《地獄之刃2：賽奴雅的傳奇》PC版簡評：遊戲雖好 但會選擇玩家｜2017年推出、當年獲獎無數的遊戲《地獄之刃：賽奴雅的獻祭》Hellblade: Senua's Sacrifice，其續作《地獄之刃2：賽奴雅的傳奇》Senua’s Saga: Hellblade II在最近正式推出，《香港01》科技玩物頻道獲邀請試玩本作，以下為遊戲簡評。



＊＊＊以下評測以遊戲PC版為準＊＊＊

非正統動遊戲 稱為互動電影或更貼切

對於《地獄之刃2：賽奴雅的傳奇》最重要認知到的一點就是它並不是一款本格動作遊戲；以至於與其說是它遊戲不如說是互動電影比較貼切。

遊戲的戰鬥機制十分簡單：基本上就是擋下對方的攻擊再反擊（一些不能閃過的強攻擊就要躲開）；當敵人招架己方的攻擊時就用重攻擊破防，另外在儲滿能量之後可發動「鏡」的效果打出近乎必殺的強力連擊。而Boss戰也太多為機制戰鬥，跑地圖拆機關就行。

《地獄之刃2：賽奴雅的傳奇》

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純論戰系統，《地獄之刃2》是極其淺白、沒有任何深度可言，如果你著想可以在本作中和維京人大肆撕殺、體驗像《Devil May Cry》、《戰神》、《尼爾:自動人形》般的本格動作戰鬥，《地獄之刃2：賽奴雅的傳奇》就肯定會讓你大失所望。

戰鬥系統玩法有點像當年的手機遊戲《Infinite Blade》...

零顯示界面帶來極限沉浸感

遊戲並不以動作掛帥，自然就有其他傑出、獨特之處，就如上面提到《地獄之刃2》比起遊戲更像是一部互動式電影：在整個遊戲過程沒有任何user interface（當然暫停和選單等還是有啦），玩家不會見到任何血條、數字、彈出式的提示或說明文字，所有東西都要玩家自己在遊戲中摸索。

記者自己也很久沒試過在完全零界面的狀況下打機了

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甚至連現代遊戲必有的操作說明（連弱引導的《荒野之息》、《艾爾登法環》等都會有專門說明操作方法的部份）都沒有，如果玩家沒有先在設定中看過按鍵配置，就需要自己在遊戲中摸索操作，記者也是玩了半個小時才發現可以按L1跑步。

當然遊戲並不是完全沒有提供方向，除了以地形和顏色指路之外，在玩家行錯路時旁白的聲音也會作出提示（雖然通常是以嘲諷玩家蕩失路的方式）。

在遊戲的極限無界面設計以及極高畫質之下，玩家可以全神投入到遊戲環境之中，不論是風光明媚的冰島式自然風光，還是剛經歷過血腥屠殺的陰森集落，都能讓玩家完全投入在遊戲的氣氛之中；以至於連劇情CG和實際操作的部份有時過渡得不著痕跡，不動一下手把也不知道輪到自己操作了。

冰島式北歐風景壯麗無比

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冰島式北歐風景壯麗無比

但也可能是為了更強調沉浸的關係，遊戲預設字幕為「關閉」，建議可以在開始遊戲前先將字幕打開以更易理解劇情。

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思覺失調、精神分裂演出

另外當年《地獄之刃》如此受到好評的其中一個原因就是其對於「思覺失調」（psychosis）的演繹；在遊戲中則以來自左右聲道的旁白耳語、賽奴雅和這些腦海中的聲音的對話，以及各種視覺幻像來演繹。

《地獄之刃2：賽奴雅的傳奇》

記者自己沒有玩過上一集，當然也沒有思覺失調；但相信如果你想了解一下思覺失調的人的視覺，他們眼中、耳裡的世界會是怎麼一個模樣，這款遊戲大概是最容易、最具像的一種方式。

但另一方面，若撇除遊戲關注精神病問題值得表揚這一點、單純討論遊戲體驗的話，那些耳語式的旁白相信不是人人都能接受：記者是以啦叭遊玩，聲音有點距離之下感尚好一些；若果是戴耳機遊玩的話，持續不停的耳語大概會令人有如身處月光寶盒中的唐三藏旁邊，被他咦咿哦哦到「我頂唔順啦」，記者預期會有不少玩家難以接受。

唐僧真係唔簡單...

不是說遊戲製作差，而是有時美術風格或演出這些部份、不能接受的人就是不能接受，就像有人不吃內臟有人不吃海鮮一樣。

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遊戲效能、FPS問題

早前見到比較多人投訴的一點是它在Xbox上只能以30FPS運行（Xbox Series X也一樣）；不過幸好在PC版就可以去到60FPS。記者玩的PC版（Xbox app），電腦電置3070Ti + i5-12400，在1080p下運行非常順暢，畫質亦令人非常滿意。當然如果要更高的解像度例如2K甚至4K，就需要更高規格的配置了。

+ 4

總結：遊戲是好 但可能對很多人來說並不適合

比起說《地獄之刃2》好玩不好玩，記者認為更好的切入點是「它適合什麼人」：它是一款個性太強、會挑選玩家的作品；就如一部慢熱的文藝電影，有人看得呵欠連天，有人看得津津入味。但無論如何，它無疑是一款獨特、有特色的作品，如果對於近年越來越模版化、流水式的遊戲流程感到厭倦的話，可以來試一試《地獄之刃2》，或許能有全新的體驗。最重要是Game Pass包埋，試試也沒有什麼損失。

