。

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原文為韓文，經Google翻譯至英文。https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240520000263

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值得一提是《劍星》官方推特（Twitter，現X）日前發表預告帖文，請玩家「期待下星期」，相信會有關於遊戲的新消息公開。但也有玩家表現勿要太過興奮，新發布有可能只是官方Figure等周邊商品而非遊戲的新內容；畢竟《劍星》到目前為止都沒什麼周邊商品。

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此外招股書也提到Shift Up將會開發一款全新跨平台遊戲「Project Witches」，主打日式動漫風格（subculture genre），預計2027年登陸PC、手機和家用機。上市後Shift Up也預計會大為增加人手及擴建工作室以應付未來的遊戲開發，預計從目前297人擴增到550人，目標是每隔2到3年開始新的遊戲開發計劃，每個計劃開發時間為4至5年。