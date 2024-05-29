突擊莉莉Last Bullet W首抽攻略｜快刷首抽方法 開局最強角色推薦｜在日本推出已有一段時間的手機遊戲《》最近推出包括繁體中文的國際版，《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲首抽攻略，包括快刷首抽方法及開局最強角色推薦。



突擊莉莉 Last Bullet W 快刷首抽方法

突擊莉莉 Last Bullet W刷首抽非常友好，不單過場動畫和劇情全部可以跳過（跳過的劇情還可以之後在遊戲內重溫），遊戲更內建一鍵重置進度功能，不需要一直重新安裝遊戲或是開新帳號來刷首抽，十分貼心。唯一美中不足就是每次重刷都要重跑一次教學，幸好教學關也很快，由開始遊戲到首刷大概只需5~6分鐘左右。

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突擊莉莉 Last Bullet W開局最強角色推薦 自選5星如何選

遊戲在新手教學期間會讓玩家自選1個5星角色；一般而言選自己喜歡、對其有感覺的角色會比較好，畢竟這些並不是限定角色玩久了總是會到手的。但如果要追求極限強度和效率的話，則可以選神庭女子高等藝術學校中的「今叶星」或百合丘女學園的「楓」；稍次一點的選擇則是「燈莉」和「梅」。

另外「土岐紅巴」和「郭神琳」也是開局推薦之選，雖然整體性能比今叶星和楓略差，但因為擁有火力強大的輸出技能，在早中期推進度時會十分方便，也是很好的選擇。而開局自選5星既然只可選一個，那麼沒被選到的自然就是首抽值得刷出來的強力5星了。

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如果不介意多花時間刷，也可以考慮刷一個10抽出開服限定蛋池任意5星的開局，取其活動特效以更快推進度。

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儲石也是好選擇

另外因為遊戲早已有日服，現在入坑國際版可以有「未來視」能提前儲石抽；也因為現時開服送很大（直接給你2張滿突5星回憶了），早中期基本上隨便打都可以開荒沒有壓力，現階段會比較建議將石留起來抽將來的角色 / 回憶及合作活動。