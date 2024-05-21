《鳴潮》上市前資訊整合｜開服福利獎勵一覽 蛋池、主線進度相關｜由庫洛遊戲在開發的跨平台開放世界手機遊戲《鳴潮》即將正式公測開服，《香港01》科技玩物頻道以下整理遊戲開服資訊，包括開服及預先下載開放日期時間、開服福利、蛋池相關解說等。



手遊大作《鳴潮》公測開服在即 玩家笑稱「原末鳴初」

由庫洛遊戲在喜歡卡通渲染3D遊戲（內地一般稱「二次元遊戲」或「二遊」）的玩家之間有一定知名度，特別是對有玩開米哈遊作品的玩家而言；其成名作《戰雙帕彌什》就是致敬米哈遊掘起的原點《崩壞3rd》，而現在的《鳴潮》自然就是《原神》的挑戰者了。

《鳴潮》

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不過資歷較深的玩家一般都對後來者的出玩表示歡迎，畢竟有競爭才有進步，許多米哈遊老玩家都表示希望《原神》能快點有個夠格的對手，好讓《原神》產生危機意識從而堵加玩家福利。

《戰雙帕彌什》當年和《尼爾: 自動人形》連動合作也吸引不少關注。

其實在《鳴潮》最近的測試版本中玩家評價並不好，尤其是劇情方面更是負評如潮；不過團隊花了一年時間對玩家提出的缺點一一改進，最新一輪試玩和臨上市前公開的情報都備受玩家肯定。稍早時份官方播出了「公測前瞻特別通訊」分享遊戲開服詳情，以下整理重點資訊。

《鳴潮》開服日期時間及遊戲預先下載



《鳴潮》將在香港時間5月23日上午10時正式開服，平台為Android、iOS及PC，PS5版及Mac版亦將在稍後推出。遊戲將在5月21日下午6時起開放預載，手機及PC版玩家均可以預先下載遊戲主程式，到開服時就能立即開玩。

另外在Facebook的玩家社群中有人表示《鳴潮》會有自家的PC版啟動器，不一定要經Epic Games Store遊玩；不過在撰文之時記者尚未找到官方PC啟動器的下載，可能要到21日下午6時後才開放。

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《鳴潮》預先下載連結：



App Store

Google Play

Epic Games Store

蛋池相關及保底規則：



《鳴潮》的蛋池基本和《原神》、《崩壞星穹鐵道》相同，但是保底數更低，最多80抽保底必得5星角色或武器（《原神》和《崩壞星穹鐵道》均為90抽保底，但因為有平滑機制的關係，統計上一般75~80抽就會保底，很少出現超過80抽才出5星）。

限定角色的保底方面和《原神》、《崩壞星穹鐵道》一樣採用大小保底機制，限定池中抽到5星角色時有50%機會為當期pickup，如果沒出的話下次抽到5星角色時必定為當期pickup角色。但《鳴潮》最佛心的地方是武器池沒有大小保底之分，最多80抽就必定能得到pickup的5星武器，人人都可以輕鬆0+1。

星聲：即一般所謂石頭，每160星聲1抽。

喚聲渦紋：常駐池、新手池抽蛋券，即《原神》的相遇之緣（藍波）、《崩壞星穹鐵道》中的星軌通票。

浮金波紋：限定角色池抽蛋券，即《原神》的糾纏之緣（粉波）、《崩壞星穹鐵道》中的星軌專票。

新手喚取：至多50次抽必得一位5星角色，有10連8折即實質40抽便可必得一隻5星。

新手自選喚取：完成上面的新手池後開放，至多80抽必得一位自選5星角色。

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常駐喚取：即一般抽蛋遊戲中的常駐池，分為角色池及武器池；其中武器池更是可以自選保底，最多80抽必出自選的5星武器，而且這個自選保底沒有一次限定，出貨後再以再換更其他的自選武器。換言之在《鳴潮》抽武器百分之百不會歪，最多只要80抽必定能得到想要的武器。

開服限定蛋池：5月23日起為五星角色「忌炎」及其武器，6月13日起則為「吟霖」及其武器池。

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公測活動獎勵統計（含常駐活動）



《鳴潮》公測開放有各種福利和活動，包括預約里程碑達成獎勵、項目組答謝禮、開服登錄活動及衝等活動等等，合共可以獲得超過100抽、1800星聲、共鳴者「散華」及自選5星武器等豐富獎勵。

劇情相關



公測期間將會開放主線劇情第一章第六幕，當然後續劇情會在之後版本更新；同時角色忌炎、吟霖、凌陽的個人劇情任務也會在公測期間陸續開放。